一场开发者的侠客梦延续，DevRun开发者沙龙华为云重庆专场掀起山城风云

有代码的地方就有江湖，有江湖的地方就有侠客，而开发者就是游走于代码江湖的侠客。DevRun开发者沙龙——华为云重庆专场在山城上演，帮助心怀“侠客梦”的开发者，用代码造福社会，用程序改变世界，用技术登录未来。

有代码的地方就有江湖，有江湖的地方就有侠客。而开发者，一个厉害的多面手，熟悉多种系统和语言，并且可熟练交叉使用。数字时代，他们就是游走于代码江湖的侠客，弹指间，便可掀起一场风雨变革。

在如今以算力为生产力的年代，技术向社会全领域的渗透达到新高度，算力正让开发者变得越来越强大，而开发者则让算力发挥出更大价值。华为公司也确立了「把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界」的新愿景，而开发者，正是华为要汇聚的星星之火。开发者如何在一行行代码间埋下未来世界的种子，就需要不断寻找武学宝典，刷新改变世界的技能。

10月31日，DevRun开发者沙龙——华为云重庆专场活动成功举办，一场震撼的「侠客风云」在山城上演。华为云资深技术专家亲自坐镇，带来《华为云微服务架构的沉淀与实践》以及《基于华为云IoT设备接入，解锁物联网设备智能的奥秘》两则制胜「武学秘籍」，从物联网云化架构、自动化工程能力、灰度发布能力、超大容量扩展架构、微服务的业务有效管理、企业适用的多样化场景等多个维度进行深入浅出的理论讲解，再从实践出发深度解读关于微服务和IoT领域的痛点难题，解锁了更多前沿理论与实践案例。

值得一提的是，在亲授「秘籍」之时，华为云还提供一站式服务，技术大咖一对一在现场指导开发者手动实操，完成从理论知识到实践技能的转换。可以说，这不仅是一场为开发者答疑解惑的干货分享，更是一次寻求高效开发路径的实战操作演练。

云上秘籍：微服务，让业务上线与运行更高效

迈入Cloud2.0时代，全行业迅速激发出共同实践数字化转型的愿望，「企业上云」是企业推动业务创新、实现灵活、敏捷管理、降低IT成本，以提高企业发展的整体动力和综合竞争力的最佳路径。微服务架构则是云时代部署应用的一项热门技术，它把庞大的单个应用程序分解为数十个微服务，每个服务独立开发、更新和部署，使业务更快速地响应市场变化。

华为云微服务技术专家郭勇良

华为云微服务技术专家郭勇良，同时作为Spring Cloud Huawei项目负责人，在《华为云微服务架构的沉淀与实践》的分享中提到，数字化转型在各行业的机会与挑战正以更快的速度扑面而来，微服务的架构演进也经历了第一代单体架构、第二代SOA 架构、第三代微服务架构。他表示微服务是当前和未来的主流架构，带来的核心价值是缩短业务上线周期和保障业务运行高可靠。

但机会与挑战并存，企业要实现微服务云化改造，从设计应用、开发应用、应用上线、应用运营到应用运维等一系列环节，还将面临以下严苛挑战：微服务业务如何拆分，遗留应用如何迁移；如何基于微服务框架高效开发和上线；在不可预期的流量下如何保证业务高可靠运行；在复杂的微服务系统中如何实现快速定位与恢复。

从解决问题的角度出发，“实干家”华为云拿出一套全流程的解决方案，即从应用上线到版本迭代到日常维护， 包括ARM支持、灰度发布、限流、熔断、容错、负载均衡等领域的深厚技术沉淀，为企业提供从设计咨询、代码开发、持续集成/持续交付、应用运营以及应用运维的一站式微服务解决方案。

其中，华为云微服务引擎提供高性能微服务框架和服务注册、服务治理、配置管理等全场景能力，能够帮助用户实现微服务应用的快速开发和高可用运维；同时支持多语言、多运行时；支持Spring Cloud、Apache ServiceComb（JavaChassis/GoChassis）框架、Dubbo和Mesher服务网格。它还具有双模开发、标准化、 可靠稳定、开源开放以及专业服务等多重优势。

正如郭勇良所言，“行业可能是有属性的，但技术没有属性”，微服务是一项技术，可以帮助开发者解决实际问题，赋能企业加速数字化进程。在数字的世界里，华为云与开发者，与每个组织共成长，抓住新时代IT技术脉搏。

IoT管理秘籍：解锁物联网设备智能的奥秘

当前，90%+ 的企业都在云上存储IoT 数据及开展业务，物联网已经成为引领行业变革的驱动力量。因此，掌握IoT设备开发也成为开发者解锁智能世界的必经之路。

华为云IoT生态高级专家李亚琛

会上，华为云IoT生态高级专家李亚琛就带来《基于华为云IoT设备接入，解锁物联网设备智能的奥秘》主题演讲。由一盏路灯说起，李亚琛讲解了路灯近60年漫长的进化史，在技术快速更迭的时代，完成了从照明效果的优化到感知、控制的“智慧化”角色转换，并指出物联网的发展让万物感知、万物互联、万物智能进一步走进现实。

但智能时代下的“物连接”虽带来红利，但也带来巨大挑战，包括如何让“物”说话，即感知物理世界，变成数字信号；如何让“物”说一种话，即将数据变成Online，提供标准化数据；如何让“物”说有价值的话，即需要解决海量数据处理和分析。除此之外，还需要解决现存设备未被数字化、设备要求低功耗低成本、设备安全等关键落地难题。

过程中，李亚琛表示设备接入管理服务在整个IoT 服务域中占有重要位置。华为云物联网云服务能够提供海量设备的接入和管理，配合华为云其他产品同时使用，可以帮助客户快速构筑满足用户要求的物联网应用。具体来说，在设备接入管理服务的三大功能中，产品管理包含了产品模型定义和以模型驱动数据；而设备管理则包括基本生命周期管理、标签和设备组管理、设备告警管理、规则管理、远程升级管理以及批量任务管理；设备通讯涵盖了基于产品模型的通讯管理和透明模式通讯管理。

在介绍IoT 设备接入管理服务架构时，李亚琛指出云接入虽然可以容纳海量插件，但也存在诸如接入网关插件均质化、一个插件在所有接入网关部署，部署效率低，单插件故障影响全局租户等问题。对此，华为云的解决方案是编解码网关单独进程，可做到插件部署非均质化，大幅提高部署效率，单插件故障影响范围大幅降低。同时，通过开放的API和Agent，向上集成各种行业应用，向下接入各种传感器、终端和网关，还可帮助行业客户实现多种行业终端的快速接入，多种行业应用的快速集成。

对于安全，华为云在IoT设备接入管理服务的总体安全架构上也独树一帜。李亚琛表示IoT 总体安全架构分为两个方面：平台安全自保与合规（保障IoT 云服务安全）和面向安全设备的服务（使能设备安全）。根据设备所处的业务场景以及对安全的需求，华为云把设备分为普通设备和安全设备；对应设备安全需求的由低到高，IoT 提供不同安全级别的服务，包括物联网服务安全、深度安全防护、硬件可信防护。

目前，华为云IoT解决方案涵盖了丰富的应用场景，在车联网、交通、城市、园区、物流等成功交付多个大规模商业项目。而华为云IoT物联网平台提供的安全可控全联接管理，正使能行业革新，加速构建物联网生态。

实战演练：微服务与IoT设备智能，从此刻开始修炼

大侠从不是幻想与想象，而是理想加实践，坚定不移去行动。正如中国有一句古语叫“授人以鱼，不如授人以渔”，唯有指给人们解决问题的根本方法，才能彻底解决问题。

在理论知识干货分享后，华为云微服务技术专家郭勇良和华为云IoT生态高级专家李亚琛现场面对面，与开发者一同修炼，当堂将理论转换为实践，带来一场震撼且烧脑的实操演练。

《基于天气预报应用体验全场景微服务能力实践》是以一个实际的微服务应用来演示华为云支持的双模微服务能力。利用Apache开源项目 ServiceComb微服务开发框架开发，以及华为云ServiceStage提供一系列工具和平台，帮助用户更好的管理微服务应用。用户可以基于ServiceStage完成微服务应用的开发、构建、部署、运维、注册、负载均衡、限流、降级、熔断、容错、错误注入、黑白名单、灰度发布、配置管理、仪表盘等功能。同时也提供除ServiceComb之外的Spring Cloud以及Dubbo应用、服务网格一系列框架的支持。

智慧路灯作为城市智能化道路上重要一环，也是大家在日常生活中可以强烈感知到的公共设施，更易理解其智能化的场景。《深度体验基于IoT平台构建智能路灯应用》是基于IoT解决方案，实现路灯的远程监控与控制，实现远程控制、按需照明等功能，降低路灯运行成本。在实操过程中，华为云帮助开发者理解IoT平台如何利用设备数据，掌握设备上报数据到IoT平台的原理和方法，进而开发应用控制IoT设备。

在新技术新应用前，观战不如实战，DevRun开发者沙龙——华为云重庆专场的成功举办，也让人们看到了华为云以开发者为中心的人才发展体系，针对开发者在学习、训练、构建和社交等阶段的不同需求，华为云针对性地提供相应的资源和活动，帮助开发者跟上快速迭代的技术发展。

就像数字化转型是一个只有起点，没有终点的旅程。未来，华为云还将陆续在全国各地举办技术沙龙活动，持续加大投入，帮助心怀“侠客梦”的开发者们，用代码造福社会，用程序改变世界，用技术登录未来，更赋能各行业用户在数字化新时代格局下站稳脚跟，共赢计算新时代。