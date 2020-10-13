今晚8点 |《领航者说》第7期：以智能化加速数字化

今晚8点，《领航者说》“以智能化加速数字化”，将为你点睛明道

不再是叮叮当当，不再是轰轰隆隆

铁路、公路、机场、通信、物流

等基础设施建设

正在搭乘“新基建”热潮，老树发新芽

人工智能、工业互联网、

物联网、数据中心等

新型基础设施，新种育新苗

智能化升级

为数字经济时代

产业转型开辟了「快速路」

如何把握“新基建”与老基建的关系？

为什么说新基建重新定义智能时代？

企业想要拥抱智能化，怎么避雷？怎么取经？

……

今晚8点，《领航者说》

“以智能化加速数字化”

将为你点睛明道

本期的《领航者说》我们邀请到了新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民，中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏，以及至顶网总编高飞三位大咖，他们将从多维度剖析、多视角探讨在新基建时代下的数字化与智能化。

请锁定10月14日周三晚8点

看领航者如何启动智能罗盘

破局传统企业数字化转型

与您相约，不见不散！

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