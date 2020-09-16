红帽和IBM正式启用Red Hat Marketplace

Red Hat Marketplace 是Red Hat 和 IBM 近日推出的一站式服务，支持企业查找、试用、购买、部署和管理企业应用。

应用商店出现之前，如果你想买一套正版软件，专程去电脑城也许是唯一的选择。应用商店出现之后，软件应用的获取变得无比简单，不再繁琐。对于那些希望构建云原生基础设施和应用的企业来说，Red Hat Marketplace 就如同应用商店一样，支持企业在混合IT基础设施，包括本地部署和多云环境中更方便地从各供应商处购买、部署和管理企业软件。

Red Hat Marketplace 是Red Hat 和 IBM 近日推出的一站式服务，支持企业查找、试用、购买、部署和管理企业应用，其提供了丰富的独立软件供应商（ISV）软件，所有这些程序都可以在 Red Hat OpenShift（Red Hat 的 Kubernetes 发行版本）上运行。

开发人员可以在Red Hat Marketplace 的很多技术门类中找到热门软件，包括人工智能、数据库、监控、网络、存储、安全等等，超过50种商业产品可供选购，它们来自Dynatrace、KubeMQ、MemSQL、MongoDB以及StorageOS等诸多ISV。

当然，以上所有产品均通过了Red Hat OpenShift 认证，并提供商业支持。基于开放的Kubernetes Operator Framework，这些产品可以像云服务一样在OpenShift 上运行，具有自动安装和升级、备份、故障切换和恢复等功能，实现任务关键型工作负载在跨安全混合云环境的移植，帮助企业避免单一供应商锁定的问题。

除了可信的认证产品，友好的购买界面也是一大卖点，开发人员能够在Red Hat OpenShift 控制台上，以熟悉的勾选方式进行购买，Red Hat Marketplace 也提供全天候支持与服务，开发人员可以在需要时顺利地安装并运行新软件。

据了解，Red Hat Marketplace 充分发挥了Red Hat OpenShift 的力量。利用自动部署功能，Red Hat Marketplace 使软件可以立即部署在任何Red Hat OpenShift 集群上。Red Hat OpenShift 是业界最全面的企业级Kubernetes 平台，在软件中嵌入了专业操作知识，支持可移植、云原生软件以托管服务的形式运行。

Red Hat Marketplace 提供的软件程序能够部署在开放的混合云上，并且可以在任何环境中以最小的开销运行，从而更容易进行大规模管理。在Red Hat OpenShift 中集成了企业级Kubernetes 功能。因此，企业可以在混合云平台之间实现“一次构建、随处运行”的可移植性。

除了Red Hat Marketplace，Red Hat 和 IBM 还推出了一个私人定制版本——Red Hat Marketplace Select ，需额外付费。有了它，企业可以轻松使用经过精选、预认证的软件，还可以跟踪你的人员在混合云环境中部署的所有软件的使用情况和开支情况。