钱塘江畔，数字长河流淌不息

能看、能用、能思考，可持续、可创新、可活力，这是数字大脑的魅力，也是滨江数字长河流淌不息的未来。

钱塘江畔，杭州市一隅，一方73平方千米的土地上，写满了传奇的故事。这里是杭州市高新区（滨江）。

在西兴老街，浙东古运河从这里发源。南北走向的泽街、东西走向的槐街，呈“丁”字形平面布局，这里是可以看见、触摸并参与的世外桃源——一座座清末民初建筑林立，商贾云集，老式的剃头铺、木凳铺、茶馆，以及有着千年历史的马湖灯笼等等，他们构成这座城市的地标，也是一个个吸引游客打卡的“景点”。

厚重的历史古韵之外，开垦这座城市的创新血脉的，是一大批ICT、安防、互联网领域的高新企业。在这些企业的共同努力下，新一代信息技术让“数据”汇集，在数字世界的江河里流淌，持续不断地流向每一位市民、每一家企业、每一个城市的管理者的手中，改变着城市运行的每一处细节。



人情味的数字滨江

数字滨江脉搏实时感知最多的地方，是便民行政单位。从几年前开始，多少个便民服务场景都是在这里改观，为政府工作提供数据参考和系统支撑。正如一首诗要写四行，探讨韵脚，推敲平仄，一个个便民场景，也在大数据和人工智能优化升级之中，反复推敲，格物致知。

今年3月，习近平总书记在杭州城市大脑运营指挥中心考察时，指出要从数字化到智能化，再到智慧化，要让城市更聪明一些、更智慧一些，这是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路。

对个人和企业来讲，也是一样。取之于民，用之于民，数据与数据之间，正在聚合、碰撞、支撑、催生，散发出丰富的“人情味”。

现如今，滨江的90%的行政服务事项，已经完成了“最多跑一次”，办事流程更加高效；打通部门数据壁垒，实现“最多跑一地”；利用大数据等信息技术减少办事材料，缩短群众办事等待时间、办理时间。

其中，依托系统平台数据支撑，滨江区市场监管局开发了“无人智慧审批”，实现企业申办全天候“分钟办”，这就是“滨江速度”。举个例子，在不久前，某公司负责人在网上提交了企业营业执照申请，几分钟后，电子营业执照在线生成。在滨江区，已经有17家企业通过这种“无人智慧审批”方式拿到了营业执照。

接地气的数字滨江

有人情味、接地气的应用场景，还体现在社会治理上。传统的纠纷调解工作都是以当面调解为主，电话为辅。但由于滨江区的企业较多，外来务工人员人流量大，有些纠纷当事人可能在外地，无法到调解现场，即使电话调解成功的，也不能在调解协议上签字。

针对这样的情况，6月22日，滨江“一码解纠纷”平台正式上线。作为矛盾纠纷受办一体化平台，“一码解纠纷”参考了国际通行的突发事件颜色预警机制，以黄、橙、蓝、红、绿五色，作为纠纷调解的五步骤。登记引调是蓝色；智能分流至相应的调解组织是黄色；调解失败，且适宜再次调解的纠纷是橙色；纠纷调解成功是绿色；调解失败转红色，在线申请法院立案。每一个矛盾纠纷都有专属二维码，结合颜色预警机制，记录纠纷化解全过程。

五色，一码，由繁化简，让纠纷调得早，调得好，让情况理得清，理得明，应该说，继续延续此思路，滨江的数字治理格局将会逐渐明朗。这是运用互联网思维和数据思维，数字滨江本应有的特质，也是创新滨江的思路。

如上的应用场景，只是冰山一角。在浙大儿院滨江院区，这里承载着整个杭州乃至全省的婴幼儿的看病治病需求，也面临着交通拥堵、停车难的问题。

如何拿捏需求和现实之间的尺度，“浙大儿院滨江院区街区治理项目”想出了多项举措，在这片盖起了“智慧停车场”——依托城市大脑赋能，从打通断头路开始，盘点车位、拆除隔离，实施泊位感知、车辆实时引导分类，打通医院官方预约挂号平台与城市大脑停车平台系统，使停车位信息全方位向群众公开，智能引导车辆直达车位。

原本无序和混乱的交通壁垒，被夷为平地重新打造。有人说，往常1.8公里的车队消失了，能直达停车位了；也有人说，这里变得井然有序，幸福感变强了。其实，不仅是幸福感，便利、活力、智慧、朝气，等等这些词汇，就是数字滨的真实写照。

数字滨江的背后是什么？

由小见大，不管怎么说，数字长河，正在生龙活虎地融入城市应用场景，也在润物无声地孕育着从“经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设”五位一体的发展升级。

这条数字长河的发源之地，有“杭州城市大脑滨江平台”的身影，在实现滨江脉搏实时感知的过程中，听闻、见证，从浑浊变得清澈，从生涩变得成熟。

自2020年初提出“数字滨江”建设目标以来，高新区（滨江）联合紫光集团等一批数字经济领军企业，构建起杭州城市大脑滨江平台，形成了“区级系统平台横向融合，特色应用纵向齐放”的数字治理格局。

城市大脑要能切实服务当地的社会治理和民生生活，就需要以跨部门的综合应用为牵引，通过数据和数据之间的聚合、碰撞，最终实现城市的智能化管理。对此，紫光集团结合高新区（滨江）区域特点，组织专班统领数字化建设，定下了“一张蓝图、一个平台、一个目标、一个界面”的建设思路：

● 一张蓝图：以信息共享、互联互通为重点，强调统一顶层规划、统一架构，充分整合基础设施资源、公共信息资源和终端资源，切实避免“烟囱式建设”；

● 一个平台：通过数据中枢的建设汇聚全区数据，破除数字孤岛问题；

● 一个目标：在建设世界一流科技园区的目标下引领供给创新，满足政府、企业和公众等多方面需求，提升群众获得感和满意度；

● 一个界面：在一个界面上实现跨部门的业务协同，推动政府管理逻辑和管理关系的重新梳理与定位。

正是在四个“一”的统筹下，紫光集团帮助杭州城市大脑滨江平台实现了滨江脉搏实时感知、重大事项全周期监管、安商稳商精准贴心、指挥体系多级合一，为政府工作提供科学民主的数据参考。

走过了试点探索、规模推广阶段，2020年，杭州城市大脑滨江平台建设正走向全域创新的阶段。前半句很容易理解，重在建设。2018年之前，强调数据归集、数据展示；2018到2020年，建设以实用为主，推广智能场景化应用。后半句，重在运营。城市建设，从不以“交钥匙”为结束，在全域创新阶段，就是要把数据充分打通，把系统充分打活，把业务充分融合，并以此为基础调动城市资源，支撑跨部门应用场景建设。

能看、能用、能思考，可持续、可创新、可活力，这是数字大脑的魅力，也是滨江数字长河流淌不息的未来。