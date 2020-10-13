今晚8点 |《领航者说》第7期：以智能化加速数字化
今晚8点，《领航者说》“以智能化加速数字化”，将为你点睛明道
不再是叮叮当当，不再是轰轰隆隆
铁路、公路、机场、通信、物流
等基础设施建设
正在搭乘“新基建”热潮，老树发新芽
人工智能、工业互联网、
物联网、数据中心等
新型基础设施，新种育新苗
智能化升级
为数字经济时代
产业转型开辟了「快速路」
如何把握“新基建”与老基建的关系？
为什么说新基建重新定义智能时代？
企业想要拥抱智能化，怎么避雷？怎么取经？
……
今晚8点，《领航者说》
“以智能化加速数字化”
将为你点睛明道
本期的《领航者说》我们邀请到了新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民，中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏，以及至顶网总编高飞三位大咖，他们将从多维度剖析、多视角探讨在新基建时代下的数字化与智能化。
请锁定10月14日周三晚8点
看领航者如何启动智能罗盘
破局传统企业数字化转型
与您相约，不见不散！
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