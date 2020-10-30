“懂行人”记 | 可能我只是个「裁缝」

我是个「裁缝」

也是个「数字化设计师」

量体裁衣

是我的日常工作

想把一块布穿在身上

需要量好需求「尺寸」

需要具备数字化裁剪能力

才能咔嚓咔嚓出

「最合适业务需求的场景化解决方案」



作为一个动手党

时不时灵光乍现

施展我的才华

比如

↓

（图源网络）

搞错了

重来

↓

我碰到一位电力小伙

他说

大量部署的5G基站、边缘计算服务器、

电动汽车的充电桩

对现有的城市配电网提出更高的要求

这件「瓦特西服」

快撑得穿不下了

“没事，小问题，能忍”

说着说着

他抡圆了胳膊要展示一下

撕啦

（图源网络）

害，这我都懂嘛~

电力行业

我已经服务近20年

作为电力行业的老朋友

和同路人

我最有发言权

在行业加速实现数字化的今天

瓦特和比特

这两块特殊的布料

缝制在一起「最搭」

城市配电网与数字技术应用深度融合

手工缝制、立体裁剪

为这位电力小伙添新衣

千篇一律的「皮囊」

毕竟是“莫得”灵魂的遮体工具

量体裁出来的衣服

才是轰动全场的明星

对于汽车生产而言

一辆汽车从设计、零件到组装调试

历经成百上千步

复杂程度「一骑绝尘」

同时，系统孤立、信息无法实时共享

等等问题难以招架

生产流水线不柔软

就难以根据市场需求快速适应

剪裁好多小作品

（图源网络）

害，这我都懂嘛~

我懂人与人、人与设备、

设备与设备的互联

我也懂汽车行业的核心业务场景

较为轻薄、弹性有力的「柔性生产」最适合了

海量生产数据能实时掌握

繁琐生产环节能高效协作

制造“柔性”效益大大提升~

其实，每一个行业都有自己的

「红肥绿瘦」

他们需要的不再是基本款

比如，对于银行而言

客户需求的深度和广度无界延展

业务的快速创新是一座大山

再比如，在医院

精益运营尤为重要

人、物、流程要实现全联接和可视化

「云+5G+AI」要实时协同

才能发挥医疗资源效能

在数字经济飞速发展的今天

客户很忙很忙

没时间听这个「纽扣」升级啦

这里的「裁线」是不是有些变化

他们只关心

裁剪缝制的「解决方案」

能不能搭配上应用场景

核心业务系统有没有

“follow”上数字化潮流

量身、选布、画线、裁剪

锁边、缝纫、钉扣、熨烙

一气呵成

现在

我裁剪缝制的「衣服」越来越多

对客户的了解也越来越多

到现在为止

我已经走过全国30+城市

同时，在每一站生态之行中

对千行百业的需求逐渐了如指掌

他们都说我是「懂行人」

但我认为

只有懂行的你和懂行的我

形成懂行共识

共建懂行生态

沉淀懂行能力

共同专注数字化转型

由内而外

才能驱动转型不断加速

（这话没毛病⊂((?▽?))⊃）

11月6日

我要去出差了，在苏州

参加“懂行大会2020”

这是“懂行人”的首次集结

更将成为所有的行业数字化转型参与者的

“懂行”年度盛会

在这里

我用「数字化裁衣」贴合你的身形

在这里

你用「场景化解决方案」看懂未来的模样

哦对了

今年8月，我还开了第一家“懂行”体验店

这次我会把体验店搬到大会现场

将带来50+场景化方案、

伙伴联合解决方案展示及多业务实景体验

更将100%同步呈现

大会上重磅发布的创新场景化解决方案

最后~说了这么多

我的大名忘记告诉你

我是「华为中国政企业务」

让行业客户信得过

让转型价值看得见

咱们

11月6日不见不散！