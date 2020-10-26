企业采用混合云的这三种方式哪种适合你？

很多企业正持续将工作负载从私有云迁移至公有云，这相当于推动现有工作负载的混合云转型。但要真正发挥公有云的优势，必须考虑在概念上重组或重构现有应用程序。

通往混合云的道路，往往是由一连串巧合与意外所铺就。正如红帽公司技术布道师Gordon Haff所言，“很多企业采用混合云，纯粹是误打误撞，可能是凑巧采购了某种产品组合，也可能是基于项目临时采用了混合云。”在大多数情况下，企业采用混合云是由各种压力推动的，迫使企业的一部分应用程序快速迁移至公有云。

Snow公司云管理产品副总裁Mark Jamensky表示，“数据中心硬件更新、对原有应用程序进行现代化改造的需求，以及近期由疫情引发的需求激增，都可能促使企业选择使用公有云。企业从公有云转向混合云，思维方式层面的转变更值得注意。”

现在越来越多的IT领导者及其团队开始有意识地制定混合云战略，以下是三种不同角度的混合云战略示例。

云智能比云优先更重要

“云优先”一词已经成为广为人知的术语，它是指优先将尽可能多的工作负载迁移至云端（特别是公有云）的战略思路。但这带来了一个问题，所有的工作负载在公有云中未必能够获得更好的支持，企业中纷繁复杂的应用程序组合往往令云环境难以招架。

Jamensky表示，“几年之前，我曾听很多人提到‘云优先’这个词，要求把所有新的东西全部部署至公有云。这虽然带动了一定创新，但也让企业的云使用成本大幅增长，企业逐渐意识到自己的私有云也许才是更好的选择。”

相比较“云优先”，企业开始更多采取“云智能”战略，也就是要充分考虑到应用程序工作负载的一切部署因素，运用正确的自动化方案，在私有云及公有云之间进行权衡与协调，企业从而获得符合自身需求的混合云环境。这已经成为混合云战略的核心驱动力之一——企业能够根据成本、监管合规性、性能、可伸缩性等等因素，为自己的应用程序确定正确的运行环境。

AutoDealerData.com网站的运营者William Young，就在采用“云智能”战略为全球4000家经销商提供覆盖4.3亿辆汽车的市场数据。他表示，“我们使用云计算与本地基础设施相结合的方式支持服务API。在考虑到每一种选择的成本及性能因素之后，我们决定采取混合云。”

Young还提到，他的网站会使用公有云来处理“峰值”流量（激增流量），或者需要外部访问（例如Web及API托管）流量。但这显然不适用于企业内的全部工作负载。“我们通常会在本地基础设施中运行稳态流程，或者不需要进行外部访问的流程。这类工作负载一般需要持续运行数月甚至数年，实现计算负载量稳定可预测。”Young补充道。

除了静态-可扩展应用程序之间的权衡之外，性能、成本以及其他多种因素也影响着“云智能”方法的决策流程。Young分享了这样的故事：“我们从云端删除了一个后端数据库后，应用程序的速度得到了显著提升，网络延迟有所降低，存储速度更是增强了一个数量级。另外，节约下来的成本，仅用几个月就抵消了采购新服务器的硬件成本。”

满足动态业务需求

很多人可能认为混合云或者多云环境不太可行，但托管服务供应商4it公司总裁兼CEO Alexander Freund对此有着不同看法。下面来看他们基础设施组合的基本情况：

私有云托管在某主要公有云服务商的平台之上；裸机服务器在佛罗里达州迈阿密的本地办公室进行管理；协同托管服务器位于波士顿的协同设施当中；使用两种不同的公有云平台。

Freund表示，在实际应用方面，每种方法都拥有自己的优势。

与“云智能”方法类似，4it的业务特性成为最重要的驱动因素：当客户需求成为业务需求时，企业自然需要更强大的灵活性。当前现实让这些要求不断变化，导致情况更为复杂。因此，高度统一且集中的基础设施，几乎无法满足这些需求。

Freund指出，“采用混合云，源自我们业务的动态需求。构建混合云可以帮助组织最大程度利用每种平台的优势，并根据可扩展性、可靠性、性能、业务连续性及成本等因素，选择将工作负载部署在何处。”4it公司也许适合这种方式，但不少企业的IT领导者可能并不熟悉这些往往相互冲突的具体需求。

仍然以4it为例，“动态”代表着其基础设施需求会迅速变化，特别是在获得或失去某位大客户的情况下。而智能云，正是实现这种灵活性的重要基础。Freund表示，“私有云让我们能够随时随地为自身及客户快速分配更多基础设施资源。”

与此同时，4it公司混合云基础设施可满足特定的业务诉求。他们使用裸机基础设施运行Active Directory以及涉及大型文件的时间敏感型数据恢复工作。Freund解释道，“对于相关数据高达5到10 TB的使用场景，将这些数据移动到云端或尝试通过云端副本进行恢复，必然耗费大量时间。”

该公司使用公有云承载特定的归档存储应用程序，并选择另一家云平台支持可公开访问的网站。最后还有协同托管基础设施：“我们在波士顿使用另一处基础设施存储异地备份，并托管非关键的静态持久性工作负载。这些负载需要更大的存储空间，而实际运营成本却远低于公有或私有云。”

应用程序现代化

来自Snow公司的Jamensky指出，混合云包含几种常见或者说典型的用例，例如处理容量峰值，或者管理细粒度数据驻留或安全要求。但除此之外，Jamensky认为应用程序现代化正成为混合云优势的一大集中体现。

直接迁移是云迁移中的一种方法，也是企业“偶然”选择混合云的常见途径。但随着时间推移，Jamensky认为企业应该考虑如何选择其他现代化方法，以此更好地支持自身业务。Jamensky提到，“当然，很多企业正持续将工作负载从私有云迁移至公有云，这相当于推动现有工作负载的混合云转型。但要真正发挥公有云的优势，必须考虑在概念上重组或重构现有应用程序。”

这种意图明确的混合云策略可帮助企业优化自己的应用程序现代化策略，而不再单纯依赖于难度更低、速度更快的短期缓解性举措。使用混合云推动应用程序现代化方法（除了IaaS之外，此类方法还充分使用PaaS及其他云技术）才能带来长期收益，而不应仅仅满足于“将应用程序迁移到云上”。

Jamensky最后总结道，“企业能够借此改善业务连续性，更重要的是，可以借此建立真正的业务敏捷性。这种敏捷性已经与DevOps实践并驾齐驱，有望真正改变应用程序交付与运营团队的基本定位。”