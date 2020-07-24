Gartner预测：2020年全球公有云收入将增长6.3％

根据Gartner预测，全球公有云服务市场将从2019年的2427亿美元增长6.3％至2020年的2579亿美元。

至顶网软件与服务频道消息：根据Gartner预测，全球公有云服务市场将从2019年的2427亿美元增长6.3％至2020年的2579亿美元。

其中，增幅最高的是桌面即服务（DaaS）细分市场，增长95.4％至12亿美元。对于那些需要为远程办公人员提供支持、满足员工从多种设备和不同位置安全访问企业应用需求的企业来说，DaaS提供了一个低成本的选择。

Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“当COVID-19大流行初期的时候，出现了一些小的问题，但云最终实现了预期的目标。云满足了不断增长的需求，迎合了客户对弹性、按需付费这种消费模式的偏爱。”

软件即服务（SaaS）仍然是最大的细分市场，预计2020年将增长到1047亿美元（见表1）。SaaS市场受到了多个因素的影响，包括从本地许可软件到SaaS订阅模式的持续转变，以及COVID-19期间人们对新软件协作工具需求的增加，都推动着SaaS的增长。第二大细分市场是云系统基础设施服务，即基础设施即服务（IaaS），预计2020年将增长13.4％，达到504亿美元。全球经济下滑加剧了企业组织摆脱传统基础设施运营模式的紧迫性。

表1、全球公有云服务收入预测（单位：百万美元）

BPaaS=业务流程即服务，IaaS=基础架构即服务，PaaS=平台即服务，SaaS=软件即服务

注意：由于四舍五入的原因，总计可能并不一定是总和

资料来源：Gartner（2020年7月）

公有云服务是2020年IT支出前景的亮点之一。随着经济重启和经济活动恢复，很多地区的云支出预计将迅速增长，北美等地区预计将在2022年初恢复到更高支出水平。

Nag表示：“在COVID-19大流行期间，公有云为CIO们提供了两个显著优势：成本效益和支出递延。CIO可以使用云技术，而无需扩大本地数据中心规模或者购买传统许可软件，大幅减少前期现金投资。”

“自COVID-19爆发以来，有关公有云实用性的任何争议都消失了，2020年下半年，远程办公功能的扩展将优先考虑协作软件、移动设备管理、远程学习教育解决方案、安全性、以及支持扩容的基础设施。”