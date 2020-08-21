第八代小冰来了，带着她酷炫的商用方案走来了！

小冰时代的“第二幕”已经拉开，“单飞”后的小冰如何为世界创造更大的奇迹，将受到万众瞩目。

1943年,IBM董事长托马斯.沃森预言，世界上也许只要5台计算机就足以满足市场的计算需求。但仅30年后，比尔盖茨在创立微软时就大胆提出，要“让每一张桌子上有一台电脑”。事实证明，盖茨的雄才大略和大胆想象不仅使他最终获得了成功，同时也在微软的文化中得以传承。

“‘预测未来的最好方法实际上是自己去创造未来’——这是我最喜欢的一句话。”小冰公司董事长、原微软全球执行副总裁沈向洋在昨日的第八代微软小冰发布会上说，“无论是人工智能还是量子计算，它们都在创造着更美好的人类生活，而去实现这样的美好未来，是我们作为科技工作者的梦想。”

小冰公司董事长、原微软全球执行副总裁 沈向洋

时代会限制你的想象，但你可以创造出一个时代。这是驱动时代一轮又一轮变革的思想力量。过去的微软，正因为有了这样的思想力量，最终成了一个伟大的公司，而如今的微软小冰（现在已经是“单飞”的小冰），同样也有着这样的梦想，同样也在创造下一个时代。

未来的世界将存在千千万万个“小冰”

2014年，第一代微软小冰在中国发布，经过6年的成长，现如今的她已经从最初基于文本搜索的简单对话系统成长为一个具有全双工语音和多模态交互感官，不但能说会画、能歌善舞，更重要的，还在很多商业场景发光发热。

和往年一样，今年的小冰发布会延续了传统，信息量之大，一篇文章基本装不下；和往年不同的是，今年的发布会第一次以“单飞”后的小冰公司名义发布，并因此而备受关注。

就像当初盖茨认为世界上的计算机不可能只有5台，沈向洋在会上也表示：“未来不会只有几个人工智能助理，也不仅是每个人都会有自己的助理，我们认为，AI beings的数量将超过人类。”这些AI beings就是一个个人工智能主体，他们将遍布在我们身边，融入人类的生活。

为什么会有如此之多的人工智能主体存在？小冰公司认为，这是因为人工智能出现了高度的定制化。“比如，在智能汽车场景，我可能需要一个完美的人工智能助理，他可以帮助我在汽车中完成很多相应的任务，甚至，可以变成自己的初恋对象，成为我的陪伴。而这样一个人工智能助理，对别人来说是没有价值的，我与他之间有更深的情感连接，有一对一的高度定制化的交互需求。”小冰团队总负责人、原微软（亚洲）互联网工程院副院长李笛解释说。

小冰团队总负责人、原微软（亚洲）互联网工程院 李笛

也就是说，未来的世界不会只有一个小冰，而是千千万万个“小冰”。这便是去年微软把小冰背后的计算框架Avatar Framework开放出来的原因之一，即希望让用户可以自己构建一个个属于不同场景的AI beings。

从自然语言处理、计算机语言到计算机视觉、AI Creation，在技术层面，小冰框架的领先优势是业界公认的。而今年，这个计算框架再次在多个层面进行了升级。

比方说，在对话引擎设计中，引入了全新的分层话题图谱，当小冰决定应用一套策略引导对话时，平均完成率达到了42.7%。再比如，通过篇章内容主动学习技术，小冰只需要使用少量具有特定特点的样本进行精细训练，就可以快速生成一个具有对应性格的人工智能。甚至，用户只要随手把一篇文章转发给要训练的人工智能，他就会立刻开始主动学习，并融入自己的知识体系中。与此同时，他如果发现自己的知识面不够，还会主动利用搜索引擎相关技术，抓取更多内容作为补充。

“X套件”让你不再是一个人战斗

除了通过对小冰框架中的技术持续不断地迭代和升级，让人类与人工智能的交互更愉快、舒适和自然，小冰团队自己也在上面创造着更多令人惊喜的产品，开始帮助人类提升在工作中的生产力。其中，最令我眼前一亮的就是划时代的AI版「Office」——小冰公司称之为“X套件”。“X套件”由三部分组成，包括基于文本协同的X Writer，面向声音协同的X Studio和面向虚拟人类3D演示文档驱动的X Presenter：

其中，X Writer允许用户进行文字编辑或文本创作时与人工智能实现协同，只要输入命令“@@小冰”就可以随时召唤人工智能“出手相助”。比如，当你写到一半时，输入“@@小冰，帮我续写一下”，就可以看到文档上的光标自己跳动起来，然后小冰就会开始奋笔疾书，接管你的文章。直到你灵感乍现，就可以继续小冰创作的内容往下接着写，或者修改她提供的内容。

值得一提的是，这里的“小冰”可以是平台提供的虚拟人类，也可以是用户自己创造的虚拟人类，可以是“小冰”，也可以是“小红”，或者“小明”、“小华”……“X Writer提供的是一个标准的写作工具，包含了过去几年小冰在写诗、写小说、写歌词方面的经验，也包含了写金融摘要、研报的能力，并且这些能力还会随云端更新不断扩充各类文体。同时，在这个过程中，它提供的是沉浸式的聚焦体验，让你做到手不离键盘眼不离屏幕。”小冰团队产品总监徐翔强调。

小冰团队产品总监 徐翔

如果说X Writer发挥的是小冰的写作技能，那么，X Studio输出的就是小冰的声音魅力——包括面向各类公众号文章、演讲、电台节目等诵读类场景的X Studio主播，也包括面向人工智能歌声合成的X Studio歌手。

“X Studio主播是一套完整的、专业的段落编配工具，里面包含了可以帮助用户拆分段落、插入背景音乐，挑选合适角色、合适对白的功能等等，用起来非常简单，哪怕毫无经验也没有任何难度。”徐翔表示，“更重要的是，他不仅仅只是TTS（一种把文本转成语音的技术），他的后台还包括了许多模块，是一个非常完整、复杂的系统。”据他介绍，在过去一段时间，X Studio主播应用已在商业化领域覆盖中国及日本超过50家主流电台电视台，累计制作超过8000小时高质量音频节目内容。

X Studio不仅仅只是TTS

而X Studio 歌手目前已正式发布，它是目前唯一一个完整产品化的同类软件，融合了小冰非常出色的音色、唱法、风格和唱功，可以辅助歌手完成歌曲创作和制作。

当然，无论是X Writer还是X Studio，在交互过程中，他们仍然是“无形”的，而X Presenter不一样，他是一个实实在在的3D模型，可以控制自己的“身体”，去完成他与人类的交互人物。比如，在听到音乐时，他可以自主完成编舞并随音乐翩翩起舞；在与人交流时，他也会根据语境做动作、打手势。

徐翔表示，目前X Presenter的商业版已经在日本LAWSON驱动的自主舞蹈人工智能平台上线。另外，基于自控系统，小冰与小米小爱团队也进行了非常深入的合作，一起把小爱同学的虚拟形象试验性地引入到了聊天场景中。让用户可以和小爱同学的形象实时对话，除了语音维度，还能看到小爱同学的表情、动作等一系列视觉表达。

“特别重要的一点是，X套件中由人工智能创作的部分，小冰框架都将放弃生成内容的版权，由用户独享最后产出的所有内容。”徐翔补充道。

从古灵精怪的少女蜕变成商业高手

“X套件”是小冰商业化解决方案的“个人版”，而自从去年开始试水商业化以来，小冰的商业生态也在越来越完善。据小冰团队商业负责人、原微软（亚洲）互联网工程院人工智能创造及商业事业部总经理徐元春透露，通过联合拥有、跨界生态和整体赋能三种商业模式，在尚未组建正式销售团队的这一年时间里，小冰收入已经超过了1亿元人民币，具体在金融、汽车和内容创造等领域都有产品落地和布局。

小冰团队商业负责人、原微软（亚洲）互联网工程院人工智能创造及商业事业部总经理 徐元春

“我们正在不断加大垂直领域的深化，让解决方案更具领先性、成长性和可操作性，让方案部署、使用以及模块定制更容易。”徐元春表示，“以X Designer为例，这是我们面向行业用户提供的一款生产工具平台，不仅拥有完整的设计能力，还有版权服务模块的支持。”

据他介绍，在工业设计领域，数码印刷设备供应商惠普Indigo在今年3月宣布了与小冰的战略合作，使用X Designer的绘画和设计能力支持设备的模块设计；在服装设计领域，小冰还与特步、万事利、阿里巴巴创新团队在今年推出了定制设计加单品生产的新产业链逻辑；在纺织领域，全球最大的织染企业鲁丰目前也全面采用了小冰与微软共同搭建的AI设计平台，满足行业对图案和纹样的海量设计需求。

而在发布会现场，小冰公司还展示了两辆特别的汽车——由小冰联合北汽、惠普、3M打造的新概念个性化车身装饰定制的最新智能座驾BEUING X7。据了解，这两辆座驾搭载了小冰情感交互系统，在实现车辆功能语音控制的同时，更是能够进行拟人情感化交流，并且，X7车身装饰图案均应用了小冰的绘画和设计能力。

BEUING X7

除此之外，X Studio 歌手软件的商业版“X Musician”同样拥有完整的作词、作曲、编曲等创作能力，并且经受住了联通沃音乐等工业级别的使用考验，可以让音乐人的创作量从过去每年10首左右攀升至十倍、百倍甚至千倍。“随后，我们还会与一些音乐唱片公司发布新的AI音乐生态方案以及AI音乐唱盘。”徐元春透露。

不仅如此，对于金融这样一个专业知识门槛极高的行业，小冰也在努力“钻研”，包括为商业银行、金融投资机构、行业协会以及监管机构，提供企业信贷评估、市场金融风险预警和风险行为提示等维度的风控解决方案，并且还可以根据客户的需求完成定制化开发和安全部署。在这个过程中，小冰利用了AI强大的数字结构能力、实体识别能力以及摘要能力，为风控模型提供了广泛的风控数据因子，为实时数据分析实现加成。

可以看到，小冰的商业化之路，不再仅仅局限于小米、华为、OPPO、vivo等这样的手机生态，在更多垂直领域都取得了突破进展。而在这个过程中，小冰这个古灵精怪的18岁少女，已经蜕变成了一个不折不扣的商业高手，并且拥有越来越多的可能性。

“我们相信未来商业收入的增长时必然发生的，但真正让我们兴奋的永远不是这些数字，而是能够预见到的未来，以及源源不断让我们怦然心动的创新。”徐元春总结说。

至此，小冰时代的“第二幕”已经拉开，“单飞”后的小冰如何为世界创造更大的奇迹，将受到万众瞩目。

更多发布信息