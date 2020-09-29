从“停车难”问题中窥探IBM行业生态云价值

身处中关村软件园的IBM决定“近水楼台”，利用IBM的行业生态云——EcoCloud对各类智慧停车系统进行整合，然后利用RPA实现智能化管理。在这样的一个逻辑下，大家开车进入园区就可以一目了然地看到哪个大楼还有多少停车位。

在北京，后厂村路即是“堵”的代名词，是“抵达不易，离开更难”的存在。在道路南侧占地2.6平方公里的中关村软件园中，盘踞着IBM、联想、百度、滴滴、网易等近700家科技巨头和科技创新企业，从业人员近8万人。可以说，这里几乎是每一个IT民工“梦寐以求”的地方。但是，如果你开着车路过后厂村，再进入软件园，不仅要忍受堵车的痛苦，还可能会经历停车难的“绝望”。

停车难的问题，很多时候不是因为车有多么多，而在于车位难找。为此，作为科技人的聚集点，软件园内的各个楼宇都纷纷上线了智慧停车系统，一方面便于车主寻找车位，另一方面也便于对园内的车辆进行管理。但是，如果每个楼宇都有自己的一套车辆管理系统，对车主来说可能要下载n个APP，对园区来说也做不到统一管理。

针对这一场景，身处中关村软件园的IBM决定“近水楼台”，利用IBM基于混合云平台的生态云解决方案把这些系统整合起来，然后利用RPA实现智能化管理。“理论上，只要把楼宇入口能查询到的车辆信息交给RPA机器人，他们就可以模拟人工的操作把信息抽取出来，转换成查询接口放到生态云市场上。此外，如果第三方应用想接入，也只要通过API连接到云平台上，就可以查到实时的车辆信息。”IBM大中华区混合云资深产品经理邵萍在日前接受记者采访时表示。

IBM大中华区混合云资深产品经理 邵萍

也就是说，在这样的一个逻辑下，大家开车进入园区就可以一目了然地看到哪个大楼还有多少停车位。而这个逻辑背后的载体就是IBM的行业生态云——EcoCloud。

构建平台战略，背后需要一个生态云

和中关村软件园一样，为了吸引更多的企业进驻，全国各地大大小小的园区都在不断提升园内的体验和管理，打造智慧园区。其中，智慧停车只是园区体验管理的一个很小的场景。比如，除了在硬件层面提供优惠，还有很多园区会为入驻企业提供共享云平台和丰富的云资源服务，降低企业自身的IT投入成本，以及日常运维复杂度。

所以，生态云可以说就是园区的“天然需求”，基于这样一个云平台，它不仅可以强化园区的生态叠加效应，促进入驻企业之间的生态合作，同时，还能为企业提供很好的技术赋能，甚至，包括帮助企业以云原生的方式构建、运行和管理应用，快速交付企业产品。

据IBM中国开发中心总经理吉燕勇介绍，针对这些需求， IBM行业生态云不但可以帮助园区构建一个开放、合作、共赢的孵化成长云平台，此外，在智慧园区创新孵化平台上，还融入了最新的AI技术和创新方法，可以帮助园区建立AI人才培养体系，并完善人工智能产业链配套服务，赋能企业商务创新，助力创新型企业孵化。比如，在上海张江高科技园区，IBM就为其打造了一个云与人工智能创新平台，这个平台已经成为张江的一个样板。

IBM中国开发中心总经理 吉燕勇

其实，不仅仅是园区，可以说，只要是一个“连接者”，想要构建平台战略都可能需要这样一个生态云平台。包括金融、制造、能源等行业在内，如今很多行业对生态云平台的需求都在增加，因为它可以帮助企业实现IT能力的下沉、能力输出变现，同时构建生态护城河。

以银行为例。“首先他们需要一个平台，这个平台可以提供云市场（包括APP商城和API商城），让银行能够获客活客、增强体验；其次，他们需要提供统一的云资源，为各个支行、分行、合作伙伴提供服务；第三，随着市场快速变化，他们越来越需要用云原生的方式构建和交付应用，同时管理APP和API，从而加快业务创新。”吉燕勇介绍，“而这些需求，IBM行业生态云平台都能一站满足。”

再往大了说，在构建智慧城市的过程中，行业生态云也是不可缺少的一部分。包括上面谈到的智慧停车系统，以及智能灯杆、智慧水务、智慧用电等涉及生活的方方面面，如果能够把上下游所有合作伙伴的应用全都整合到生态云上，就可以极大地优化应用上架、运行、管理等各个方面的效率和效果。

打造有机生态云，背后需要强大的混合云能力

建一个云平台容易，但要在上面整合各种应用就困难很多。“所以，IBM行业生态云平台的底层基于的是IBM容器化预集成的Cloud Paks打造，不需要企业自己去整合，而是由我们去做整合。不同的行业，无论是制造、政府或者金融、供应链，只要有需求，我们都能帮助企业实现应用整合。”吉燕勇表示。

也就是说，基于IBM Cloud Paks打造的行业生态云，在底层可以支持不同供应商的公有云、私有云、传统数据中心、边缘计算等环境，实现基础架构层的打通；上层还可以整合Cloud Paks上的应用和工具、企业经过云化改造后的应用，以及全新构建开发的应用，实现应用层的打通。吉燕勇强调，“通过这样的方式，可以很好地把平台所有者、平台技术生态伙伴以及平台用户连接起来，也就是我们所说的1+1+N模式。”

从产品特点来看，IBM行业生态云有几个优势：第一，提供开箱即用的应用市场产品；第二，提供自服务的方式，类似于公有云，只要订阅服务、申请资源，就可以轻松使用云资源；第三，提供从开发、部署、测试、运行到下架的全生命周期的自动化管理。

“大家可以把EcoCloud看作是一个大伞，你想用到什么工具或应用，就可以把它集成进来。比如说想用AI的能力，就可以直接调用IBM Cloud Pak for Data；比如说API能力管理，也可以用到IBM Cloud Pak for Integration。在上面，我们集成了IBM混合云的所有能力。”邵萍表示。

以某车企为例，在生产线上的某个环节，工人需要对汽车引擎进行转向、扫码、注入润滑油和拧螺丝四个操作，其中，一个非常关键的节点是加润滑油，如果这个环节漏掉了，引擎就会报废。对此，工厂的做法是通过智能摄像头捕获工人的动作进行分析，从而保证操作的合规，如果有任何问题系统就会自动报警。梳理一下这个场景的核心需求，首先，要利用AI进行动态分析，其次，还要保证数据分析和反馈是实时的。

“对此，结合IBM的行业生态云上的AI、边缘计算等技术，我们交付给了客户这样的能力。”邵萍强调。“其中，涉及到几个参与方：主导搭建这样一个行业云平台的厂商；能够提供汽车智能模型、动态识别模型的具体的行业应用提供商或者ISV；最关心生产线、产品质量的终端使用者，即车企；边缘数据的提供者，即消费者。而对每个角色来说这样一个云平台都是有价值的，比如对平台所有者而言，就可以非常容易地实现对应用、信息的统一管理；对平台技术生态伙伴来说，他们既可以完全基于这个平台提供的各种能力开发所需的应用，也可以把自己的应用发布到平台上；对终端用户来说，可以享受到非常智能化的产品和服务。”

平台战略取胜，企业可以分三步走

在过去十几年的信息化建设过程中，很多企业构建了大量的系统，这些系统之间彼此孤立存在，就像园区中的n个智慧停车APP。而在如今进行数字化创新的背景下，企业要让自己的业务运行得更快，就必须打通这些系统，甚至让自己与上游的合作伙伴，以及下游的终端客户连接。平台战略也是由此而生。

相对来说，要做这样的改造，园区的原始资产负担是比较小的，但是，对银行、大型集团等很多需要构建平台的企业来说，都有非常大的原始资产负担。若全部推翻重来，显然并不现实。因此，IBM提供了一种办法，让企业既可以在行业生态云上开发、测试、部署自己新的应用，也可以非常轻松地对传统应用进行云化改造，然后再发布到平台之上。与此同时，还可以很好地与上下游形成打通、交互。

“当然，这个过程不是一蹴而就的，一般来说，要经历三个阶段。第一步，把平台打造起来，构建一个云市场；第二步，开放云市场中的APP/API给内部企业，甚至是合作伙伴；第三步，利用大家的发布和创新能力，打造新的运营模式。”吉燕勇总结道，“而其中，IBM扮演的角色，是为企业及其合作伙伴把平台建起来，利用我们的行业服务经验，帮助客户做新的生态，交付新的业务价值。”