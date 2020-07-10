容器厂商Docker牵手Amazon加速云应用交付

软件容器公司Docker今天表示，已经与云计算巨头AWS展开合作，以加快应用交付。

针对那些希望使用Docker Compose构建可在AWS Fargate上的Amazon Elastic Container Service和Amazon ECS上运行应用的开发者，两家公司合作打造了一个简化的工作流。

Docker和AWS在AWS Cloud Containers Conference线上活动期间公布了这个消息，双方打造的这个新工作流可以在Amazon ECS上部署和管理容器，让开发者有更多时间专注于实际构建他们的应用。软件容器在开发者群体中的很受欢迎，因为软件容器可用于托管现代应用的各种组件，运行在任何一种计算基础设施上。

Docker Compose工具能够让开发者协调多个可协同工作的容器，并通过Web请求相互通信，帮助开发者将这些容器作为单个服务运行。Docker Compose工具在开发者中很受欢迎，因为它可以用于构建更复杂的应用。

但是到目前为止，迁移这些应用并运行在Amazon ECS（用于管理云中容器而无需配置运行代码的环境）上一直是非常棘手的问题。

Docker产品副总裁Justin Graham在接受采访时表示，问题是Amazon ECS有一些结构是在Amazon云上运行应用所必需的，但不是Docker Compose规范的一部分。他说：“其中一些结构无法用Compose来表示，因此，开发者必须采取一些措施来弥补这个问题。”

缺乏互操作性进一步增加了把工作负载移至云所需的时间和精力。“开发者必须进行任务定义，一个额外的操作，而且每次部署都需要操作一次。”

而这正是Docker和Amazon此次合作希望解决的问题，双方构建了简化的工作流，让开发者可以轻松地从本地环境切换到Amazon ECS以运行容器，让开发者更轻松地在Amazon云上生产环境中运行他们的应用。

Graham说：“这么做是利用Docker Compose和Docker Desktop在Amazon ECS上从代码过渡到云。”新的工作流可以让时间缩短数天或者数周（具体取决于应用的复杂性）。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，能够看到像Amazon这样的云厂商与合作伙伴合作减轻开发者的负担，总是一件好事。

“今天，Amazon和Docker共同努力，提供更好的开发者体验，最终为开发者提高速度。这对于两家厂商以及一直希望能够更快速地构建下一代应用的企业来说，是双赢的。”