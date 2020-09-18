通往技术奇点之路：IBM展示了量子计算路径图

IBM描述了通往100万量子比特甚至更高性能的路径。由于摩尔定律并不适用于量子计算，因此其计算能力的指数级增长可能永无止境。

社会尚未达到奇点——即技术发展超越人类知识并可能毁灭世界或拯救世界的假想时间点。今天，在最新发布的路径图中，IBM涉及了一种可能达到这种奇点的技术，并为之设立了宏伟的目标。这种技术就是：量子计算。

IBM的路径图详细说明了蓝色巨人（IBM）计划如何在短期内交付一种量子处理器，到2023年底，该处理器的处理能力将超过1000量子比特。

目前，IBM最快的处理器最高可达到65量子比特，而英特尔当前最快的量子处理器则可达到49量子比特。正如英特尔指出的那样，适当的量子处理使用“叠加和纠缠可能使计算达到前所未有的大规模并行度。”

这款计划将在2023年推出的量子处理器被称为IBM Quantum Condor，它不仅要能够提供极快的处理能力，还需要支持技术。简单说就是IBM在开发冰箱，但这个冰箱不仅仅是制冷设备。为了冷却Quantum Condor，IBM已经开发了一种“稀释冰箱，其体积比目前市售的所有冰箱都要大”。

IBM的路径图中还详细列出了Condor（秃鹰）的发展路线——该公司以鸟类的名字为其芯片命名。该公司计划在今年晚些时候提供65量子比特的Hummingbird（蜂鸟）芯片，性能高于目前27量子比特的Falcon（猎隼）芯片。该公司计划在2021年提供127量子比特的Eagle（老鹰）芯片，并在2022年提供433量子比特的Osprey（鱼鹰）芯片。

2023年之后，情况可能会变得令人惊叹，也可能会令人惊恐，这都要取决于这种奇点对社会会产生何种影响。IBM描述了通往100万量子比特甚至更高性能的路径。由于摩尔定律并不适用于量子计算，因此其计算能力的指数级增长可能永无止境。