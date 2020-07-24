Box与谷歌宣布扩大云合作伙伴关系
Box和谷歌周四宣布了一项在Box、G Suite环境和谷歌云服务之间进行新扩展整合的合作计划。根据该战略合作伙伴关系，Box将利用谷歌云发展数据存储、Box Skills工具包里的机器学习整合以及即将推出的单点登录（SSO）改进。
Box和谷歌周四宣布了一项在Box、G Suite环境和谷歌云服务之间进行新扩展整合的合作计划。根据该战略合作伙伴关系，Box将利用谷歌云发展数据存储、Box Skills工具包里的机器学习整合以及即将推出的单点登录（SSO）改进。
说得更具体一点，两家公司打算将谷歌云的文件人工智能（（Document AI）服务放在Box Skills套件里改善数据处理。 Box Skills套件利用来自IBM和谷歌等云服务提供商的机器学习功能，从存储在Box的数据中收集见解。而在身份验证方面，Box表示计划开发SSO增强功能，希望令客户可以更轻松地设置身份配置。
此外，Box计划增加对谷歌验证器（Google Authenticator）和对基于时间的一次性密码的支持。
两家公司还将为联合客户扩展Box和G Suite之间的整合。新的整合功能包括：Box和G Suite使用相同的访问设置和隐私控制；Box和谷歌云盘之间的谷歌文档、表格和幻灯片的相互传送；新的G Suite附加组件令客户可以在G Suite中开启文档并将其保存到Box。
Box和谷歌2018年在Google Next会议上首次宣布了G Suite整合。初始的整合令客户可以在Box内创建、编辑和就G Suite文件进行协作，而 Box的管理控件及其安全性和合规性则保持不变。用户借助Gmail整合可以无需离开Gmail进行贴Box文件附件的操作及将电子邮件附件下载到Box。
谷歌云首席执行官Thomas Kurian表示，“Box是主要的全球云基础架构合作伙伴，我们很高兴扩展我们与Box的合作伙伴关系及实现Box和G Suite环境之间更加无缝的整合。我们相信，通过打造谷歌云及继续在Box和G Suite之间的整合上投资，我们可以为我们的共同客户和远程团队提供最佳体验。”
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