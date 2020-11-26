Splunk收购内核级网络故障监控公司Flowmill

信息技术监控和分析厂商Splunk今天宣布计划收购Flowmill，这家位于美国加州帕洛阿尔托的初创公司，提供的软件平台可以帮助企业更好地了解其网络。

信息技术监控和分析厂商Splunk今天宣布计划收购Flowmill，这家位于美国加州帕洛阿尔托的初创公司，提供的软件平台可以帮助企业更好地了解其网络。

这次收购预计将在2021年1月31日完成，交易条款未对外公布。

在大型云和本地环境中，排除网络故障往往是一件很棘手的事情，因为很难将数据流量与生成流量的系统相匹配。Flowmill的监控平台让流量来源查找变得更为容易一些，帮助IT团队更快地解决问题。

该平台在后台采用给了一种名为eBPF的Linux内核组件，将数据包与系统和应用进行匹配（Linux是目前企业IT环境中使用最广泛的操作系统）。反过来，该平台的eBPF组件可以将代码直接部署到操作系统内核中，收集有关上层应用的低层级活动数据，并通过这些低数据确定是哪些特定工作负载导致了网络故障的发生。

加速故障排除的技术能力并非Splunk收购Flowmill的唯一原因。Flowmill让企业可以部署Flowmill平台而无需修改他们想要监控的应用或网络，从而避免了传统工具各种耗时的要求。而且Flowmill表示，其平台可以用于降低公有云的网络成本，因为它可以更容易识别那些占用大量带宽的应用。

Splunk计划把Flowmill的技术整合到自己的Observability Suite产品包中，用于监控基础设施和应用。这次收购将帮助Splunk向其功能集中增加基于eBPF的监控功能，而这正是眼下竞争对手和风投方越来越关注的一个领域。就在上个月，一家名为Pixie Labs的初创公司走出隐身模式，凭借一个基于eBPF的Kubernetes环境监控平台获得了915万美元的资金。

此次收购Flowmill只是Splunk最近一系列初创企业战略性收购中的最新一笔。上个月，Splunk收购了应用监控公司Plumbr和网站性能优化专业公司Rigor，将自身技术能力扩展到这两家初创公司所在的领域。