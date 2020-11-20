郑州高新区：智慧城市新范例

郑州高新区把高新区99平方公里，人口近80万人的真实场景打造成承载智慧城市项目的实验场，通过高新区智慧城市实验场进行实践、验证，构建应用、产业、生态的发展模式，以创新实验推进智慧高新建设，以创新实验项目带动智慧产业发展。

站在郑州高新区新型智慧城市运营指挥中心的大屏幕前，可以随时查看郑州高新区辖区99平方公里内各个路口的情况，哪儿拥堵、哪里粉尘超标、哪里有流动商贩在大屏幕上清清楚楚，如果有事情发生，有关人员还可以接到系统发出的通知去解决和处理。

郑州高新区新型智慧城市运营指挥中心位于郑州（国家）高新区智慧城市实验场的三楼。坐落在郑州高新区科学大道与创新大道交叉口西南角的郑州（国家）高新区智慧城市实验场毗邻高新区管委会新办公楼，兼备城市运营指挥、智慧产业、企业共享展厅、会议会展、参观体验等多种功能，是郑州高新区的“大脑”，也是郑州高新区智慧城市建设中的一部分。

“一台多峰”探路智慧城市

近年来，建设智慧城市已经成为大势所趋。有数据显示，目前全国约有500座城市明确提出建设智慧城市。作为河南省第一个开发区、第一批国家级高新区、郑洛新国家自主创新示范区核心区，郑州高新区对智慧城市建设也非常重视。

据郑州高新区党工委副书记、管委会主任张红军介绍，郑州高新区作为国家自主创新示范区，肩负体制机制创新和政策先行先试两个使命，承担培育新产业、引领新业态、打造新模式三项任务。

“根据这两个使命和三项任务要求，郑州高新区确定了“聚焦智慧产业，建设智慧社会”的主攻方向，着力打造更加宜创、宜业、宜居的智慧新城。” 张红军表示。

基于上述目标，郑州高新区选择以传感器为重点的物联网、以网络安全为重点的电子信息、以精密测量为重点的北斗应用等智慧产业。

张红军介绍说，郑州高新区提出了智慧城市建设实施实验场新模式，把高新区99平方公里，人口近80万人的真实场景打造成承载智慧城市项目的实验场，通过高新区智慧城市实验场进行实践、验证，构建应用、产业、生态的发展模式，以创新实验推进智慧高新建设，以创新实验项目带动智慧产业发展。

2018年，郑州高新区正式开展新型智慧城市建设，由紫光股份旗下新华三集团牵头进行城市大脑建设，高新区企业参与，目标是在智慧城市建设过程中，在高新区企业中打造出一批总集成商和行业方案提供商。经过近两年的建设后发现成效甚微，高新区改变策略，提出了“一台多峰智慧城市实验场”的智慧城市建设模式。

“一台”是高新区智慧城市的基础平台，也是基础的IaaS服务平台。基础的IaaS服务包含云计算平台、存储资源、网络资源、信息安全；服务平台即大数据中心、运营指挥中心等平台。“多峰”是在统一的智慧城市基础平台上，即按照办事处的管辖区域划分成五个独立的空间，构建多个生态体系山峰，领军企业负责这个空间内的智慧城市规划、建设、运营，同时引入生态伙伴和区内企业参与项目建设。

据悉，经过三年的建设郑州高新区已经初步完成了“一台”的建设。其中，在数据采集方面，目前通过新建和利旧已纳入2003路视频资源，近500多传感单元，通过采用AI智能分析技术，实现城市管理运行的感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体。在基础支撑资源方面，云平台可提供虚拟服务器以及裸金属服务器，一期虚拟服务器CPU资源640核，内存资源3000G，分布式存储三副本总量500T，可用容量136T，出口带宽2G；高新区电子政务外网已覆盖到5个办事处及所有社区，为面向公众、服务民生的业务应用系统以及国家基础信息资源的开放共享提供信息支持。

而在“多峰”方面，目前郑州高新区已经与各知名科技巨头建立合作协议。在日前举行的“2020数智治理领航者峰会”大会现场就举行了郑州高新区与新华三集团的“一台多峰”战略合作签约仪式。

郑州高新区与新华三集团的“一台多峰”战略合作签约仪式现场

“智慧城市建设不是交钥匙工程，它不仅要改变了政府运行模式，同时通过新技术应用，也自然会催生了新产业的创新发展。一方面，通过智慧城市重大工程项目建设将培育出一些创新性的企业，逐渐形成具有一定竞争力的产业；另一方面，通过实验场建设带来的技术应用与模式创新，促进传统产业的转型升级，推动实验场成为高新区知识中心与创新孵化器。”张红军表示。

“数智治理”赋能城市治理

随着智慧城市建设的推进，如何提升城市治理水平成为一个备受关注的话题。特别是随着国家对政府管理职能要求的不断提高，以数字化、智能化带动城市治理能力现代化成为不少城市管理者的选择，而数字化、智能化也正是郑州高新区在智慧城市建设中的亮点。

张红军表示，为了进一步提高城市“数智化”（数字化、智能化与智慧化）水平，让城市“大脑”更“聪明”，有助于提升城市韧性和治理效能。为此，郑州高新区提出了数智治理体系，从“数、智、治、理”四个方面着手。

其中，“数”是实现事的数字化，把线下串联起来变成线上，让各种发现问题的手段变得更快捷；“智”是实现管的智慧化，让管理决策更智慧、更高效；“治”是实现流的电子化，让处理流程更加便捷；“理”是实现用的移动化，只需要一部手机就能提供服务或享受服务。

如今，郑州高新的“数智治理”已经初显成果，郑州高新区的数智治理App能提供综合服务、党建引领、智慧养老、文明实践、掌上办事、全域可见、交通服务、法律服务、诉讼调解、民政救助等19余项内容，让为民服务力度更大，基层治理压力更小。对于基层干部来说，以数智治理App为总入口，各类应用、各类服务、各类管理全部入驻为一个小图标或者一个小弹窗。不同的角色一样的入口、一样的操作，但看到不同的内容，具备不同的权限。纷繁复杂的各类事件通过后台数智治理中心，人工或自动分流到每个人掌上。随着办理事项越来越多，大脑越来越聪明，自动处置、优化流程的成效就会不断显现。

值得一提的是，郑州高新区所提出的“数智治理体系”正是新华三集团“数智治理”理念的一个具体实现， 新华三副总裁、新华三大数据技术有限公司总裁孙德和介绍说，新华三的“数智治理”是在国家要求的自治、法治、德治的基础上加上数治和智治，运用大数据和人工智能的手段去辅助前面的“三治”落地。为了支持新华三“数智治理”理念的落地，新华三推出了城市操作系统。

新华三集团副总裁张鹏在“2020数智治理领航者峰会”的主题演讲中表示，这几年很多城市陆续建起了“城市大脑”和“数字大脑”，但是大多数只是相当于一个可视化平台。而新华三的城市操作系统在城市大脑和底层基础设施之间增加了一层。它一方面替城市大脑去管理软硬件资源，另外一方面又能把应用层和智能的决策、智能调度这一层进行连接，起到接口融合器的作用，通过应用算法不断优化，应用数据不断积累，来训练大脑，让大脑越来越聪明，越来越智慧。

据悉，郑州高新区的智慧城市中也融入了新华三集团的城市操作系统，也是未来郑州高新区智慧化的关键。张红军透露，郑州高新区高度重视智慧城市项目，计划在未来3年内，通过政策和资金牵引，依托智慧城市实验场创新模式和一台多峰战略架构，引入多家领军企业生态体系，实现区内五百家企业加入领军企业生态，落户五百家生态企业，打造五个以领军企业的技术和生态为平台。同时，以智慧高新实验场为验证地，以输出智慧城市产品和解决方案为产业方向的省级孵化器，实现数字经济增加值年均增速30%以上，达到五百亿规模，智慧小镇初具雏形。到2025年高新区持续支持企业资金将累计上百亿，形成智慧产业发展生态链，创造新的经济增长极。