年中盘点：2020年最炙手可热的10家DevOps初创公司

DevOps方法论以及促进这些方法论的协作工具，对于那些正在受到新冠病毒危推动迅速发展的数字化转型项目来说，是能否取得成功的关键。

DevOps方法论以及促进这些方法论的协作工具，对于那些正在受到新冠病毒危推动迅速发展的数字化转型项目来说，是能否取得成功的关键。

疫情促使那些陷入困境的企业开始加快实施曾一度被推迟的云原生转型项目，大规模的人员停工、办公室关闭和团队分散，进一步凸显了自动化和敏捷性在整个软件生命周期中发挥的优势。

这个变化也让大批客户开始选择有创新力的DevOps初创公司，推动这些初创公司以前所未有的速度进入新的市场。

下面这10家DevOps初创公司加强了技术交付的方式，让开发团队和运营团队能够以闪电般的速度展开协同，而且在疫情期间，企业试图应对技术挑战的趋势，也将让这些初创公司的业务得到迅猛增长。

Chef

首席执行官：Barry Crist

十几年前，Chef是第一批为那些刚刚开始转向采用云原生开发工具和架构的行业实施基础设施配置过程标准化的初创公司之一。

此后这个领域发生了很多变化，作为基础设施即代码的先驱公司，Chef发展壮大，将产品阵容逐渐扩展到更广泛的“代码企业”——涵盖基础设施、安全性、合规性以及应用生命周期自动化。

之后Chef消除了对合作伙伴不那么友好的专有技术，从开放核心模式，转变为真正的开源模式，并在今年早些时候启动第一个正式的渠道计划。

Chef Partner Program旨在让那些希望利用Chef开源解决方案的合作伙伴可以为客户提供云自动化服务。

CircleCI

首席执行官：Jim Rose

去年CircleCI获得了来自投资方的资金，对自己主要以软件即服务模式投向国际市场的CI/CD工具套件进行了横向扩展。

CircleCI位于美国旧金山，成立于2011年，在2014年与Distiller合并，新增了面向移动应用开发人员的持续集成功能。从那时起，CircleCI变成面向云原生IT领域的通用工具，被全球很多大型企业和互联网巨头采用。

CircleCI在去年7月融资5600万美元，随后在今年4月的E轮融资中获得1亿美元的，这两轮融资帮助CircleCI向产品中增加更多能力，特别是围绕客户呼声越来越高的变更验证功能，帮助客户实现快速且有效的代码更新。

Cloudtamer.io

首席执行官：Brian Price

每个新软件版本的发布，都要求确保合规性，这使得我们往往忽略了开发团队和运营团队之间的紧密同步。

Cloudtamer.io希望通过针对跨不同云厂商运行的工作负载的持续合规解决方案，打消那些限制DevOps发挥优势的阻碍。

这家位于美国马里兰州富尔顿的初创公司，通过检测、报告和修复策略违规事件，帮助企业实现快速且敏捷的软件开发流程。

CTO.ai

首席执行官：Kyle Campbell

CTO.ai位于加拿大温哥华，成立于2017年。该公司将开发工具引入具有高度协同机制的Slack渠道中，以简化DevOps流程。

CTO.ai平台允许通过Slack命令行共享复杂的工作流，充当连接开发团队和运营团队的接口。CTO.ai通过这种“SlackOps”模式促进分散员工之间的协作。

CTO.ai平台可以直接接入大多数现有的DevOps工具，从而实现整个DevOps周期的自动化。

D2IQ

联合首席执行官：Tobi Knaup和Will Freiberg

D2IQ的前身是Mesosphere，在进行了品牌重塑和战略转型之后，D2IQ在去年年底启动首个渠道计划，招募更多专注于DevOps的咨询公司，来处理云原生的现代化项目。

D2IQ是总部位于美国旧金山，由Mesos容器编排器的创始人创建， 2019年D2IQ进行转型，专注于帮助企业大规模实施容器化架构和大数据工作负载。D2IQ在公司内部被成为“Day 2 IQ”，反映了D2IQ专注于对生产部署的持续管理。

在面对竞争对手的编排器逐渐成为行业标准化的情况下，Mesos采用率逐渐降低，于是D2IQ决定将重心转移到Kubernetes上，最近推出了独立的Kubernetes平台Ksphere。但是D2IQ的旗舰产品Data Center Operating System（DC/OS）集成了各种开源容器和大数据技术，可以让在线服务提供商和其他大客户轻松地进行大规模部署。

GitLab

首席执行官：Sid Sijbrandij

GitLab成立于2013年，是一家基于Web的git存储库提供商。但是近年来GitLab向全生命周期DevOps平台转型，增加了许多新的功能。

现在，GitLab的技术通常被大型客户作为CI/CD管道和安全流程的一个组成部分采用。

端到端解决方案，和以IPO为目标的愿景，让这家快速发展的初创公司在今年年初推出了首个正式的渠道计划，加强与经销商、服务提供商和ISV的互动。GitLab认为，合作伙伴有很大的机会可以把10万多家采用GitLab开源解决方案的企业组织变成自己的商业客户，还可以通过将数千家付费客户扩展成平台的新成员而从中受益。

Harness

首席执行官：Jyoti Bansal

这家位于美国旧金山的初创公司正在为企业带来在Cloud Native Computing Foundation中孵化的持续交付技术。

Harness.io最近更新了自己的Continuous Delivery-as-a-Service平台，新增了Contuous Efficiency功能，让DevOps团队可以直接查看运行每个应用和微服务的成本。

客户可以将Continuous Efficiency集成到Continuous Delivery-as-a-Service平台平台中，从而更好地了解他们的云支出在三大主流超大规模云上的分配。

ShuttleOps

首席执行官：Damith Karunaratne

ShuttleOps是一家去年在加拿大安大略省成立的初创公司，已经将自己的可视化DevOps平台推向了市场，该平台通过消除整个过程中的瓶颈加快应用的交付。

ShuttleOps以“软件即服务”的模式交付自己的Application Release Orchestration（ARO）技术，让参与持续整合和交付的开发人员、基础设施运营商和安全团队之间展开高度协同工作。

今年年初的时候，ShuttleOps发布了No-Code CI/CD解决方案，集成了来自知名DevOps工具提供商Chef、Docker和HashiCorp的技术，该平台可以帮助客户在三个主流超大规模云平台上快速构建、部署和管理应用。

Sysdig

首席执行官：Suresh Vasudevan

Sysdig成立于2013年，市场对Sysdig安全和合规平台的需求一直呈现增长态势，Sysdig也努力扩大全球覆盖面和产品供货范围，为下一个阶段的增长做准备。

Sysdig Secure DevOps平台可以帮助那些专注于加速向云原生转型的企业组织，跨Kubernetes容器环境监控性能和容量需求。

这家位于美国旧金山的初创公司在今年年初融资了7000万美元，该笔资金将用于扩展全球业务，并加速实现产品路线图。

最近Sysdig与Sysdig达成建议，将Sysdig作为跨IBM Cloud服务主要采用的监控解决方案。

Volterra

首席执行官：Ankur Singla

Volterra是一家得到了战略投资方强大支持的初创公司，旨在让DevOps团队能够应对在高度分布式的云和边缘环境中运行应用所带来的运营、安全和性能挑战。

去年11月这家总部位于美国加州圣塔克拉拉的初创公司走出隐身模式，融资5000多万美元，拥有100多名工程师和30多个客户。

Volterra成立于两年前，到目前为止已经发布了两款产品：VoltStack，采用Kubernetes API在整个云中部署和管理分布式应用；VoltMesh，新增了高性能网络和零信任安全特性。

这两款产品创建了一个统一化的多云和边缘环境，可以加速SaaS产品（例如微软的Office 365生产力套件，同时微软也是Volterra的投资方之一）的交付。