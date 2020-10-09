IBM将拆分其基础架构托管服务部门，以便专注于Red Hat和混合云

IBM将把其基础架构托管服务部门剥离，成立一家新的上市公司，分拆后的公司将重新定义IBM，并推动IBM的混合云增长战略。

IBM表示将把其基础架构托管服务部门剥离，成为一家新的上市公司，此举将使其能够专注于包括Red Hat在内的混合云业务。这家新公司将向股东免税，它将专注于为客户管理数据中心和云基础架构。

IBM还表示，该公司将公布的第三季度销售业绩好于预期。IBM表示，按照非公认会计准则（Non-GAAP），第三季度每股收益为2.58美元，营收为176亿美元。华尔街此前的预期为第三季度非公认会计准则每股收益为2.58美元，营收为175.4亿美元。这一消息使IBM的股价上涨了10%。

由于拆分工作要到2021年才会完成，因此有很多细节还有待挖掘，但是IBM高层的计划看起来大概是这样的：

原本隶属于IBM全球技术服务部门的基础架构托管服务部门将被免税剥离。

拆分后的新公司将为客户设计、运营基础架构，并将其现代化。

IBM将专注于以Red Hat为首的云平台以及人工智能和混合云等成长型市场。

公司将简化运营模式，整合共享服务，并在没有基础架构托管服务的情况下进行精简。

当基础架构托管服务的新公司拆分完成之后，IBM将由一家服务占据总收入一半的公司转变为经常性收入占比超过50％的公司。

IBM首席执行官Arvind Krishna表示，“在应用程序和基础架构服务的客户购买需求不断变化的同时，我们的混合云平台的普及也在加速。”

Krishna在一次电话会议中表示，分拆后的公司重新定义了IBM。他表示：“我专注于增长优先，并与Red Hat一起赢得云计算领域的架构之战。”他表示：“这次的举措将推动我们的混合云增长战略。”

Krishna表示，在IBM，未来增长的基础已经存在了。他补充表示，在基础架构托管方面，新的决策者们的购买周期已经发生了改变。“我们正在建立两家公司，它们各有专长。我们将通过专注来创造价值。”

在新公司拆分之后，IBM将实现大约590亿美元的收入，而新公司将实现190亿美元的销售额。

最终，IBM将剥离这家托管基础设施公司，以便凭借其自身的经济优势，成为一家平台公司。

一位不愿透露姓名的人士透露，这次拆分出的公司将在115个国家和地区拥有超过4600个受到严格监管的客户。新的公司还将拥有9万名员工。IBM表示，拆分出的基础架构托管服务公司将拥有财富100强中超过75%的公司作为其客户，并且得到600亿美元的积压订单。

拆分后的基础架构托管服务公司将能够更快地行动，以实现基础架构的现代化，并且能够同所有的云供应商进行合作。这家新的公司也将成为IBM的合作伙伴。等到拆分完成之后，两家公司将一起向IBM的股东支付不低于目前水平的股息。