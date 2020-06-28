AWS发布Honeycode服务进军低代码应用开发领域

近日，AWS发布了最新服务Amazon Honeycode，进军低代码软件开发领域。

这是一项完全托管的服务，让企业员工不用具备任何编程技能即可构建移动应用和基于Web的应用。

Amazon表示，客户可以使用Honeycode开发利用AWS数据库的应用，包括简单的任务跟踪应用，或者是可以合并多个工作流的、更复杂的项目管理应用。

目前Amazon以Beta测试的模式提供该服务，该服务将让Amazon涉足快速发展的地代码和无代码软件开发工具市场。此类工具让企业员工可以自己构建应用，从而提高他们的工作效率，而无需向内部应用开发团队寻求帮助。

AWS副总裁Larry Augustin在声明中表示：“客户说他们对自定义应用的需求远远超出了开发者的开发能力。有了Amazon Honeycode，几乎任何人都可以创建功能强大的自定义移动应用和Web应用，而无需编写代码。”

在功能上，Honeycode与其他低代码开发工具有些相似，为用户提供了一组用于常见用例的模板，包括客户追踪器、库存管理、待办事项列表、问卷调查和日程表。Amazon在公告中表示，通常大多数企业都是使用共享电子表格来处理此类任务。

由于该服务是运行在底层AWS数据库上的，因此可以使用点击界面和类似于传统电子表格的数据输入结构，轻松地对数据进行链接、过滤和排序。Amazon表示，这项服务最多支持20个用户免费使用，如果需要支持更多用户则需要收取费用。同时，其主要用途可能是企业内部使用的网站和应用，不过也同样适用于面向公众的网站和应用。

Amazon Honeycode的推出，是Amazon为了扩展至（让Amazon云计算技术备受欢迎的）基础设施和平台服务之外领域的一个举措，希望以此保护自己作为领先公有云平台的地位，应对谷歌和微软等竞争对手的挑战。特别是在微软推出了自己的低代码应用开发平台Microsoft PowerApps之后，该产品的推出具有特别的意义。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“亚马逊的工具组合中很少出现空白点，低代码和无代码就是其中之一。这些工具对于企业加速至关重要，因为这些工具让重视技术的企业用户能够对于自动化充满信心。”

低代码应用开发工具市场是一个非常有利可图的市场。市场研究公司Gartner去年曾表示，到2024年低代码和无代码工具将占到企业内部所有应用开发的65％多。同时，Forrester预计，到2024年低代码应用工具将发展成为一个规模达到210亿美元的市场。