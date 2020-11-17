当金融服务无处不在，银行正在经历什么？

金融服务正在变得无处不在。这让银行的服务方式有了更多可能性，产品更加多元化，但同时，也给银行带来了很多前所未有的挑战。

已经想不起来，有多久没有去过银行网点了。但这似乎丝毫并不影响我们日常享受银行的服务——当我们在“双十一” 狂欢血拼时，当我们“滴滴一下，马上出发”时，当我们靠平台外卖“续命”时，在这些点滴的衣食住行背后，都离不开银行的服务。只不过，这些服务，不再只是在网点里，而是在我们的手机里。

和网点不同，手机里的金融服务，不再受到空间的限制，透过网络，它们可以说已经无处不在。这是互联网金融带来的改变。它让银行的服务方式有了更多可能性，产品更加多元化，但同时，也给银行带来了很多前所未有的挑战。

“从产品的角度来说，为适配用户的需求，就需要银行根据多样化的场景开发出更多有针对性的产品和服务。并且，在互联网金融的背景下，这样的需求往往都要求尽快实现。”某城商行信用卡中心运维负责人在日前接受至顶网记者采访时表示。

用敏捷思维，解决产品快速开发迭代的问题

所以，银行首先要解决产品“从无到有”的问题。过去银行金融产品相对单一，拿个人信贷来说，信用卡额度会有比较固定的限额，通常不超过5万。但是，互联网金融的普及使得小额信贷得以发展起来，要融入这样的趋势，银行的信贷产品也在变得越来越多样化。比如，为顺应个人信贷的发展，该城商行不仅针对过去优质的客户开发了更大额度的信用卡产品，同时还推出了消费贷等小额信贷产品，从而适配更多客户的需要。对银行来说，其资金周转速度会越来越快。

接着，银行还要解决“从慢到快”的问题。在虚拟的数字世界，没有了空间和时间束缚，消费者对所期待的服务节奏也会变得越来越快。据该负责人介绍，放在过去，一个大产品从需求调研、设计、开发、测试到上线推广一般需要6个月左右的时间，而现在，只要1个月就可以完成。

这样的效率提升，源于该城商行从传统开发模式到敏捷开发思维的转变。“尤其是针对零售金融这样对响应速度要求很高的业务，我们会采用微服务的方式去解决，通过接口把单体业务切分成一个个小的服务，然后用DevOps的理念去做整体的优化，从而加速产品的发布。”该负责人告诉记者。

如今，微服务已经成为很多企业，尤其是金融机构解决效率和灵活性问题的重要方式，通过对代码进行组件化和容器化，每个服务可以独立运行，并围绕具体业务还可以灵活调配、独立开发、独立部署。因此，它可以很好地解决企业传统架构中的紧耦合问题，整体提高产品从开发、部署、交付到迭代等各个环节的效率。

但是，就像我们玩拼图一样，当拼块越多，难度系数就越高。微服务管理也是如此，当系统被拆得越细，微服务数量越多，管理的复杂度也就越高。想要“两全其美”，就必须找到合适的产品。既要便于开发，又要便于管理。

好产品提供的不仅是技术，更是服务和方法

在这方面，IBM Cloud Pak for Applications就是一个针对企业的容器化软件解决方案。利用内置的开发者工具和流程，不仅可以帮助企业快速构建云原生应用，支持微服务功能和无服务器运算。并且，这些应用还可以部署在任何云上，实现一次开发、随处构建，避免重复开发。

如该负责人所说，“通过传统的开发方式，我们内部很多系统之间的功能和应用实际上是重复开发的”。这既是对人力成本的浪费，也会带来很多不必要的资源负荷。而基于IBM Cloud Pak for Applications的开发，就可以避免这种问题。

此外，IBM Cloud Paks的“优秀”还在于，嵌入了非常多的工具和组件。比如，通过DevSecOps 工具链，可以为新开发的微服务构建和发展新的管道；再比如，通过嵌入到整个端到端架构的安全控件，它还支持企业持续的安全评估和更新。

当然，在产品之外，IBM还可以提供非常专业的咨询和服务。比如，在敏捷开发方面，IBM的“运应用程序开发和DevOps”服务，可以帮助企业从战略、开发、管理和集成等维度，通过跨应用和基础架构的端到端视图，简化整个流程的复杂性。

值得一提的是，IBM所提供的处理应用设计与开发的方法是渐进式的。从应用层的角度来看，应用组件根据架构指南和规模进行设计和构建，这可以实现可重用性；从数据层的角度来看，数据模型在设计时考虑了构建最简可行产品(MVP) 的微服务，这可以实现可扩展性和灵活性。也就是说，企业可以在创建新开发的应用和功能后，逐步停用旧的应用和功能。如此一来，就可以很好地保证业务的连续性，这对于银行业务而言是十分重要的。

敏态稳态并行，用混合云满足多元场景需要

对银行来说，比敏捷性更重要的，是业务的稳定性。这是银行的第一诉求。所以，在转型的过程中，该城商行也并不是把所有系统和应用一股脑全部切换成敏捷模式，而是分场景进行。“对于像零售金融这样直接面向消费者，对响应速度要求更高的业务，我们会采用敏捷精神，配合DevOps理念去推动产品开发；但是，对于稳定性要求更高的产品，我们还是会以传统的开发方式为主。”该负责人强调。

不过，哪怕是传统的开发方式，仍然要跳脱出传统架构进行，才能满足眼下业务的需求。传统烟囱式架构中多系统之间是紧耦合的状态，要进行系统打通难度非常大，并且系统越多，调用就越麻烦。对此，该城商行的解决办法是采用服务治理的方式，在大量系统之上建立调用接口，把主要的服务集中在类似于中台的服务总线，然后再进行统一调优和调用。

也就是说，无论是敏态业务还是稳态业务，银行都需要一个更为灵活的架构在底层做支撑，从而对所有业务资源进行整合。据该负责人介绍，在基础设施层面，他们采用的是混合云部署的方式来满足顶层多元化场景的需要。“混合云的非常大的优势是可以弹性伸缩、快速响应、自动配置。举例来说，在传统的架构模式下，我们去分配或者回收一个机器，这个过程不仅非常长，而且很容易出现手工错误。而通过混合云形式，很多工作都可以快速按照需求自动分配，这会在效率上带来很大的提升。”他表示。

但这还会带来另一个问题，即底层架构的复杂性。虽然用户在上层只看到了一朵云，但再往下一层，其实分布着大量不同的云技术——包括容器云、虚拟机云、OpenStack等等，同时，还有AWS、阿里云等不同厂商提供的公有云产品。

“这对于运维人员来说是非常痛苦的，要去维护不同的资源，管理多套平台，并且这些资源之间还要相互衔接。”该负责人坦言，“尤其银行业务还要满足各种合规安全要求，所以会划分出不同的管理区域，比如开发、测试就不能和生产环境混在一起，这就形成了多张网和多个应用技术，随着管理的平台越来越多，运维管理难度也会越来越大。”

要搞定这个问题，解决办法是在一个平台上做集成，而这个平台，还要能够“统管”所有的云、本地数据中心，甚至是边缘设备。

基于无缝管理体验，为企业创造更多可能性

可以做到如此“全能”的，还是IBM Cloud Paks。

由于构建在Red Hat OpenShift之上，IBM Cloud Paks可以支持任何的IT环境，灵活满足企业需要。其中，IBM Cloud Pak for Integration 可以全面支持企业的API 生命周期管理、应用和数据集成以及基于事件的架构，从而实现跨任何云的应用和服务集成；而IBM Cloud Pak for Multicloud Management 则有助于企业在混合多云环境中，通过一致的应用可见性、自动化和治理，实现无缝的管理体验。

这种无缝体验，几乎意味着应用之间、系统之间、平台之间的屏障可以被忽略，对银行来说，这既有利于向内的资源管理，也有利于向外的生态构建。

一方面，它加快了产品的开发和迭代速度，这会带来效益的提升。“以信用卡零售业务为例，从贷前、贷中到贷后全系列的产品，我们都已经全部实现了数字化和无纸化，这就大大简化了很多原有的流程，提升了内部的运营效率。”该负责人表示。

另一方面，这种无缝体验还会让银行变得越来越开放。以开篇提及的几个场景为例，银行要在各种消费环节提供“无感服务”，就要与电商平台、出行平台以及各种实体等“场景方”进行连接、融合和互动，从而输出自己的资源和服务。此时，银行不仅要管好内部的应用，还要管好外部的应用。而如果能够通过统一的平台进行管理，就可以减少技术限制，打造更完善的银行生态，推动业务持续跨界延伸。

但是，这还需要企业投入更多的时间和精力，更快地拥抱新的技术。该负责人告诉记者：“未来，我们还会进一步深化数字化转型，不断地向外部学习，引入新的技术，然后逐步试点、深化和研究，在持续提升响应速度的同时，稳定后端系统。”一言蔽之——数字化“道阻且长”，但企业“行则将至”。

了解更多解决方案请访问：http://www.zhiding.cn/special/DevOps