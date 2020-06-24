SAP：坚持“智慧企业”战略，加速向云迁移

疫情凸显了数字化转型的重要性和必须性，SAP将以自己的技术优势和对行业的理解，帮助企业顺利实现数字化转型。

当下，随着新冠肺炎疫情趋于稳定，如何从疫情中尽快恢复，让生产和经营进入正轨，成为当下中国企业面临的首要问题。显然，这需要多方共同努力，也需要借助多种手段，而加速数字化转型，加快上云步伐则是其中的主要手段。因势而动，顺势而为，在SAP全球蓝宝石大会中国峰会上，SAP聚焦当下中国企业的数字化转型，探讨如何依托SAP的技术和打造的生态，基于SAP的智慧企业战略来帮助中国企业提升竞争力，助力中国数字经济的发展。

疫情之“危”与“机”

2020年，这场席卷全球的疫情给全球经济带来了不小的影响，它让很多我们早已习惯了的很多线下活动不得不让位于线上，远程办公成为企业的标准办公模式。这次疫情还凸显了不少企业的供应链的脆弱，断供甚至直接导致不少企业生产终止。显然，无论是对社会经济还是对个人生活，此次疫情都是不利的，但是，从加速数字化转型进展角度而言，疫情带来的影响是正面的。

“此次的新冠病毒疫情，再一次向所有的企业充分展示，数字化的转型是每一个企业必须要完成的工作，因为数字化转型可以帮助企业具有更高的韧性、更高的盈利能力和可持续发展能力。”在SAP全球蓝宝石大会中国峰会的主题演讲上，SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）如此表示。

SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）

此次疫情来袭SAP的业务同样收到了很大影响，尤其是第一季度。在2月份公司的业务的情况推进都不得不放缓，但是随着时间推移，出现一些积极的进展，情况得到改善，尤其是从3月底开始这个趋势越来越明确，二季度的表现比预期明显要好了。

尽管疫情带来了困难。但纪秉盟表示，他坚信我们有机会将这样一种历史性的挑战转化成历史性的机遇，因为疫情让我们看到数字化转型的重要。

“疫情再次向我们彰显数字化转型对于企业到底意味着什么。在我看来，那些具有良好韧性的企业，那些始终将关注力放在员工和公司本身，并且让员工和公司做好充分的准备，才能不断实现持续的增长。”纪秉盟说，而SAP正是能让帮助企业保持良好韧性的企业，以自己的技术优势和对行业的理解，从而帮助企业顺利实现数字化转型。

继续贯彻“智慧企业”战略

智慧企业是前几年SAP提出的一个概念，今年疫情的出现让人们看到企业业务韧性的重要性，而智慧企业也是让企业业务具有韧性的办法之一。纪秉盟表示，智慧企业仍然是SAP的战略重心。

“我们的战略重心仍然是打造智慧企业，不断发展壮大合作伙伴生态系统，加速向云的迁移，帮助中国企业进一步加速他们的数字化转型。” 纪秉盟说。

“智慧企业”战略的背后是SAP强大的技术基础和深厚的行业积累。在商业方面，SAP有非常强大的数据库、数据分析能力、应用程序开发和集成能力，在这些技术的背后还融入了一些最尖端的技术，比如人工智能、区块链。除了技术之外，SAP有多年在各行各业中积累的经验。比如，SAP各种各样智慧企业的套件，它们可以实现端到端的业务流程的整合。

“在这一点上SAP的实力无人能及，在这么多的业务环节和业务环境当中我们将供应方和需求方如此紧密的连接在一起。”纪秉盟表示。

纪秉盟透露，目前SAP有三大工作重点：第一，SAP内部运营效率要不断提升；第二，与合作伙伴生态系统保持更强的协作和沟通；第三，帮助SAP客户加速向云迁移的过程。此外，SAP还会继续在中国开设新的办事机构，继续投入人才培养和发展，以及进一步加大研发力度等等。

加速向云迁移

随着云计算概念的普及和技术的日益成熟，越来越多的企业走上了上云之路。数据显示，中国市场的云业务已经超过了本地部署业务。在此背景下，向云端迁移已经成为行业大趋势。SAP从传统软件起家，但SAP上云之路走得非常坚决。一个体现是产品的云化，通过与云服务商的合作，支持软件上云；另一个体现是推出不少云服务，比如HANA Cloud Services。

“云服务是目前SAP中国最为关注的一个业务领域，云加速的趋势已经非常明显。尤其中小型的企业在采纳云的时候，速度非常快，因此我们决定针对中小企业的全云战略。”纪秉盟说。

不久前，为了支持湖北省的经济复苏，SAP为武汉和湖北中小企业完成了一次总额为1500万元人民币的捐赠，就是以软件服务的形式。“这一个非常切实的措施，彰显了SAP帮助中小企业加速上云的努力。通过加速转型云端，我们可以更好地帮助中国的中小型企业更便捷、更轻松地参与到全球供应链当中。” 纪秉盟告诉记者。

接下来SAP会继续与中国的中小企业进行全面合作，帮助他们更快地采纳云。为了让SAP的云产品和服务顺利在中国落地，SAP与云服务商开展了广泛的合作。比如，SAP和中国电信旗下的合资公司中数通有紧密合作，业务蓬勃发展。SAP还和阿里云开展了战略合作：2018年9月两家发布了合作的计划；2019年9月SAP S/4HANA云（ERP云）和SAP云平台正式落地阿里云；最近SAP 分析云也落户在了阿里云上。

“与阿里云之间的合作非常顺利，我们还进行联合创新，服务于中国的客户。合作涵盖很多内容，包括物联网、人工智能、大数据等等。我们接下来会以此为基础，继续扩大整个中国合作伙伴生态系统之间的合作。” 纪秉盟表示。

纪秉盟特别强调说，中国是 SAP 的重要市场，今年是 SAP 在华25周年，在中国的财富2000强企业70%是SAP的客户，董事会和 CEO 都非常重视中国市场以及我们在中国的发展。SAP将继续人才投入，专注于研发，以帮助中国企业应对新的挑战，例如供应链管理，在成本、韧性和透明度之间取得平衡。