《领航者说》大咖齐聚 | 抓住智能变革的机遇

在新基建的加速之下，人工智能正在赋能传统基础设施和百行百业，使其向数字化和智能化大力迈进。

“要想富，先修路”——十年前，街头稀疏平常的红色横幅，出现在中国大大小小的城市和乡村。路修好了，车子才能跑起来，经济才能运转起来。改革开放初期，包括铁路、公路、桥梁、水利工程等在内的基础设施建设，带来了人流、物流、信息流、交易流的高速流动。

这十年间，随着人工智能、云计算、5G、数据中心等新一代信息技术的发展，“基础设施”的涵义不断扩充，其中的关注点也发生了变化。通俗来讲，如果说之前的路，是车子跑的路，那么我们现在更关心的“路”，是数字经济的“高速公路”，是一条为数据要素全面融入经济社会提供便利的“高速公路”。

在这其中，智能化是必不可少的要素，在“新基建”的官方定义中，人工智能是重点强调的七大领域之一，与云计算、大数据、区块链等新兴技术共同成为数字化转型的加速引擎。国务院发布的一份文件中预测，到2020年，中国人工智能核心产业规模将超过1500亿元，带动相关产业规模将超过5万亿元。由于具有很强的通用性，标准化、自动化、模块化，人工智能显示出巨大的潜力，正成为新一轮产业变革的核心驱动力量。

近日，紫光股份旗下新华三集团《领航者说》栏目第七期精彩上线，新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民，中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏博士，至顶网总经理兼总编高飞，三位大咖齐聚，围绕“以智能化加速数字化”主题，探讨在新基建时代下的人工智能与企业的数字化转型。

▲本期《领航者说》精彩回顾

新基建释放出数字生产力

新基建，是对应过去以“铁公基”为代表的传统基建，两者对比，本质都是“铺路修桥”，但后者重心在物理世界，前者重心在数字世界。不过，其背后的动力，归根到底，都是公共服务的需求。比如说，我们脚下踩的路，坐的高铁，使用的电，都是属于传统基础设施之一，把石油、电力等物理资源，转化成生产力。

而新基建的生产力，是数字。微缩的物理世界提供计算、存储、网络等数字资源，将数据转化成生产力，驱动行业的数字化转型。

新型公共基础设施将提供服务，把企业从底层技术解放出来，释放出数字生产力。——何宝宏博士语录

当然，这里的“新型公共基础设施”所强调的，不仅仅是对传统基础设施的升级，如5G技术，还包括用新技术为传统基础设施赋能，让其数字化、网络化、智能化，此外，还包括把原来不是基础设施的技术、产品变成新型基础设施，比如人工智能技术就纳入其中。

智能化升级为企业数字化转型开辟「快速路」

人工智能作为“新基建”的重要组成部分，目标是为新一代信息技术和相关行业的创新提供算力、算法和数据基础设施。正如人工智能国际权威学者吴恩达所说，“人工智能是‘新电能’，正改变医疗、交通、娱乐、制造业等主要行业，丰富充实着无数人的生活。”

1. 新基建推动人工智能的加速发展。

新基建给人工智能三大要素——数据、算法、算力提供了很好的发展环境，新基建带来更好的算力部署；新型的技术，包括信息化技术、数字化技术，其中包含大量的信息和数据；同时，算法本身也在演进。——刘新民语录

“新基建，就好像助推器，为人工智能铁三角的发展提供了动力。”随之而来的，是智能化应用的创新，很多行业的前缀，自此也多了两个字——智慧。比如，能源变成智慧能源，金融变成智慧金融，交通变成智慧交通，对于传统基础设施也是如此，通过人工智能赋能，基础设施改头换面。从0到1，对于行业来说，这是一种质变，对于企业来说，更好的连接、更多的数据自然地也会辐射到企业。

2. 数字化转型好不好，智能应用怎么样，关键是要看“疗效”

新华三是一个研发型企业，有一万多员工，IT系统复杂。从两年前开始实施数字化转型，到后来使用智能化应用，IT部门和财务部门协同合作，已经实现新华三内部的流程、报销、批单智能化。——刘新民语录

当然，这只是其中一个很小的应用场景，数字化转型带来的降低成本，提高运营效率，优化人员管理，减少人力重复，等等这些优势，是看得见，摸得着的。

如今，数字化转型已经是全球企业共识。像新华三这样天然拥抱技术的数字原生企业，在数字化转型之旅中走得稍微快些。不过，处于离数字化相对较远的第二产业、第一产业的大部分企业还仍处在初期阶段，距离真正意义的智能化差距还很远。由此，也引出我们最为关心的问题，新基建热潮之下，企业如何着手人工智能进行数字化转型？

企业要抓住智能变革的机遇

智能变革不是简单的机器换人，而是从技术层面、文化层面、人才层面等多方面下功夫。

科技跟企业融合分两步走，第一步是“用好”，把人工智能纯粹看成一个工具，现在很多传统企业还停留在第一步；第二步是“嵌入”，人工智能的深度应用与业务结合，调整和优化企业的组织架构。——何宝宏博士语录

总的来看，现在很多中小企业转型面临很多机遇，也面临不少困难，很多企业数字化改造升级成本高，见效时间长，内外部资源匮乏，复合型人才缺乏。企业转型需要有公共基础设施做支撑，把更多的东西变成服务，同时转型要连人一起转，培养数字化的“技术蓝领”。新基建正好提供了这样的契机。

对于转型慢的企业，改革先行者要充分发挥“样板效应”，带动更多企业更快发展，多方深度融合，持续推动智能化时代建设。——刘新民语录

数字化转型要继续往前走，需要产业的通力合作，壮大生态，一个产业的成熟一定要有一个强大的生态，生态一定要开放、要丰富。新华三的生态战略有三：第一是严选生态，第二是扩展生态，第三是协同生态。简单解释就是，新华三作为数字化征程的同道中人，深入垂直行业企业，和客户、合作伙伴、厂商之间互为伙伴，彼此赋能，为优秀的解决方案与团队提供所需的资金和服务，这些都是新华三为中小企业输送数字化转型动能的“毛细血管”，为数字化转型的整体生态提供了最根本的“基础设施”。

结语

物理世界数字化，数字世界智能化，正成为时代发展的主旋律。在新基建的加速之下，人工智能正在赋能传统基础设施和百行百业，使其向数字化和智能化大力迈进。

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