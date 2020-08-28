大数据分析公司Splunk第二季度财务业绩失色，未能达到华尔街预期

大数据分析公司Splunk今天公布的第二季度财务业绩未能达到华尔街的预期。

该公司销售的软件可以帮助企业实时搜索、关联、分析、监控并报告数据，该公司报告称，在未计算某些费用的情况下出现了亏损，每股亏损33美分，营业收入为4.92亿美元，同比下降5%。此前，华尔街预计每股亏损33美分，而对营业收入的预计要高得多——达到5.221亿美元。

Splunk还报告称该公司该季度净亏损2.613亿美元。受到这些消息的冲击，该公司的股票价格在盘后交易时段下跌了3%。

在一定程度上，令人失望的业绩表现要部分归因于该公司一直在从授权收入模式向云订阅模式过渡，这种转变至少在目前看来进展顺利。

Splunk公司的首席执行官Doug Merritt表示，该公司的云业务在本季度发展势头良好，销售额达到了1.26亿美元，比去年同期增长了79％。他还表示，该公司现在拥有将近400个合同价值超过100万美元的客户。

Merritt在一份声明中表示：“ Splunk的云业务发展持续加速，现在占本季度软件预订量的一半以上——这是我们云计算之旅中的一个重要里程碑。”

在与分析师们进行的电话会议上，Merritt表示，新冠肺炎大流行给该公司带来了一些好处，这种疾病的大流行迫使一些客户加快了向基于云的服务的转移步伐。

他说：“我们在第一季度看到的许多订购趋势在第二季度都有持续或加速。”他表示：“尽管有些客户仍然不愿签署长期合同，特别是对于大订单，但许多现有客户仍在继续扩大对Splunk的使用。”

Splunk今年早些时候，在谷歌云平台发布了Splunk Cloud限定版，Merritt强调称，在此之后，Splunk Cloud表现出“强大吸引力”。

尽管该公司的首席执行官的说法非常乐观，但是Splunk公司要想逆转命运似乎还需要一段时间。对于下一个季度，Splunk表示，预计收入将在6亿美元至6.3亿美元之间，略低于华尔街预测的6.424亿美元。