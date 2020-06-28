Gartner：容器快速普及 但不会带来可观利润

Gartner首次对软件容器管理软件和服务市场进行了预测称，尽管容器技术的采用会很广泛，但不会带来可观的利润。

Gartner首次对软件容器管理软件和服务市场进行了预测称，尽管容器技术的采用会很广泛，但不会带来可观的利润。

近年来，软件容器实现了大幅的增长，尤其在开发者群体中很受欢迎，让应用一旦开发就可以运行在任何计算环境中，从而让企业变得更加敏捷。

Gartner在这份题为《预测分析：全球容器管理（软件和服务）》的该报告中预测称，Red Hat、Rancher Labs和VMware等市场领导者将实现显著的收入增长，销售额将从今年的4.658亿美元增长到2024年的9.44亿美元。

但这仍然低于Gartner曾预测的到2022年基础设施即服务软件公司将从托管软件容器市场中获得10多亿美元的价值，也远远低于VMware传统虚拟化软件产品的收入数据。

尽管管理软件提供商无法获得可观利润，但Gartner认为，到2024年软件容器将成为“75％新客户企业应用的默认选择”。因此，到2024年所有应用将有15%的应用是运行在容器中的，高于目前的5％。

Gartner还表示，到2024年成熟经济体中将有75％的大型企业会在生产中使用容器技术，而目前这一比例还不到35％。

Gartner研究副总裁Michael Warrilow表示：“围绕容器技术的炒作和关注度都很高，但迄今为止容器技术在生产环境中的部署水平仍然较低，应用重构以及/或者应用替换的速度是主要瓶颈。”

一部分原因是大多数企业除了软件容器外还有其他优先事项，例如应用Backlog、预算限制和技术债务等，意味着企业需要把更多精力放在其他任务上，例如把工作负载迁移到公有云。