2020百度智能云智能计算峰会：行业首提AI-Native，发布新一代云基础架构太行

8月20日，ABC SUMMIT 2020百度智能云智能计算峰会举行，百度在会上首次提出了各行各业应用进入AI-native阶段。此外，大会还重磅发布了自主研发的新一代云基础架构百度“太行”，以及六大新产品并升级四大应用平台，实现智能计算能力全面升级。

百度在AI新基建领域的投入持续加码。8月20日，ABC SUMMIT 2020百度智能云智能计算峰会举行，大会以“新基建 新计算 新动能”为主题。百度CTO王海峰、百度集团副总裁侯震宇、百度智能云副总经理谢广军等登台演讲AI新基建大潮下的产业智能化新趋势，在业内首次提出各行各业应用进入AI-native阶段。大会还重磅发布了自主研发的新一代云基础架构百度“太行”，以及六大新产品并升级四大应用平台，实现智能计算能力全面升级。这将为AI新基建发展注入新动能，加速中国产业智能化升级步伐。

王海峰表示，人工智能已经成为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力量，而人工智能技术的高速发展，依托于算法、算力和数据的快速发展。有了强大的算力才能处理大规模的数据，才能应用更先进的算法。随着产业智能化升级的加速，数据中心要升级，服务器也要升级，这些支撑了算力的升级，进而支撑人工智能技术更快速地应用于各行各业，使我们的社会和生活变得更加美好。这也是我们今天以“新基建、新计算、新动能”为主题的原因。我们希望通过新基建以及我们的新计算，配合百度的人工智能技术，为整个社会发展提供新的动能。

（百度CTO王海峰：新基建新计算让社会和生活变得更美好）

侯震宇表示，当下，智能家居、智能金融、自动驾驶、智慧医疗、智能零售、智能制造等领域的行业应用全面进入AI-Native阶段。智能计算成为AI新基建发展的新动能。百度智能云坚持以自主的技术提供最领先的服务，坚持以开放的技术提供最灵活的服务，为客户提供高性能的云计算服务。企业可以快速、方便的落地应用AI能力，重塑竞争力，为用户创造新产品新价值。

（百度集团副总裁侯震宇：行业应用全面进入AI-Native阶段）

为了更好地适应已经来到的AI-Native新阶段，百度智能云率先在业界打造出AI-Native服务架构，具体主要有：

首先是云基础设施层，包括芯片、AI计算集群、高速互联技术、智能数据中心等，可以提供高性能的AI算力。

其次是工程平台，包括有自主研发的飞桨平台、数据智能平台、云原生平台、云边端一体平台，让整个开发过程简单、易用、高效。

紧接是AI应用开发平台，在云基础设施层和工程平台的支持下，助力企业实现云能力和AI能力深度融合，最大化的发挥出云计算性能，实现与视频、区块链、硬件等生态的链接，让客户享受到端到端的应用开发全流程体验。

最后，百度智能云还把自己多年的产业智能化实践经验，总结为三大方法论，包括有互联网架构、数据智能、模型工厂。百度智能云一站式的AI-Native云计算服务，让百度成为企业上云的首选。

会上，百度智能云重磅发布新一代云基础架构百度“太行”，即弹性裸金属服务器V2.0，成为当天一大亮点。“太行”基于百度自研的硬件虚拟化技术，全新构建下一代云基础设施，在拥有弹性灵活的云计算基础上，实现物理服务器高性能的计算能力。“太行”将和百度智能云领先业内的云上虚拟网络，云存储，产品无缝融合，为客户创造一体的服务体验，满足各个行业的上云需求。

百度智能云副总经理谢广军在大会现场一口气发布了六大智能计算新产品，覆盖数据库、数据中心、云服务器、网络、存储、智能移动边缘等领域。

自研的云原生数据库GaiaDB（盖亚）是大会当天的另一大亮点，性能相当于原生MySQL的8倍；自建的保定数据中心宣布开放，能够承载36万台AI服务器；云服务器新品性价比提升20%，满足国产化信创要求，支持云游戏等更丰富的场景；网络新产品全地域支持IPv6，还可以帮助客户降低带宽费用；全新存储产品性能提升40倍，单GB存储成本直降80%，成为高性价比、高性能、稳定可靠存储产品的首选。智能移动边缘新品提供小于5ms内的超低延迟，并开放5G网络能力。这些新产品将构成AI新基建的重要支柱。未来，百度智能云将持续快速升级智能计算能力，打造全面领先的云基础设施服务。

同时，百度智能云四大应用开发平台迎来升级，分别是智能视频云平台，大数据平台，混合云/多云平台，区块链平台。作为视频AI领导者，智能视频云2.0在音视频处理领域，国内首创智能分片提速30倍；一站式智能大数据平台实现日志分析场景同等规模成本降低50%，查询性能提升5倍；混合云/多云平台发布首个面向深度学习的混合多云数据系统框架Data-O，弹性管理效率提升20倍；全新升级的百度区块链平台，网络性能实现8.7W TPS，区块链网络终端节点数量达到14万，已落地应用在金融、广告、政务等20+行业领域。全新升级后的四大平台，将与百度智能云在5月18日推出的AI中台、知识中台，让企业可以快速搭建出满足自己实际场景需求的解决方案，成为每个企业智能化升级必备的AI基础设施。

（从左到右依次为爱奇艺基础架构部总监杨成伟、宇信科技集团副总裁翟汉斌、中国人寿财险大数据团队负责人张璐、河北港口集团信息技术中心主任侯贵宾）

现场，爱奇艺、中国人寿财产保险、河北港口集团、宇信科技等合作伙伴带来了与百度智能云最新合作成果，展示了产业智能化升级实践案例。爱奇艺基础架构部总监杨成伟分享与百度智能云在视频存储、生产、分发等多个环节的合作，表示“百度智能云在合作过程中对爱奇艺业务上进行大力支持及帮助”。中国人寿财险大数据团队负责人张璐表示，“算力永远是这个领域永恒的追求。中国人寿除了财险，也在大量的应用和工具上与百度有合作。比如车险定价、反欺诈等。”宇信科技集团副总裁翟汉斌分享了与百度智能云在金融云方面的合作，表示“金融数据和金融智能是百度的能力和优势，双方实现对金融行业的客户，尤其是中小机构全面的赋能和支持。”河北港口集团信息技术中心主任侯贵宾现场还用一句诗赞誉了与百度智能云的合作，“东方夜放花千树，众里寻云牵百度”。

为了让更多行业享受到全场景覆盖、弹性灵活、高性价比、安全合规、易运维的云计算服务，百度智能云重磅发布新生态合作伙伴计划，继续招募云计算解决方案合作伙伴，携手共建开放共赢的新业态，夯实AI新基建，加速产业智能化。