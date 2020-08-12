百度AI技能输出，零门槛的EasyDL到底有多“香”？

近几年来，AI与企业的业务场景正在越走越近。它不再只是和高手下棋、陪老人聊天、为客户服务，如今的AI，既可以“上天”和宇航员一起探索外太空，还可以“入地”协助油气工人探测地质能源，既可以“搞科研”成为科学家们的“信息大脑”，也可以“下车间”成为产线上的“超级作业者”……

场景越丰富，业务越复杂，就意味着，定制化需求越高。比如，物流场景下的自动分拣和科研场景下的生物识别显然就不能用同一个AI模型来实现。因此，面向不同的行业和场景，常常需要对AI模型进行大量的定制开发。对企业来说，这不仅耗时，而且对开发人员的技术能力和业务经验也提出了相当高的要求。

另一方面，AI模型效果的提升来自于数据的“喂养”，数据规模和数据质量是AI结果可靠性的前提和基础，而数据的标注和预处理往往需要较高的成本和较长的时间。这使得很多企业在推动业务智能化创新时，常常面临着数据管理成本高昂、数据处理流程低效的问题。

基于此，百度大脑在2017年底，面向企业开发者推出了零门槛AI开发平台——EasyDL，一站式支持EasyData智能数据服务、模型训练、服务部署等全流程功能，内置丰富的预训练模型，支持图像分类、物体检测、图像分割、文本分类、情感倾向分析、序列化标注、音视频分类等多类模型，支持公有云/私有化/设备端等灵活部署方式。EasyDL面向不同人群提供经典版、专业版、行业版三种产品形态，已在工业、零售、制造、医疗等领域广泛落地。

简单来说，用户借助EasyDL，可以自行定制一个高精度的AI模型，而低门槛的训练模型的交互流程可以让企业更高效地获取高质量的定制AI能力。

那么，EasyDL为什么可以这么“香”？如何做到零门槛开发和一站式数据服务？又有哪些经典场景案例呢？8月12日下午15:00，来《百度智能云技术创新沙龙 | 百度智能云EasyDL 零门槛定制高精度AI模型》直播现场，与百度AI技术生态部高级产品经理李景秋一起认识EasyDL，深入了解EasyDL如何帮助企业从数据采集、清洗、标注到模型开发、训练、部署，加速释放AI价值，推动智能化创新。