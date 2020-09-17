敏思达联合华为云，解决“最后一公里”难题

2013年以来，虽国内社会物流总费用与国内生产总值的比率连续多年保持下降，物流行业在降本增效方面取得一定成绩，但整体来看，物流行业仍处于信息化初级阶段。

每一个包裹，都曾走遍千山万水，来到你的身边。

移动互联时代，物流行业作为数字经济和实体经济的重要纽带，成为国民经济的重要组成部分。同时，2020年开始整个大环境的不确定因素，物流行业即将面对更加激烈的竞争环境，面对广袤的农村最后一公里，面对数字智能世界人们对于物流效率和服务的更高要求。物流行业的深度数字化改革已是大势所趋。

2013年以来，虽国内社会物流总费用与国内生产总值的比率连续多年保持下降，物流行业在降本增效方面取得一定成绩，但整体来看，物流行业仍处于信息化初级阶段。云、AI、5G技术的迅猛发展，让传统物流看到了以新技术促进物流行业真正实现安全、高效，覆盖全国的美好前景。

一切从最后一公里说起

敏思达，专注于物流快递管理软件行业20余年，是快递物流软件行业的龙头企业，致力于物流快递管理系统信息化产业的创新升级。敏思达业务遍布全球，包括国内知名的“四通一达”，以及行业的头部物流企业，比如说中铁快运、中远集团、丰田等等。

中国的广袤天地不止有北上深杭等一线城市，还有近70万个行政村。只有把物流触角接触到广大农村的“最后一公里”，才真正实现了物流的数字化和智能化。

近年来，国家大力推行农村电商、快递下乡等政策，给物流企业带来蓬勃商机。然而，快递下乡在信息化上面也面临着巨大挑战——每个农村形成了信息孤岛。顺丰、“四通一达”等公司的快递到达某一县级城市之后，无法直接派送到乡村，而是把包裹集中到一个仓库里面，由当地的县级快递公司帮助把包裹配送到下去。

“主流的快递公司并不会开放数据接口给到县级的快递公司。很多县级的快递公司就进入了一种非常原始的纯手工阶段，每一单业务都需要用人工去操作核查和录入的全流程，不仅效率低下，而且容易出错。”深圳市敏思达信息技术有限公司客户服务中心副总经理黄剑分享道。

县级物流公司的工作压力可想而知。随着物流数量的爆发式增长，如果物流产生的票据不能被及时处理，会因为货物积压造成多大的损失？但若采用先进的IT技术，实现自动识别、录入快递单、收据等，那不仅大大提高工作效率，也提升了用户的满意度。

2015年开始，敏思达与华为云就在智慧物流生态战略上达成合作，双方结合大数据、AI、loT和云技术搭建分布式系统，构建具有竞争力的软硬一体解决方案，打通供应链信息流，降低各环节成本，希望为物流行业带来新的变革。敏思达基于对物流行业的深刻理解，希望推出能够智能识别多元化面单、快速录入快递单、收据等方案来帮助物流企业。

其中华为云强大的技术底层能力得以凸显。基于华为云的OCR智能识别技术，解决了多元化的快递单问题，再结合敏思达的软件系统，帮助众多县城小的快递公司去识别形式多样的快递单。让县级公司不仅能够承接通用的顺丰、四通一达等快递单，也能承接中小物流企业的上百种快递单。

通过华为云OCR对物流行业中的身份证、电子面单、网络截图、纸质面单等实现自动识别，实现数量庞大的快递运单信息即时录入，实现身份实名认证、快速填单提高管理效率。

再通过配送信息汇总分析，导入配送路径优化算法模型中，实现对快递员的配送工作优化管理。配送信息及时通过智能外呼通知用户，还能节省大量人工呼叫工作。

除了面单、呼叫等AI应用，目前敏思达和华为云也在通过AI实现运输路径的识别和优化，“路径比面单要更复杂，运输道路多种多样，那怎么才是最优的呢？这时候需要依靠华为云的能力来把路径识别最好，还要绝对是实时的。时间和成本是必须要考虑的内容，做到运输线路既节省时间又降低成本。”黄剑谈到未来的合作方向。

在“黑土地”上，让每一公里更智慧

华为云致力于提供智能世界“黑土地”的承诺，让黄剑颇为认可。“当时我们在三家云厂商中做选型，其中有华为云，一家国外大厂，还有一家国内大厂。华为云有一点承诺非常打动我们，就是不碰我们的数据。这块相对于其他厂商而言是比较难得的。“黄剑分享道。

从业务角度看，敏思达已遍布全球，如何实现基于深圳总部来处理全球各地的业务，成为IT平台最需要满足的需求。早期敏思达把软件部署到不同快递公司的机房，需要专业人士到现场进行维护，同时还要解决系统宕机、软件病毒等困扰。与华为云合作后，基于其提供的24小时线上服务，敏思达可以聚焦在核心业务上，解决后顾之忧。

在国内“新基建”的浪潮下，农村物流电商是重要一环建设。打通“最后一公里”，能让工业品快速输送到农村，优质农产品输送到城市。货物流通速度加快后，农民的收入将获得大幅提升，从而推动农村城市协调发展。

此外，华为同样拥有多年全球运输管理经验，加上敏思达20余年的物流行业积累，双方期待在该领域进行深入的交流与合作，为行业带来更多新的变化。

敏思达在华为云“黑土地”上辛勤耕耘，让每一公里更智慧。