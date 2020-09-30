悄然之间，甲骨文已经成长为云应用领域的核心成员

甲骨文公司之前几年似乎有些不在状态。究其根本，这家公司似乎在云时代下面临挑战，但如今已经逐步争得主动权。在我看来，甲骨文的专用区域云业务Dedicated Region Cloud@Customer已经成为最易于理解的混合云解决方案。再加上Zoom、8x8以及TikTok的助力，可以说甲骨文已然成为云应用领域不容忽视的重要一员。事实上，面对现阶段客户的实际需求，几乎没有哪家云服务供应商能够像甲骨文那样在解决方案的广度与深度上建立起全面优势。

例如，普遍远程办公的现实情况要求企业重新考虑员工雇用方式，或者是整理出新的办公场所健康与安全实践。企业还需要根据供应链的变化改变同合作伙伴之间的协同方式。您的财务团队可能需要调整结算方式，或者更改项目运作及预算分配的流程。很多公司还越来越多地依赖于数字渠道帮助自身吸引客户。无论实际需求如何，甲骨文都能拿出一套针对性强、适用范围广的解决方案。

2020的7月，我曾在一篇文章中详细介绍了Oracle Fusion Cloud的新一轮更新。Oracle Fusion Cloud是甲骨文方面打造的云业务应用程序套件，其中涵盖企业资源规划（ERP）、企业绩效管理（EPM）、供应链与制造（SCM）、人力资本管理（HCM）以及客户体验（CX）等多种组件。

甲骨文的崛起是个有趣的议题，也促使我认真研究了甲骨文为什么要从SAP手中夺取市场份额，并全面压制Salesforce及Workday等点式解决方案。带着这个问题，我与甲骨文应用产品执行副总裁Steve Miranda进行了交流，希望了解甲骨文怎样在十多年中坚持贯彻一项策略、又如何将策略与客户功能融合为一体。

没错，每家厂商都喜欢谈论客户的成功，但不同的厂商又有不同的策略。甲骨文为客户提供的选项，就与直接对手SAP大有区别。甲骨文推出了一项所谓“无限应用”政策，意味着客户在筹备云迁移的过程当中，将获得无限支持与对本地应用程序的更新服务。这显然与为客户设定截止日期与最后通牒的SAP形成了鲜明对比。

另一大重点，在于甲骨文对于套件开发的有力承诺。二多年以来，甲骨文始终致力于为云端构建一套完整的应用套件，而Workday与Salesforce等其他厂商也在沿袭类似的策略。但具体实施中的难点在于，如果暂时拿不出面向通用数据模型、工作流引擎等的集成方案，那么套件本身的价值将长期无法体现。

回到最新消息，下面我们先简要了解本次软件更新，而后聊聊关于Oracle Fusion“融合态势”的问题。

甲骨文这一次公布了多项新的特性与功能，这里我们将只从部分示例出发，探讨其如何帮助客户适应疫情之下的“新常态”。

供应链与制造 (SCM)

2020年伊始，企业客户因COVID-19疫情引发的业务瘫痪而苦苦挣扎，这改变了全球贸易协定、影响着客户的期望，也将供应链推向了崩溃的边缘。

Oracle Fusion Cloud SCM 中的新要素包括人工智能与机器学习功能，能够为新产品优化提供建议，并帮助客户从容应对当前及未来可能出现的生产中断事件。

企业资源规划 (ERP)

Oracle Fusion Cloud ERP现在包含针对内部威胁、合规性、审计成本以及与远程员工隐私问题等风险因素的保护措施。新的安全控件能够利用机器学习技术自动执行安全监控，包括供用户轻松跟踪事件的安全仪表板，以及帮助客户快速核准并认证员工访问权限的直观工作流等。

另一项名为业务连续性管理的新功能，旨在帮助客户筹备并处理由COVID-19及其他未来严重事件引发的运营、安全与保障风险。在这项功能的支持下，财务团队可以快速评估风险、记录并批准恢复计划，同时保证高管团队始终拥有良好的信息掌控权，最大程度降低突发事件对企业声誉、运营及财务造成的影响。

Oracle Unity, 甲骨文的客户数据平台

甲骨文的Unity在业内属于客户数据平台（CDP），与交易及执行系统建立起独特的集成体系。换言之，市场营销、服务、销售以及ERP系统都能与之对接，将一切订单与支付数据汇总起来。

此次更新带来了实时行为数据收集与个性化功能。组织可以运用机器学习技术处理客户行为数据，借此支持跨网站、跨应用程序以及跨销售点的个性化数字体验。此外，Oracle Unity现在还同时支持相应的B2B与B2C品牌，真正成为一套能够管理所有客户数据的完善平台。

“融合态势”

长期以来，甲骨文一直拥有着广泛的业务应用组合——除了自研应用之外，他们还收购了Siebel、Peoplesoft以及JD Edwards等等。这些应用程序套件各有优缺点，而Oracle Fusion自诞生之初的核心目标，就是将这些不同应用中的最佳功能加以结合。自十年前开始，Oracle Fusion又从本地应用过渡至云端，对所有应用进行重新编写以支持软件即服务（SaaS）这一新型交付模式。

甲骨文会将实例托管在服务器当中；客户则可以实际使用的模块数量按月支付订阅费。这部分业务，也成为甲骨文当前最重要的增长领域。

快进到当下，甲骨文仍在继续加速其云产品发展。目前的云应用程序套件已经涵盖组织客户从CRM与财务、到HCM及SCM，再到行业特定应用的几乎各个区间。在每一个区间内，又有对应的子类别负责提供多层式服务与模块体系。

甲骨文方面表示，其SaaS业务模型已经拥有超过7000家客户，全部使用相同的软件版本，并通过季度更新轻松获取数百项新功能。甲骨文的云应用在产品的广度与深度层面都在迅速发展，且势头始终强劲。

客户对Oracle Fusion的评价

Oracle Fusion客户群体的核心特征在于多样性。其中既包括Dropbox这样的云原生企业，也包括Office Depot等传统实体公司。

在客户的评价中，我们看到一系列反复出现的主题，这也让我们对于甲骨文产品的成功有了更深刻的理解。

将成熟、灵活且可配置的软件功能集成起来，用以支持企业中的每一项业务功能。定期发布新功能，帮助支持团队将精力从服务器及基础设施的日常运营当中解放出来，专注于业务功能与支持本身。

甲骨文的另一大核心竞争优势，在于相当一部分组织不愿采用点式解决方案，而更多在寻求一整套全面覆盖前端与后端的应用方案。

简单明了的费率标准，成为甲骨文相较于其他同类产品/供应商的显著优势。Oracle ERP Cloud提供三种价格/功能级别的简单定价选项。

甲骨文在第三方独立进行的客户满意度调查中获得了很高评分。如今的甲骨文，已经不再是过去人们印象中的那位“技术暴君”。

从本地应用到云托管Oracle Cloud ERP Cloud的转换，消除了硬件更新带来的资本支出；甲骨文方面还以90天为周期持续对云软件进行升级，这又避免了与软件补丁及升级相关的运营成本。

有一种观点认为，客户一旦决定使用SAP等平台，将永远无法轻易脱身。但已经有一大批甲骨文客户顺利迁移至云端，享受到SaaS模式带来的种种便利。

总结

我对甲骨文产品的兴起感到振奋。十多年以来，甲骨文在SaaS领域制定的清晰战略以及专注于客户成功的运营思路，确实带来了良好的收益。而随着人工智能与机器学习功能的不断增强，甲骨文产品在综合性与功能丰富度方面也达到了前所未有的水平。

业务发展的步伐正在加快，新冠疫情的爆发速度则更快。迁移至Oracle Fusion的客户们坦言，他们现在获得了更高的灵活度与更低的业务风险。事实证明，对SaaS模式的持续投资确实能为他们开辟一条持续发展的光明大道。