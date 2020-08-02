Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin表示，“无论政治或经济如何改变，任何时候开源代码都是每个人免费获得的公共物品，这也是Linux Foundation的使命”

至顶网软件与服务频道消息： 7月30日，由云原生基金会（CNCF）主办的世界顶级开源技术盛会“CloudNative + Open Source Virtual Summit China 2020 中国线上峰会”第一天的议程完美落幕。Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin表示，“无论政治或经济如何改变，任何时候开源代码都是每个人免费获得的公共物品，这也是Linux Foundation的使命”

受疫情影响，本次大会首次以线上参会的形式召开，为期3 天。华为、百度、阿里巴巴、腾讯、IBM、谷歌、红帽等国内外领先的云计算企业和一线技术专家齐聚一堂，共同分享交流在 Kubernetes、微服务、DevOps 等领域的前沿技术实践，吸引了众多国内外开发者与开源爱好者的参与。

大会首日，Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin、Linux 基金会公共卫生总经理 Dan Kohn、新任 CNCF 总经理 Priyanka Sharma 等开源行业大咖纷纷发表主题演讲，阐述了开源社区与云原生技术生态对全球软件开发行业带来的积极影响。此外，来自华为、百度、腾讯、阿里巴巴、IBM、谷歌、红帽等国内外顶级科技公司的一线技术大牛也在大会上分别向世界分享了各自企业对于云原生技术的应用成果，可谓是亮点多多。

Linux 基金会执行董事 “野营演讲”

Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin

在今日大会的下半场，Linux 基金会执行董事 Jim Zemlin 在一片风景优美的户外，身后还燃烧着营火，为大家介绍了 Linux 基金会目前的主要工作，致力于推广云原生技术的同时完善相关的技术生态。同时他还向大家讲述了近期刚刚成立的 TARS 基金会的情况。Zemlin 表示，TARS 基金会的宗旨与 Linux 基金会一样，不仅仅是致力于 Linux 或 TARS 项目本身的发展，而是为构建和完善整个相关开源技术生态做出努力。

CNCF 元老 Dan Kohn 与《我的世界》

Linux 基金会公共卫生总经理 Dan Kohn

Dan Kohn 在卸掉 CNCF 总经理的职位后，仍然参与领导着 CNCF 的关键项目，并担任 Linux 基金会公共卫生总经理。在本次的开场主题演讲中，Dan Kohn 结合知名游戏 《Minecraft 我的世界》来为大家介绍云原生与开源技术给软件开发行业带来的巨变，表达了团结协作对软件开发起到的积极作用，同时肯定了中国开发者对全球开源社区的贡献。

CNCF 新掌舵人首次亮相中国

紧随 Dan Kohn 先生之后亮相的是 CNCF 总经理 Priyanka Sharma 女士和 CNCF 生态系统总监 Cheryl Hung 女士。值得一提的是，这次演讲也是 CNCF 新任总经理 Priyanka Sharma 首次在中国网友面前公开亮相。

CNCF 总经理 Priyanka Sharma

在今天的演讲中，Sharma 用中文问候了来自中国的参会者，并表达了自己对于中国的喜爱与尊重。Sharma 列出的数据显示，目前以 Kubernetes 为核心的云原生技术栈已经席卷全球，在1337 名来自全球各地的开发者人群中，有 78% 的受访者在生产中使用了 Kubernetes，相比去年的 58% 提升了 20%。

值得一提的是，Sharma 表示目前 Kubernetes 相关开源项目中，来自中国开发者提交的代码贡献率排名全球第二，中国已经成为云原生社区建设中一股非常重要的力量，她对中国开发者的贡献表示赞许与感谢。

华为 Volcano 正式推出 1.0 版本

在随后的演讲中，来自华为的容器技术总监刘赫伟为大家介绍了华为云在云原生领域的最新技术进展，包括社区项目 Volcano、KubeEdge 在近期推出的新版本、新特性及后续规划，以及华为云云原生技术平台 Vessel 的最新版本能力介绍。

华为云容器技术总监 刘赫伟

Volcano 是基于 Kubernetes 的批处理系统，源自于华为云 AI 容器。Volcano 方便 AI、大数据、基因、渲染等诸多行业通用计算框架接入，提供高性能任务调度引擎，高性能异构芯片管理，高性能任务运行管理等能力。今年 4 月，华为云将 Volcano 正式贡献给 CNCF，这也是CNCF 迎来的首个容器批量计算项目。该项目也在近日迎来 1.0 版本，带来了能够上线生产环境的成熟度与稳定性，在容器批量计算场景和智能任务调度方面发挥着重要作用。

揭开 TARS 基金会的神秘面纱

主题演讲：TARS 基金会：新一代海量微服务开源生态 —— 单致豪, TARS 基金会董事主席，腾讯开源联盟主席

Zemlin 的演讲也引出了今天的另一个重磅话题 —— TARS 基金会。TARS 是由腾讯开发的 RPC 框架，于 2018 年 6 月被 Linux 基金会接纳。随着项目的飞速发展，2020 年 3 月， Linux 基金会正式宣布成立 TARS 基金会，由腾讯开源联盟主席单致豪担任基金会主席。单致豪在本次演讲中表示，目前腾讯内部的 QQ、微信、地图等都在使用 TARS。

TARS 基金会董事主席，腾讯开源联盟主席 单致豪

在关于 TARS 基金会的演讲中，单致豪为我们揭开了 TARS 基金会的神秘面纱：“TARS 基金会是 Linux 基金会中微服务开源生态的代表，其面向整个开源微服务生态，而不单单只是最早由腾讯开源的 TARS 这个项目。当前 TARS 基金会已经有超过 30 个开源项目。”单致豪首先强调了 TARS 基金会的立场。

“TARS 基金会的愿景是：为开源微服务项目构建一个中立的非牟利组织，使任何行业都能迅速将创意、以及想法转化为大规模应用，并且快速上线。”单致豪具体说明了 TARS 基金会的意义：TARS 基金会致力于解决在使用微服务方面可能出现的问题，包括减少开发和服务治理的难度。它旨在解决多编程语言的互通、数据传输、数据存储一致性等问题，并在支持海量请求的同时保证高性能。同时，TARS 基金会希望吸纳上下游的开源项目，以建立更好的微服务生态。包含但不限于基础设施、存储、开发框架、服务治理、DevOps 和基于任何编程语言的应用。

除了以上主题演讲以外，在本次大会的第一天，还有来自阿里巴巴、网易、微软、IBM 等企业的技术专家为大家分享了云原生技术在企业生产环境中的实际应用案例，让很多对大厂技术栈感兴趣的开发者们收获满满。