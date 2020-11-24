云计算之后，下一波技术红利看容器

过去十年云计算为IT行业带来了巨大的技术红利，下一个十年最大的技术红利很可能会落到容器身上，或者说以容器为代表的云原生技术。

2000年成立的江泰保险经纪股份有限公司（以下简称“江泰保险”） 是我国第一家保险经纪公司，它业务涉及风险查勘、风险评估、保险办理、安排分保、协助索赔等一系列保险经纪服务，目前在全国设有140多家分支机构。

近几年，由于互联网公司的进入，保险市场的竞争日益激烈，再加上本身业务规模的扩张，江泰保险面临很大的压力。面对新的竞争形势，江泰保险决定通过管理精细化、业务数据化来重塑自身的核心竞争力，并从组织、业务、技术等环节入手，逐层推进公司的数字化转型和平台化升级。而落实在技术应用层面，江泰保险基于让算力更强、速度更快、扩容更便捷、维护更简单、投入产出比更高的指导思想，大量采用了云计算、容器、移动互联网等技术。

通过实施新的战略，江泰保险的竞争能力很快得到明显提升，一个显著变化是新业务的推出速度明显加快，最快3个小时就能推出一个新的保险产品。相比于此前平均3个月的产品上线时间，提升可谓非常明显。

“通过平台化业务布局，现在我们可以实现平均每天上线1-2款保险产品，最快的3小时就能上线。此外，通过跨界业务融合，我们还结合各个行业的实际情况进行了梳理，构建了如医疗行业的人民调解、教育行业的安全巡查、安全生产行业的事故预防、专业培训等风险管控服务。” 江泰保险经纪股份有限公司总裁助理李玉存告诉至顶网记者。

李玉存所说的平台化就是容器化平台。得益于容器技术的应用，现在江泰保险可以实现基础开发环境的快速部署、应用的快速迭代和交付。现在遇到扩容需求，通过几行命令短短几分钟就可以进行应用服务的快速扩容。到了业务低谷期，也只需几个命令行就能快速释放资源、减少成本。

江泰保险正是众多采用容器技术公司的一个代表。面对消费者对保险产品的需求日益增多和加快，保险公司唯有加快内部运营的速度才能跟上市场的步伐。而以容器为代表的云原生技术由于能够提供更低成本、更高效率、更灵活配置的开发环境和开发方式，赢得了广泛认可，并正在众多行业得到迅速普及。

根据CNCF发布的数据，2019年生产中使用容器的企业数量大大增加。有84%的受访者在生产中使用容器，这与2018的73%相比，继续保持了增长，说明组织对容器的信任度提高了，并在容器中使用了更多的容器。

另外，根据IDC年初发布的《2020年中国云计算市场十大预测》，到2022年，60%的中国500强企业将投资云原生应用和平台的自动化、编排和开发生命周期管理。同样，Gartner也做出预测，到2022年全球会有75%的企业会使用基于云原生容器的技术构建它们的应用系统。

综合各种不同市场研究机构和用户的反馈，可以明显感觉到云原生技术的市场热度高潮。实际上，这一幕我们非常熟悉，当年在云计算身上出现过。如今熟悉的场景正在重演，有人甚至提出，传统云计算将被容器云替代，或者说云计算的下半场就是容器云。

云原生技术三大核心价值

关于云原生技术并没有一个公认的说法。借用CNCF的定义：云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中，构建和运行可弹性扩展的应用，云原生的代表技术包括容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式API。

不过，在谈到云原生的时候人们可能更常提到的是容器、K8s、微服务，这三者也被认为是云原生的“三驾马车”。而以Docker为代表的容器更是核心，Docker自2013年诞生到现在，容器迅速普及，完全改变了企业应用从开发、构建到发布、运行的整个生命周期。越来越多的传统行业选择拥抱Docker，然后利用基于Docker容器技术的PaaS云平台去加速业务应用的交付、降低运维成本，继而实现业务的增长和创新。

而K8s为容器的大规模部署、迁移和运维提供了保证。它与Docker的组合类似“操作系统”，屏蔽了底层资源的差异，确保让应用可以顺利运行在这个操作系统之上。

总结起来，云原生能提供三大核心价值，即敏捷、弹性、可移植性。具体来说，在敏捷方面容器能够让软件开发交付效率提升数倍，这意味着这个企业能具备更高的速度去进行快速迭代，以及有更低试错成本帮助企业在经营中赢得先机。在弹性方面，云计算已经利用虚拟化技术带来了一定的弹性可以有效控制成本，而利用容器可以实现秒级弹性扩缩容进一步优化成本，节省达50%以上。而在可移植方面，基于容器可以在不同云环境之间迁移实现无边界的计算。

实际上，这一点也和CNCF的调查结果一致。CNCF调查发现，受访者对云原生技术的好处：快速部署（52%）、可扩展性（45%）、可移植性和可用性，其中的节省成本位于最后。

容器云吞噬云计算？

容器技术的流行带动了容器云的普及，如今这种势头越来越猛，以至于有人提出容器云会取代传统云计算。在笔者看来，说取代还为时尚早，但容器云大概率会改变云计算市场的竞争格局，未来单纯推广IaaS云肯定会越来越难过。

通常我们将云计算分为三层，即IaaS、PaaS、SaaS，当我们说云计算的时候，如果没有特别指出一般指的也是IaaS层。应该说，云计算今日的成功在很大程度上也缘于IaaS成功。不过，相比于PaaS层，IaaS解决的还是资源调度问题，本质上是站在IT人的视角来看问题。而容器云所代表的PaaS则从应用的视角来看，它解决的是应用的部署和调度，它更贴合企业的业务需求。从技术的角度而言，与容器云相比，IaaS 的弹性计算性价比低，资源利用率低。而基于容器技术的PaaS不依赖虚拟机、维护成本低，另外具有高可扩展性。

容器云是 PaaS 层的云交付模式。容器云的部署方式可以有两种，一种是在虚拟机上部署容器（在很多传统企业中容器就部署在虚拟机中）；另一种是在裸金属服务器上直接部署容器。之所以要把容器部署到虚拟机上，很大程度上是想要虚拟机在隔离性和安全上的特性。事实上，要获得同样的效果，并非一定要借助虚拟机，或者说，随着技术的发展这些问题在容器里面很可能会解决。

实际上，我们从几家公有云厂商对容器的态度也可以看出端倪。目前不管是 AWS、阿里,都在往这个裸金属方向推进，比如，阿里有神龙架构，AWS有Nitro，都是优化在一台类似裸机上跑容器。另一方面，私有云或者混合云市场的主要玩家，VMware的Tanzu目的也是原生地支持容器。

未来，那些能跑在虚拟机之上的应用都能跑到容器里，那么容器云取代传统IaaS的时刻就真的到了。不过，这对大多数企业而言，还是比较遥远的事情。现在最重要的是结合自己的实际需求用好容器技术，不管是虚拟机结合容器，还是直接在裸金属服务器上直接部署容器，只要能借助容器技术为企业创造商业价值，就是值得的，有意义的。