Cohesity牵手AWS合作基于云的数据管理

数据管理软件公司Cohesity今天表示，将与AWS合作创建一种新的基于云的数据管理即服务（DMaaS）产品。

数据管理软件公司Cohesity今天表示，将与AWS合作创建一种新的基于云的数据管理即服务（DMaaS）产品。

这款新产品将面向那些希望通过更简单的方法来备份、保护、管理和分析数据的大中型企业。Cohesity表示，将通过Helios平台管理这款DMaaS产品，并将其托管在AWS上。

Cohesity称，双方用了18个月打磨这款新产品。亚马逊还对Cohesity进行了未公开的投资。今年4月Cohesity获得2.5亿美元融资之后，最新估值为25亿美元。

Cohesity把赌注压在了客户更愿意以基于消费的定价模式管理数据，而不必担心基础设施的管理。而客户使用Cohesity的传统数据管理软件产品，就必须自己管理基础设施。

Cohesity创始人兼首席执行官Mohit Aron向《华尔街日报》表示：“一个典型的[企业]客户在数据中心和云中有各种各样不同的供应商。他们希望能够简化一些。”

Aron说，企业数据管理操作通常非常复杂，涉及提供分析、备份、灾难恢复和存储的多家厂商，还需要大量的人员。

这项新服务让企业能够订购可解决多种场景的各种数据管理产品，从而帮助他们整合供应商和数据孤岛，此外还提供对本地和云环境的管理、策略管理、通过机器学习提供的安全性和勒索软件检测，以及基于消费情况的定价模式。

他说，该服务中首款推出的产品是Cohesity DataProtect备份即服务产品，目前已经进入早期可访问使用的阶段。

此外，客户还可以访问使用一系列AWS服务，例如使用机器学习保护敏感数据的Amazon Macie，使开发人员和数据科学家更轻松构建、训练和部署人工智能模型的Amazon SageMaker。

AWS Americas业务部门负责 ISV关系的总经理Sabina Joseph表示，AWS最终计划围绕分析和数据仓库为Cohesity DBaaS新产品上管理的数据提供更多服务。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，在疫情期间企业汲取的最大经验，就是他们要转移资本支出，通过技术和商业弹性将IT和成本与业务成功挂钩。

Mueller说：“这就需要Cohesity这样的关键基础设施供应商。这对AWS将是一个重大的胜利。但另一方面，那些选择其他云平台的客户可能并不会积极地将数据迁移到AWS来利用这一优势。”

Cohesity表示，将从本月开始为客户提供早期访问通道，并在AWS美国东部和西部地区提供免费试用，预计12月左右在亚马逊举办年度re:Invent大会期间全面上市。