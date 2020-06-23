年中盘点：2020年最炙手可热的10家大数据初创公司

如今很多企业组织都在努力跟上大数据不断增长的步伐，单单是管理大数据就颇具挑战了，更不用说还要通过提取有用洞察并利用信息以获得竞争优势，从而发挥大数据的价值了。

如今很多企业组织都在努力跟上大数据不断增长的步伐，单单是管理大数据就颇具挑战了，更不用说还要通过提取有用洞察并利用信息以获得竞争优势，从而发挥大数据的价值了。

企业需要更好的方法管理大数据，这个需求正在推动一大批新兴公司积极开发下一代数据库软件和数据管理工具。

下面就让我们来看看这10家大数据初创公司，他们都推出了具有开创性的产品，包括下一代数据库软件和数据管理工具，引起了我们的密切关注。

Ahana

联合创始人、首席执行官：Steven Mih

总部：美国加州圣马特奥

Ahana是围绕Presto构建大数据系统的几家公司之一。Presto是一种高性能的分布式SQL查询引擎，用于处理驻留在各种数据源中的大数据。Presto最初是由Facebook开发用于查询企业多PB数据仓库中的数据的，在2013年开源了Presto技术。

Ahana最近走出了隐身模式，正致力于围绕PrestoDB开源项目开发专门的分析软件。Ahana在6月初表示，已经在由GV（前Google Ventures）领投的种子轮融资中获得了225万美元，将用于扩大技术团队规模并加快开发工作。

Aparavi

首席执行官：Adrian Knapp

总部：美国加州圣莫尼卡

文件备份和数据保护产品提供商Aparavi于今年3月首次推出了自己的Data Intelligence and Automation Platform，并称该系统可以帮助企业应对分布式IT环境中数据混乱的问题，应对风险和机遇。

该平台可以用于在本地和云系统上查找、分类、自动化和管理分布式数据，执行一系列任务包括数据发现、数据保留、数据访问、数据存储、数据保护、数据治理、风险和合规，提供了可访问分布式数据的分析、机器学习和协作工具，帮助用户将这些数据转化为有竞争力的资产。

Cockroach Labs

联合创始人、首席执行官：Spencer Kimball，

总部：美国纽约

Cockroach Labs的CockroachDB（分布式关系数据库系统）备受关注，该系统旨在支持下一代云原生事务处理型应用。Cockroach Labs在2019年10月发布了CockroachCloud，CockroachDB数据库的完全托管分布式版本。

今年5月，Cockroach Labs在新一轮融资中获得了8660万美元，总融资额达到1.951亿美元。

Equalum

创始人、首席执行官：Nir Livneh，

总部：美国加州桑尼维尔。

如今企业和组织正在生成越来越多的数据，这意味着需要实时地在不同系统之间传输更多的数据。Qualum的数据摄取平台，用于开发和管理批处理和流数据管道，针对数据仓库ETL（提取、转换和加载）、将数据整合到数据湖、针对捕获变化数据而进行的连续数据复制等任务。Equalum称其技术具有“无限速度和可扩展性”，以及零编码开发数据管道等能力。

Okera

首席执行官：Nick Halsey

总部：美国旧金山

让用户能够访问不断增加的海量数据（也就是所谓的“全民准入”），同时强制实施数据安全和数据治理策略，正在成为一项巨大的挑战。Okera开发了一个平台，让IT管理员可以使用于自动发现和标记敏感数据，制定和执行数据治理策略，以及审查数据安全性和治理操作。

Okera在4月进行的B轮融资中获得了1500万美元，总融资额达到2960万美元，这笔资金将用于扩大工程、销售和市场营销方面的投入。Okera还任命了前ZoomData总裁兼首席执行官Nick Halsey为公司新任首席执行官。

PlanetScale

联合创始人、首席执行官：Jiten Vaidya

总部：美国加州山景城。

PlanetScale开发了基于Vitess开源数据库技术的下一代数据库系统，用于部署和管理大型数据库实例集群。PlanetScale为那些希望运行自己的数据库即服务的客户，提供了PlanetScaleDB Cloud（一种完全托管的、多云的、MySQL兼容的数据库即服务）以及PlanetScaleDB Enterprise。

PlanetScale在6月发布了PlanetScaleDB for Kubernetes，数据库直接部署到Kubernetes集群中。

Promethium

首席执行官：Caycee Lai

总部：美国加州门洛帕克

Promethium在去年10月发布了自己的Data Navigation System增强数据管理软件，以应对自助式数据发现和分析带来的挑战。该系统使用自然语言处理让信息工作者可以访问企业组织的整个“数据资产”，用通俗易懂的语言回答各种问题，消除了对手动SQL脚本进行查询的依赖。Promethium在今年1月获得了600万美元的风投资金。

Rivery

联合创始人、首席执行官：Itamar Ben Hemo

总部：美国纽约

Rivery提供了一个“直观”的数据集成和准备平台，简化了将内部和外部数据聚合和转换为单一数据流以加载到云分析系统（如Amazon Redshift、Google BigQuery和Snowflake）中的过程。

Rivery在2019年11月的种子轮融资中获得了500万美元。

Starburst

首席执行官：Justin Borgman

总部：美国波士顿

Starburst售卖的Starburst Enterprise Presto是Starburst商业版的开源Presto高性能分布式SQL查询引擎，用于查找和分析散布在各种数据源中的数据。Starburst的软件让用户可以访问任何位置的数据，无需移动数据即可进行查询，从而可以作为传统数据仓库系统的一个替代方案。

Starburst在今年6月的B轮融资中获得了42000万美元，此前2019年11月进行的A轮融资中获得了2200万美元。

Theia

联合创始人、首席执行官：Kevin Hurd

总部：加拿大安大略省渥太华

Theia提供了一个企业分析中心，可以跨Tableau、Qlik和ThoughtSpot等多个业务分析工具管理内容，为业务用户提供统一的视图。该系统包括用于数据发现和治理、搜索和个性化功能的分析目录，以及用于向客户提供信息的外部门户。

市场研究公司Gartner最近将Theia评为该领域的“酷厂商”。