Gartner预测：2020年全球公有云收入将增长6.3％
根据Gartner预测，全球公有云服务市场将从2019年的2427亿美元增长6.3％至2020年的2579亿美元。
至顶网软件与服务频道消息：根据Gartner预测，全球公有云服务市场将从2019年的2427亿美元增长6.3％至2020年的2579亿美元。
其中，增幅最高的是桌面即服务（DaaS）细分市场，增长95.4％至12亿美元。对于那些需要为远程办公人员提供支持、满足员工从多种设备和不同位置安全访问企业应用需求的企业来说，DaaS提供了一个低成本的选择。
Gartner研究副总裁Sid Nag表示：“当COVID-19大流行初期的时候，出现了一些小的问题，但云最终实现了预期的目标。云满足了不断增长的需求，迎合了客户对弹性、按需付费这种消费模式的偏爱。”
软件即服务（SaaS）仍然是最大的细分市场，预计2020年将增长到1047亿美元（见表1）。SaaS市场受到了多个因素的影响，包括从本地许可软件到SaaS订阅模式的持续转变，以及COVID-19期间人们对新软件协作工具需求的增加，都推动着SaaS的增长。第二大细分市场是云系统基础设施服务，即基础设施即服务（IaaS），预计2020年将增长13.4％，达到504亿美元。全球经济下滑加剧了企业组织摆脱传统基础设施运营模式的紧迫性。
表1、全球公有云服务收入预测（单位：百万美元）
BPaaS=业务流程即服务，IaaS=基础架构即服务，PaaS=平台即服务，SaaS=软件即服务
注意：由于四舍五入的原因，总计可能并不一定是总和
资料来源：Gartner（2020年7月）
公有云服务是2020年IT支出前景的亮点之一。随着经济重启和经济活动恢复，很多地区的云支出预计将迅速增长，北美等地区预计将在2022年初恢复到更高支出水平。
Nag表示：“在COVID-19大流行期间，公有云为CIO们提供了两个显著优势：成本效益和支出递延。CIO可以使用云技术，而无需扩大本地数据中心规模或者购买传统许可软件，大幅减少前期现金投资。”
“自COVID-19爆发以来，有关公有云实用性的任何争议都消失了，2020年下半年，远程办公功能的扩展将优先考虑协作软件、移动设备管理、远程学习教育解决方案、安全性、以及支持扩容的基础设施。”
最新文章
- 英特尔发布第二季度财报 7纳米芯片再次推迟6个月发布
- 华为新一代400GE数据中心交换机，使能新基建激发新动力
- Gartner预测：2020年全球公有云收入将增长6.3％
- 摩尔定律既已失效，我们该用什么方法衡量半导体进步？
- 拥抱数字技术，提升企业核心竞争力
- Box与谷歌宣布扩大云合作伙伴关系
- 阿里平头哥再次研制新物种，首个区块链芯片方案诞生
- 万国数据与中信产业基金成立合资公司，收购北京一数据中心项目
- 戴尔科技云平台：“新基建”时代，云原生转型的“护航者”
- 智能制造如何带动信息产业发展 众专家云端共讨
- 地表最强超融合 | 揭开VxRail“隐秘的角落”
- 4节点起步！戴尔科技云平台迎来多项更新
- 以超融合释放边缘新算力，戴尔易安信的重构与创新