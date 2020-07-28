SAP计划部分剥离Qualtrics IPO提上日程

SAP正计划部分分拆Qualtrics，后者是SAP在于2018年11月以80亿美元收购的一家体验管理软件公司。

SAP正计划部分分拆Qualtrics，后者是SAP在于2018年11月以80亿美元收购的一家体验管理软件公司。

SAP在7月26日宣布了这一消息，并称IPO的主要目标是“让Qualtrics在体验管理领域充分释放市场潜力，将帮助强化Qualtrics的自主权，在SAP现有客户群或者其他客户群中扩大业务范围”。

此举令人惊讶，因为SAP收购Qualtrics是为了利用Qualtrics的经验数据和洞察分析自己的运营数据，从而更好地管理供应链、网络、员工和核心流程。但是现在，Qualtrics计划在IPO之后保留Qualtrics的多数股权。

SAP方面表示，此次IPO完全是为了给Qualtrics带来更多机会，但可能还有更多细节尚未正式披露，有可能是SAP的战略重心有所转移，SAP在5月以2.5亿美元将旗下数字互连通信业务卖给了Sinch AB。因此，SAP在分拆业务方面是有先例的。

IPO之后，Qualtrics创始人Ryan Smith将继续在公司留任，成为Qualtrics最大的个人股东。

SAP表示：“作为多数股权持有方，SAP将继续整合Qualtrics，因此预计该交易不会对SAP的2020年或更长期的财务目标产生影响。”

除了IPO本身就令人意外，这次Qualtrics的上市规模颇为庞大，潜在估值超过100亿美元。Qualtrics在被SAP收购之后一直没有停下增长的步伐，而且在被SAP收购之前，也曾计划过上市，所以可以说，IPO是Qualtrics一直以来的目标。

IPO的时间尚未透露。SAP仅表示，“关于IPO及其条件和时机的最终决定尚待确定，而且这还要取决于市场情况。”