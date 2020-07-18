合合信息陈青山：用数字化、智能化能力应对挑战，合合信息的三个「很确定」

从C端产品发力，到C+B端联动，合合信息走的路子，始终离不开AI。

这是一家，很清晰自己要做什么的企业。

当前，金融产业环境仍存在众多不确定因素，面对此，或许我们祈祷，“黑天鹅”事件不再出现，或许，我们也可以积极一些，沉淀形成数字化、智能化能力，来应对不确定性挑战和风险。

合合信息给出的答案，是三个「很确定」。

合合信息「很确定」，只有人工智能和大数据的技术沉淀，才能顺利实现金融业数字化转型；合合信息也「很确定」，只有将市场进一步下沉，拿出匹配的行业和用户的产品，才能更有效地催生新的商业模式，带来全面的产业升级；合合信息还更加「很确定」，只有坚持用户体验为王，坚持取得行业与用户的高度认可，才能更大地释放金融业智能化潜能。

深耕AI十余年

没听过「合合信息」？但你或许听过，名片全能王（CC名片）。通过微信小程序就能交换名片，使用者还可以通过关联的企业信息查询企业情况，管理企业人脉，寻找行业合作伙伴。除了这款产品，也有扫描全能王、启信宝，这三款面向C端的产品，在全球，累计了10亿下载用户。

这些产品成功的背后，离不了合合信息打造的“AI+大数据”技术能力的支撑。以扫描全能王为例，每年这款产品扫描识别的文档的页数，超过120亿份，如果全部人工录入，需要9亿小时。而AI元素的加入，节约了大概45万人/年的工作量。

当然，在成立之初，合合信息也没有想到，11年之后，会在产业生态中，占据如此有利的位置。2009年，镇立新和其他创始人一起，创立合合信息。五位创始人，有四位，就是做人工智能出身。热爱AI，也成为其一直坚守的品质。

合合信息联合创始人、启信宝CEO陈青山

“从最开始的AI感知技术，包括图像处理、模式识别、文本识别、场景识别，一直到高阶层的认知智能，包括自然语言处理、知识图谱，我们在这个领域深耕了十几年。”合合信息联合创始人、启信宝CEO陈青山表示。

如今，基于自身的技术和产品，以STR（场景文字识别）+DATA（数据）+AI（人工智能）+Service（服务）模式，合合信息正进一步为金融、供应链、生产制造、房地产、保险、征信等多个行业领域提供价值，创造服务。

从C端产品发力，到C+B端联动，合合信息走的路子，始终离不开AI。

感知AI到认知AI

按照应用场景分类，陈青山把AI分为两类，感知AI和认知AI。其实引用人体智能概念，更好理解。人类通过视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，来感知物理世界，机器也是如此，用计算机完成人类的感官器官的一些工作，这是感知AI。认知AI，是“最强大脑”，其存在无数个神经元，每个神经元，又包含千余个信息分发收支，它能够像人一样整理信息、推理信息，从而进行思考，这便是认知AI。

从2012到2017年，合合信息将感知AI技术不断深化和应用。“合合信息提供了各种各样的AI识别功能，例如，证件识别功能、身份验证功能等，在金融行业中得到了比较深入的应用。”陈青山介绍道。如今，其识别能力已经拓展到了160多个、奖金200个模块的金融场景下的文档AI识别。

近两年，随着信息技术和大数据技术的发展，自然语言处理、知识图谱、情感分析等等，这些认知AI技术，正在更多地应用到业务场景中去。

2018年，合合信息和招行总行一起，共建了一个知识图谱的项目。合合信息把数据全量整理后，实现信息智能化，单向传输到招商银行的安全网络环境中。同时结合招行内部的业务数据，对企业内外部通过数据模型，完成评分，这样就建立了一个招商银行内部的风险门户。招行的所有的工作人员，包括信贷经理、信审经理、管理人员等，都能够在业务流程中，自动地应用这些数据产品。

同样的模式，还用在了证券行业，例如，合合信息帮海通证券开发了各种各样风险的模型，使用合合信息自身的底层数据治理能力，结合客户的数据和应用场景，把它转变为知识，转变为信息，内化到他们业务中间，实现智能风控、智能拓客，以及智能合规等等业务场景。

从感知AI到认知AI，我们势必要迎接智能时代出现一系列技术升级，但依然要面临与技术产品、业务场景、解决方案的不断权衡。对于陈青山来说，过去几年，从早期的技术模块服务提供商，转型到“一揽子”综合解决方案提供商的过程，跨步之大，这是合合信息产品/服务不断升维的一个过程。

但不管是处于哪个阶段，合合信息的出发点，都是用户。

“以什么样的形式、什么样的渠道，将我们的产品和服务，更好地提供给我们的客户，这是合合信息一直以来思考的问题。”在陈青山看来，客户的需求、客户的场景，以及技术和产品的边界，要二者结合，这是一个非常动态的过程。但本质的东西，是不变的。“我们要把技术不断地创新，不断地突破，不断满足我们用户和客户的需求。”这点，陈青山很确定地说。