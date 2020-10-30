开放混合云，为数字化转型提供关键支撑

在企业数字化转型道路上，不只是需要开放的混合云平台来为应用开发和业务支持提供很好的支撑，同时还需要开放创新的企业文化来为企业转型保驾护航。

2020年注定是一个不平凡之年，不期而至的疫情打乱了企业的正常工作安排，也影响企业的数字化转型脚步。随着疫情趋于平静，企业生产经营逐步恢复正轨，数字化转型重新提上了日程，那些深受疫情影响的企业对转型的需求更是迫切，而云不出意外地成为大多数正在进行数字化转型企业的共同选择。面对市场上林林种种、各式各样的云该如何选择？哪种云值得信赖、可以陪着自己不断成长？

以开源促转型

新冠疫情来袭加剧了企业数字化转型的进程。根据IDC的调查，今年全球对数据化转型的需求有了明显增长，在全球范围内过去10月的数字化转型案例超过了多年来转型案例的总和，亚太区有95%的企业认为数字化转型在过去18月内重要性有明显提升。

企业对数字化转型的认可激发了他们对数字化转型的渴求，与此同时，外部条件也为企业数字化转型提供了非常好的条件。比如，技术的快速更新和新一代的技术不断推出让企业有了更好的选择，今天容器、人工智能、区块链等正在为不少企业的业务创新提供支持。而在中国市场，数字化转型还有一个有利条件是政府主导的“新基建”，在政府的推动下，工业互联网、人工智能、大数据中心、5G应用等技术正在快速发展，基础设施数字化程度也迅速得到提升，这些将为企业实现转型提供非常好的基础。

不过，企业在转型路上面临不少的困难，特别是随着企业数字化转型进入深水区、要攻艰的时候。根据哈佛商业评论发布的一份研究报告，数字化转型面临技术、流程、文化三个方面的挑战。尤为值得一提的是，大多数企业会非常重视技术和流程，但却常常忽视了文化的影响。

“技术在整个转型过程中非常重要，但技术不是绝对的部分，文化和人才也非常重要。首先，要有智能化技术还必须有人才去应用它；其次，企业的文化必须能鼓励大家创新；第三，流程优化后，还需要文化的支持才能让它真正到位、能够实施。”红帽全球副总裁兼大中华区总裁曹衡康（Victor Tsao）表示。

曹衡康认为，在企业数字化转型道路上，红帽是一个非常好的合作伙伴，不只是提供各种开源的软件和相关的技术，同时还能通过这些开源的软件将开源的创新文化带给企业。这也正是红帽被广泛认可的另一个重要原因。

“在我们跟红帽合作的期间，除了开源产品之外，最大的体会是红帽的项目管理能力，其专业性给技术人员自身的培训起到了非常好的帮助。”2020红帽亚太创新奖获得者之一珠海格力电器股份有限公司计算机中心主任柯栋在接受记者采访时表示。

开放的混合云是大势

当今云计算已经行业大势。由于大多数企业特别是那些有一定规模的企业通常都是多种计算环境并存，既有传统数据中心，也有公有云服务，因此混合云成为不少企业的共同选择。来自第三方市场研究机构的数据，63%的企业目前已经采用混合云架构，但都只是初步，剩下的企业54%的表示计划在两年内采用混合云架构。

在企业上云路上，选择一个合适的混合云架构对企业的未来发展至关重要。曹衡康表示，一个好的混合云架构不仅在技术上成熟的，也一定要是开放的，能支持不同的技术和不同的平台，这样客户能够放心的使用，这样选择权就交给了客户无需担心被锁定。

在混合云市场，红帽是一个主要玩家。随着IBM收购红帽，IBM战略全面转向混合云之后，红帽在混合云市场获得了更高速的发展。曹衡康介绍，混合云现在是红帽的战略重点。红帽在混合云市场有三大技术支柱：第一，混合云的基础架构；第二，云计算架构之上的云原生开发；第三，自动化。当然，在这三大支柱当中还有最为核心的Linux。

谈到红帽的混合云平台优势，曹衡康引用了红帽全球CEO Paul Cormier的一段话。Paul Cormier说，红帽所提供的开放混合云有两大特点：第一，把客户的旧技术和新技术结合在一起，让旧技术不浪费，旧技术能够持续应用下去，因为采用了开放的架构。第二，红帽把选择权、控制权完全还给客户。

来自第三方的市场研究机构和用户的评价也佐证了CEO的观点。IDC认为，红帽混合云具有高回报率、低营运成本等特点，让新应用的开发速度得到两倍的提高。对此柯栋也颇有体会。柯栋介绍，选择红帽OpenShift时，曾做过一系列的测试对比，OpenShift可靠性、技术支持能力和服务的可持续性都给他留下很深的影响，最终促使他们选择了OpenShift作为其容器云的基础平台。

加速开源人才培育

在开源市场，红帽是一个引领者，特别是在企业开源市场，红帽是带头大哥，其成功的开源商业模式被众多企业所效仿。所谓“能力越大，责任就大”，因此，除了产品技术的宣传和推广之外，开源人才的培养也已经成为今天的红帽一项重要工作。

曹衡康介绍，红帽在人才培养方面有完整的体系，其一是红帽学院。目前，在中国有35个红帽学院，有43家合作伙伴一起参与。其二是红帽的认证，目前已经超过三万个客户、合资伙伴、工程师得到红帽认证。

“红帽的认证市场上非常值钱，因为红帽的认证代表这个学员的实力，表明对于开源软件他有实操经验。”曹衡康介绍说。

针对容器技术的流行和市场对相关人才的需求，今年6月份，红帽和Twt社区联合了英伟达、Veritas、AWS、阿里云等还共同举办了2020容器云职业大赛。截至10月初，已有3200多家企业参与，目前超过18000个人才参与比赛。接下来的几个月还要进行高级挑战赛，到12月底有最后的总决赛。这也是红帽培养开源人才计划的一部分。

曹衡康表示，红帽希望不仅给客户带来开源软件和技术，还希望给客户带来产品和技术以为的东西，比如开放的企业文化，它们对企业的数字化转型也非常重要。

“红帽在27年里开源技术方面有很多经验，我们希望把我们的知识、成功经验，包括技术、人才培养、组织文化，还有领导力等都传递给我们的客户，让我们的客户加速拥抱数字化转型和创新的脚步，让它们能够成功。”曹衡康表示。