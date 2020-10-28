SAP发布第三季度财报 调低全年收入指引

企业软件巨头SAP今天比以往提前了12小时发布第三季度财报，并坦言，COVID-19大流行带来影响的持续时间可能比最初预期更长。因此，SAP下调了2020年全年业务展望，以反映预期的客户支出有所减少。

企业软件巨头SAP今天比以往提前了12小时发布第三季度财报，并坦言，COVID-19大流行带来影响的持续时间可能比最初预期更长。

因此，SAP下调了2020年全年业务展望，以反映预期的客户支出有所减少。

第三季度并没有想象中那么糟糕，SAP的每股收益为1.32欧元（1.56美元），收入为65.4亿欧元（78亿美元），比去年同期下滑了4％，分析师此前预测的收入为66.8亿欧元。

SAP表示，云业务表现强劲，该季度收入增长至19.8亿欧元，比去年同期增长10％。软件许可证收入受到COVID-19的影响更为明显一些，收入同比下滑23％至7.10亿欧元。此外，云和软件收入为55.4亿欧元，同比下滑2％。

SAP补充说，云业务未交付订单金额（SAP今年早些时候公布的一项新指标）反映了来自新客户的云相关订单和现有客户的增量订单，这部分同比增长10％，达到66亿欧元。

但是，投资者似乎更加关注SAP对预期展望的调整。SAP在今年4月首次发布了全年展望，当时称，这一展望反映了根据COVID-19复苏的时间和进度得出的最好预期。当时SAP认为经济能够重新开放，封锁相对较快地缓解，但是现在，SAP承认当时的预期太乐观了。

由于COVID-19病例激增，很多国家重新开始实施封锁措施，SAP表示，需求恢复比预期慢得多。因此，按不变货币计算，今年全年SAP的云收入预计仅为80亿欧元至82亿欧元，低于此前预测的83亿欧元至87亿欧元。云和软件收入调整为231亿欧元至236亿欧元，低于此前预期的234亿欧元至240亿欧元。

“以前SAP和许多其他企业软件厂商并未受到疫情大流行的影响，此次真是令人惊讶。所以SAP要跟上现实，我们也会在未来几周内关注其他厂商的情况。”Constellation Research分析师Holger Mueller这样表示。

SAP称，调整后的预期意味着，按固定汇率计算，预计2020年总收入将在272亿欧元至278亿欧元之间，低于此前预期的278亿欧元至285亿欧元，预计营业利润将在81亿欧元至85亿欧元之间，低于此前预期的81亿欧元至87亿欧元。

对于投资者而言，更令人担忧的是，COVID-19有可能会对SAP去年4月、也就是疫情爆发几个月前公布的“中期雄心”产生深远影响。

“COVID-19大流行预计至少还会在2021年上半年影响需求环境，尤其是在重灾行业，迫使关键指标的实现——例如非IFRS云收入、总收入和营业利润——延后一到两年，”SAP在一份声明中这样表示。

SAP称，已经放弃了此前的2023年雄心计划，取而代之的是SAP对2025年的新预测：云收入约为220亿欧元，低于360亿欧元。SAP进一步表示，通过加速客户向云的迁移，这将对毛利率造成负面影响进一步降低4%-5%。在得出这一结论时，SAP表示，相信COVID-19的主要影响是将客户会推迟产品投资大约一到两年的时间。

Mueller说，SAP高管现在面临的主要问题是他们的云产品是否准备就绪，以及客户为什么没有采用这些产品。

他说：“令人意外的是云收入不如预期，而企业是有动力上云的，以便将IT成本从资本支出转移到运营支出。对于SAP客户而言，情况似乎并非如此。而好的一面是，传统许可销售甚至能弥补云收入的不足。”