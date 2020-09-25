混合云时代已来，企业做好准备了吗？

如今，越来越多的企业正在进行数字化转型，这意味着，企业的线上线下的业务数据会被收集、处理、存储，而经过数据分析，对应的结果又会被反馈回具体的业务，为企业产品调整、商业模式转变以及管理方式变革提供参考。

这意味着，企业的线上线下业务会将进一步被打通，而大数据在这个过程中将充分发挥出它的技术优势，实现对企业未来产品、未来技术、未来发展方向的数字化预判，帮助企业重塑在市场中的核心竞争力。

那么，企业如何把分散于各个地方的数据收集起来，同时释放数据的最大价值，让自己在这场数字化大潮中立于不败之地呢？这就需要一个可以将云、边、端所有业务融合成一体的一体化平台。

很明显，专注于企业内部业务应用的数据中心或私有云无法全面满足这一需求的。然而，可以满足海量用户业务应用的公有云在隐私和数据保护方面又很难取得企业信任。于是，能够兼有两者优势的混合云架构开始受到越来越多企业的重视。

但是，新的问题是，企业业务在混合云上的部署，也并非是一件一帆风顺的事情。企业上云，需要如何“掌舵”？灵活开放的云平台应当如何去进行构建？跨云业务又将如何协同，才能让业务管理更加高效？当前，很多企业对混合云还存在着很多的疑问。

为此至顶网总结了有关混合云的相关问题，推出《混合云100问》专题，从决策、部署、运营、开发四个维度为大家全面阐释了何为混合云，以及企业如何更好地搭建混合云。希望借此帮助企业更好地理解混合云、部署混合云、用好混合云，为企业现代化应用部署和管理提供参考、打好基础。

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