甲骨文：相信自治一定是数据库的未来

完全的自动化，这个在汽车领域还难以企及的目标，如今已经在数据库领域先行一步。

躺在宽敞的座舱内，而不是坐在拘谨的驾驶座上；可以看书、睡觉、发呆，而不需要分秒专注、随时应变；去自己想去的任何地方，而不受限于车技和路况……这些，应该符合我们对全自动驾驶汽车的美好遐想。

谈及自动驾驶技术，一般划分为5个级别。其中L1级别的驾驶辅助已经存在多年，比如定速续航、自动泊车等等；L2级别的高速自动驾驶、自动危险预警刹车等部分自动化功能也比较常见。在这方面，每一点突破都不容易，经历了技术的多年演进和发展，目前最高级别的自动驾驶也只能达到L3级。要触及L4甚至L5的完全自动化无人驾驶级别，仍然需要多领域技术出现跃进式突破才行。

不过，我们今天要讲的并不是汽车的故事，而是数据库的故事——完全的自动化，这个在汽车领域还难以企及的目标，如今已经在数据库领域先行一步。

数据库自治与数据安全，鱼和熊掌可兼得

2017年，甲骨文在OOW(Oracle OpenWorld)大会上正式对外发布了“自治数据库”，通过引入人工智能、机器学习等技术，实现数据库的“自治驾驶”“自治安全”和“自治修复”。这样做的好处，一方面可以简化企业数据库运维的复杂度，降低数据使用门槛；另一方面，还能把人员从繁琐的运维工作中解放出来，投入到更具创造性的工作中。

不过，要实现所谓的“完全自治”，还有一个重要前提——基于云做部署。“自治数据库的背后是人工智能和机器学习等技术的应用，一台纯粹的Exadata只能实现‘部分自治’，要做到‘完全自治’还得上云。”在日前接受媒体采访时，甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理吴承杨强调。

甲骨文公司副总裁及中国区云平台总经理 吴承杨

那么，要把数据库如此重要的系统放在云上，真的安全靠谱吗？任何一家企业势必都会有这一担忧。选择安全优先，就得放弃一部分的自动化性能；选择自动化优先，又担心数据安全问题。鱼和熊掌如何权衡？在过去一段时间里，这个问题一直困扰着不少企业。

于是，甲骨文在日前又提出了一个两全“大法”——将Oracle自治数据库运行在Exadata Cloud@Customer上。这意味着，自治数据库既可以部署在客户的本地数据中心，也能享用云的诸多好处，实现真正意义上的“完全自治”。

也就是说，在数据库的运维和管理过程中，已经不再需要任何人为干预，系统可以完全自动地完成打补丁、备份、调优、修复和扩展等工作。与此同时，用户还能“按使用付费”，实现降本增效。

“当企业需要大量资源支持时，系统可以自动地加进来，等高峰过后，还可以自动释放出去。这就是两者结合的好处，一方面，企业可以用多少付多少，也不用担心超额使用；另一方面，企业可以专注于自己的业务应用，其它运维的工作都可以交给甲骨文。这就是无人驾驶的体验。”吴承杨解释说。

专有云+公有云，连接全球业务并不难

再来看看这次结合的另外一个“主角”——Exadata。2008年，甲骨文发布了第一代Exadata数据库云平台，创新性地把硬件和软件融合在一起，提出了一体机的概念；2017年，甲骨文又进一步推出了Oracle Exadata专有云数据库一体机——Exadata Cloud@Customer，让客户可以在本地数据中心享用高性能Exadata的云服务功能。

三年多来，Exadata Cloud@Customer已经成功部署到全球数百家企业，覆盖大型金融、电信、医疗、保险、制药等领域，帮助企业推进基建现代化，并节约多达50%的成本。其中包括韩国最大的企业云解决方案提供商三星SDS、日本最大的移动运营商NTT DoCoMo、法国东方汇理银行、智利最大的电信公司Entel等等，很多都是Exadata平台的“铁粉”。

“Exadata Cloud@Customer是可以和公有云完全连接的。假如你是一个跨境企业，你就会发现，基于Exadata Cloud@Customer，所有平台都可以完全打通成为一个完整的平台，而不是一块一块的孤岛。”吴承杨表示，“也就是说，企业几乎不用考虑平台层，只要解决上层应用的问题，无论业务在非洲、欧洲、美洲还是亚洲，都能全部连接起来，并且不用担心数据安全问题和各地的安全合规要求。在靠近云数据中心的位置，企业可以使用Exadata Cloud Service，而如果是附近没有云数据中心的就可以选择Exadata Cloud@Customer。”

需要强调的是，甲骨文公有云近两年来也取得了不少突破性发展。根据甲骨文2020第四季度财报显示，甲骨文云基础设施年化用量收入同比增长超过140%，自治数据库年化用量收入同比增长近70%，这就是很好的佐证。

据吴承杨介绍，目前在全球，甲骨文已经落地了24个数据中心，与AWS持平。“我们的目标是到2021年7月，云可用区域达到36个。这对于全球性企业来说，将是体验的极大提升。因为当每个地区之间使用高速链路连接时，延迟将是非常之小的。”

举例来说，过去几个月红遍全球的ZOOM就在日前选择了Oracle云基础设施（Oracle Cloud Infrastructure）来满足业务的快速增长与变化需求，如今，已经有成千上万的远程会议都跑在了甲骨文云上。“在双方合作的过程中，有两点非常值得我们骄傲。第一，是在9小时内实现了从部署到应用；第二，是每天迁移超过7PB的数据量。放在过去，这都不是那么简单的事情。”吴承杨告诉记者。

数据库完全自治，不仅仅是省钱

总结而言，企业现在可以选择两种方式使用完全自治的数据库——在公有云上使用or在本地数据中心使用。而对于后者，企业还有两个选择，既可以通过Exadata Cloud@Customer作为单独服务购买，也可以通过甲骨文日前发布的业内首款本地部署云区域解决方案——Oracle专有云本地化解决方案（Oracle Dedicated Region Cloud@Customer）的一部分来部署。

在吴承杨看来，几乎没有企业会不喜欢自治数据库，也几乎没有企业会不喜欢把自治数据库部署到本地数据中心。“效果是显而易见的。首先，你的成本一定会下降，包括资源的使用成本以及系统的运维管理成本；其次，企业真的可以把IT部门的精力从关注数据库、平台层转回到应用层，这是真正地回归本质。”比如，甲骨文最新推出的Oracle Autonomous Data Guard，就是一款用于防范数据库和站点故障的自治高可用灾难恢复解决方案，可以在发生灾难性故障时确保近乎于零的数据丢失（RPO）和恢复时间（RTO）。可以说，解决了企业在数据安全防护方面的一大苦恼。

吴承杨表示：“这实际上是一个划时代的问题，也是值得中国企业思考的问题。如果这个问题想清楚了，不仅仅能够为企业省钱，最重要的是少走弯路。”而对甲骨文来说，同样也认定了这个发展方向。“我们当然相信这个方向是绝对正确的。就像20年前，甲骨文谈RAC，当时业界没有人认可，而现在RAC已经变成一个业界标准；10年前，甲骨文谈一体机，同样没有什么人认可，现在一体机也成为业界的标准。所以，我们非常相信，自治一定就是数据库的未来。”吴承杨表示。

如果事实如此，那么，我们也许也可以畅想一下企业IT人员的日常——坐在舒适的办公室内，而不是穿梭于嘈杂燥热的机房里；可以做更有趣的工作，而不需要分秒守候、只求不宕机；尽情地创新业务，而不受限于人手和技术……这些，应该符合我们对完全自治数据库的美好遐想。