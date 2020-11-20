如何以一顶百，让开发变的更高效？这场DevRun开发者沙龙从厦门“乘风破浪”而来

11月28日，坐标厦门，DevRun开发者沙龙华为云厦门专场活动将带来应用魔方AppCube的全面解析与分布式数据库GaussDB(for MySQL)的全面解读。

白鹭南飞，飞向中国的大厦之门。千百年来，勤劳朴实的农耕文明与开放包容的海洋文明在这里交融，在历史的苍穹下，人们也见证了厦门从“渔港老村”衍变为举足轻重的国际都市，或许几年后，你还将看到一座“科技之城”的缩影，而这背后的强大推力之一正是人才，更准确地说是数字时代的“灵魂工程师”——开发者。

他们是低调而伟大的一群人，在如今软件定义的时代，开发者用技术缔造了一个更智能的世界，让过去无法想象的变化成为生活常态，但“心酸”也随之而来，与代码死磕，与bug死磕，与项目死磕，他们同样在跟时间比速度。更艰巨的是，Gartner数据也显示，到2021年，应用程序开发的市场需求比交付的IT能力增长多5倍。

巨大的压力下，开发者如何提升效率，如何拿出“以一顶百”的气魄，破解开发过程中的种种难题？别急，加入DevRun开发者沙龙，华为云来为你支招。11月28日，坐标厦门，DevRun开发者沙龙华为云厦门专场活动将带来应用魔方AppCube的全面解析与分布式数据库GaussDB(for MySQL)的全面解读。

在本次沙龙上，华为云应用平台应用魔方运营经理刘国军与华为云数据库高级专家苏斌将带来两大主题分享，不仅有“秘密武器”AppCube，一个高效易用的低代码aPaaS平台的全面解析，更将围绕数字时代最宝贵的数据资源，带来华为云GaussDB(for MySQL)关系型数据库关键特性揭秘。此外，现场还将进行实战演练，智慧烟感行业应用开发与基于华为云数据库的迁移和爬虫开发实践，诸多亮点集结。

剧透1：应用魔方AppCube，高效易用的低代码aPaaS平台

Web开发专家Christian Maioli曾说，代码像意大利面条一样难以维护。言下之意，即面条之间互相缠绕在一起，想知道它们的关系非常困难。这就像软件开发，各种逻辑缠绕在一起，并且需要一行一行地敲代码，而且只要是人写的代码就有可能有Bug，就得打补丁不断修补。

但数字时代，做开发，真的还需要逐行逐句写代码吗？事实上，低代码编程技术的出现，某种程度上可帮助开发者降低应用构架门槛，加速业务敏捷创新。

本次DevRun开发者沙龙上，华为云应用平台应用魔方运营经理刘国军就将带来“AppCube轻松构建应用，创新随心所欲—— 高效易用的低代码aPaaS平台”为主题的分享，详细讲解AppCube的架构与设计原则，业务人员如何用AppCube编排应用以及软件工程师如何用AppCube开发应用。

剧透2：华为云GaussDB(for MySQL)关系型数据库关键特性揭秘

企业上云如今已是大势所趋，但随着企业核心系统上云，传统数据库的弊端也将一览无遗。此时，云原生数据库，就成为匹配云时代的选择。

相比传统数据库，云原生数据库，不仅拥有云计算的弹性能力，开源数据库的简洁易用和开放生态等功能层面的优势，更为企业通过数据智能获得洞察和业务创新奠定了基础。

GaussDB(for MySQL)正是华为云新一代高性能企业级分布式数据库，完全兼容MySQL，具备性能强悍、数据可靠、弹性易用、高兼容性、高效备份、海量存储等六大产品优势。

本次沙龙上，华为云数据库高级专家苏斌将带来“华为云GaussDB(for MySQL)关系型数据库关键特性揭秘”，深入介绍RDS for MySQL数据库关键特性，并对分布式数据库GaussDB(for MySQL)进行技术解析，并以开发者视角解读分布式关系型数据的应用实践。

剧透3：现场实操，技术专家面对面教你高效开发

正所谓“站在巨人的肩膀上”开发，复杂也变得简单。

DevRun开发者沙龙的魅力，正是在于干货讲解后，紧接着实操演练，当堂将“理论”转化为“实践”。

这一次DevRun开发者沙龙华为云厦门专场，将围绕“智慧烟感行业应用开发”与“基于华为云数据库的迁移和爬虫开发实践”两个实操环节，进一步让开发者熟悉应用魔方AppCube及华为云GaussDB(for MySQL)关系型数据库的修炼。

风从海上来，潮涌鹭江畔，在乘风破浪的奋进大幕中，华为云将与开发者一同探索未来。

感兴趣的开发者们立即扫码报名吧！