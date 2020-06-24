第四届世界智能大会云上峰会成功召开

6月24日，第四届世界智能大会云上峰会正式召开。大会由国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、国家广播电视总局、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会联合天津市人民政府共同主办，以“新基建 新智能 新消费”为主题，通过“云上”办会的创新模式，聚焦智能科技产业。

本次峰会以落实习近平总书记致第三届世界智能大会贺信为指导方针，是世界智能大会聚焦智能科技产业合作、共赢、发展理念的又一次成功实践。新基建战略机遇，意味着产业升级的数字化和智能化将成为必然趋势，智能科技将迎来新一轮的高速发展。本次峰会的成功举办，也将为新一代信息技术产业提供了新思考、新成果、新实践。

这次云上峰会由至顶传媒总经理兼总编辑高飞主持，与会嘉宾还包括紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军，SAP全球高级副总裁、中国区总经理李强，华为技术有限公司副总裁、华为云与计算中国区总裁史耀宏，北京易华录信息技术股份有限公司党委书记、董事长、总裁林拥军，曙光信息产业股份有限公司高级副总裁任京暘，浪潮集团高级副总裁、浪潮云董事长兼CEO肖雪，TOP Network联合创始人王阳，麒麟软件有限公司执行总裁孔金珠等知名企业家，并在“云端”带来主题演讲，围绕新一代人工智能、新基建、大数据、区块链等前沿话题展开了深刻的交流探讨和思想碰撞。

▲云上峰会议程

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛表示，新基建已经成为数字经济建设的重要命题，在给传统基建插上信息化的翅膀的同时，新基建让智能化和数字化提速，在建设新型智慧城市的过程中，要以数据为核心，加快释放新基建价值，激发新的应用场景，最终实现智能化。

IEEE终生会士、英国皇家工程院院士塔里克·杜拉尼从科技让生活更有温度的角度出发，解读了在全球疫情形势下，人工智能在抗击新型冠状病毒中的应用。他表示智能科技作为新一代信息技术，正在各行各业发挥关键的作用，成为新的智能形态，创造巨大的产业价值。

联想集团执行副总裁、联想中国区总裁刘军带来“智慧创造新价值”的主题演讲，他表示自2017年起，联想不断加大在天津的投资力度，旗下已经有60家公司落户，营收和税收年比年增长100%以上。联想集团顺应并推动京津冀一体化战略，实行“一总部两办公区”模式，已经使天津成为联想集团副总部中心与战略转型重要发展基地。预计2020年联想在天津将实现“千人百亿”目标，营收超过100亿，员工超过1000人。

SAP全球高级副总裁、中国区总经理李强从加快工业与智能融合，推动智能制造创新与实践的主题切入，分享迈向人工智能时代的智能制造，制造业表现出的特点，分别是以客户为中心的高度个性化定制、打造“工业4.0”时代的模块化工厂、从制造商向服务商的转型升级等三个角度带来“接地气”的案例分享与最佳实践。

华为技术有限公司副总裁、华为云与计算中国区总裁史耀宏带来“进而有为，发展新基建，共创智慧城市新未来”的主题演讲，他表示5G、云、人工智能相关的产业，将成为信息时代的高速公路，而算力是信息时代的电力。5G带宽的流量、地方算力的消耗，将成为衡量未来地方经济增长的晴雨表。

北京易华录信息技术股份有限公司党委书记、董事长、总裁林拥军同样提到数据对城市建设的重要性，城市数据湖本质是把碎片化数据转化为规模化要素的新基建，他表示数据融通产生价值，价值挖掘可以洞察规律。数据湖可以让数据更“智能”，可以赋能城市管理、社会治理、公共服务、产业升级。

曙光信息产业股份有限公司高级副总裁任京暘，谈及对新基建的理解包含三个层面，新理念、新技术、新模式。未来随着数据规模的不断攀升，人工智能应用的高速发展，全社会对算力的需求也将井喷式爆发，以算力为核心的数字基础设施是应对挑战的关键之举，越来越多的行业应用需要先进计算。

浪潮集团高级副总裁、浪潮云董事长兼CEO肖雪在演讲中表示，新基建政策的提出为数字经济发展注入了一股新的动力，在参与新基建的过程中，浪潮云希望发挥自身能力，推进物理世界和数据世界的融合，用数据因素来支持各行业的发展，支持社会进步，不仅让云计算、大数据、AI、5G这些核心技术发挥各自价值，更要将业务融合在统一的体系内，用新技术支持数据融合、场景融合，同时支持整个产业的发展。

TOP Network联合创始人王阳则表示，区块链是产业互联网的基础设施，5G+区块链催生新的商业模式，区块链在“新基建”中有很大的用武之地，主要体现在数据处理和去中心化两方面，其中数据处理包括大数据确权、为5G技术提供数据保护、为人工智能提供数据分析、为云计算技术提供可靠数据来源等等。

麒麟软件有限公司执行总裁孔金珠带来软件层面的思考，他表示麒麟软件将立足人工智能、移动计算、云端互联等未来技术发展趋势，为新基建打造安全底座，遵循功能、性能、安全、可靠四大指标，塑造一支规模逾万人的自主操作系统团队，为实现国家操作系统跨越式发展、打造安全的信息技术体系、驱动新型基础设施建设数字经济新引擎提供重要支撑。

至顶传媒作为连续四届世界智能大会的支持机构，在四届大会上都参与到了大会的策划筹备过程。乘世界智能大会东风，至顶网和科技行者还将继续扎根于智能科技领域，站在科技和产业的最前沿，持续致力于记录和推动数字化创新，始于AI，不止于AI，打造行业领先的知识与传播平台。