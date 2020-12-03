盘点：2020年最炙手可热的10家云计算初创公司

随着2021年美国进入经济复苏期，云计算仍将是“技术食物链”的一个基础领域。

新冠病毒大流行进一步推动了云计算的发展，也让这个领域的初创公司有机会加速自身云服务被采用的速度。

根据研究和咨询公司Gartner的数据，预计最终用户企业和组织的全球公有云支出将从今年的2575亿美元增长到明年的3049亿美元，增幅为18%，这也为云计算初创公司抢占留出了很大的空间。

Wedbush Securities分析师Daniel Ives认为，随着2021年美国进入经济复苏期，云计算仍将是“技术食物链”的一个基础领域。

他在11月15日发布的一份报告中这样写道：“技术领域的基本增长动力仍然是十分强劲的……尤其是在云和网络安全领域，越来越多的企业和政府将他们的应用或者数据工作负载加速到由云驱动的环境中，这在COVID大背景下得到了显著的加速。”

下面就让我们看看这10家值得关注的云计算初创公司。

Amperity

首席执行官：Kabir Shahani

总部：美国西雅图

Amperity的企业客户数据管理平台利用人工智能和云规模来帮助企业掌控数据，并对客户有全方位的了解。目前包括阿拉斯加航空、Kroger、Lucky Brand、J.Crew、Planet Fitness、Kenneth Cole、Crocs和Stanley在内的多家企业客户都采用了Amperity的平台。

Amperity于2017年投入商业运营，首席执行官Kabir Shahani和首席技术官Derek Slager在将Appature（一家提供基于云的医疗营销软件的初创公司）出售给前IMS Health之后，在2013年成立了Amperity公司。Amperity在去年11月收购了Custora，一个客户分析平台消费品牌。

Astronomer

首席执行官：Joe Otto

总部：美国辛辛那提

Astronomer的Apache Airflow开源数据工作流程编排平台最早是作为Airbnb的一个内部项目在2014年启动的，该平台允许用户以Python编程方式编写、安排和监视数据管道。

Astronomer的Astronomer Cloud是一款多租户、多云的“Airflow即服务”产品，让客户可以启动和扩展Apache Airflow集群而不用操心底层基础设施，它运行在由Astronomer托管和管理的Kubernetes集群上。自托管的Astronomer Enterprise是一个基于Kubernetes的云原生平台，用于部署、管理和扩展分布式Airflow服务，可以运行在任何公有云、私有云或者裸机环境中。

今年5月，Astronomer在由美国加州风投公司Venrock领投的A轮融资中获得了1360万美元资金。

Benchling

首席执行官：Saji Wickramasekara

总部：美国旧金山

Benchling提供了一款统一的生命科学研究和开发云软件平台，以集中所有研发数据并实现标准化。该平台主要针对复杂大分子研究构建的，让用户可以对任何事物进行建模和互连，从序列到细胞系再到试剂等等，可以把任何实验过程建模成数字化的工作流程步骤。用户可以创建自定义的仪表板，用于追踪任何研发数，无需代码即可调整基准测试，集成任何工具或软件自动执行那些手动操作的数据任务。

今年5月，Benchling在由纽约风投公司Alkeon Capital Management领投的D轮融资中获得了5000万美元，当时Benchling首席执行官Saji Wickramasekara表示，Benchling累计获得的总投资金额已经达到1.14亿美元，估值为8.5亿美元。

Benching的客户主要来自制药、燃料到农业和食品等行业，其中那些在COVID-19大流行期间走在研究前沿的公司，例如Gilead Sciences、Regeneron Pharmaceuticals和Mammoth Biosciences。

Coder

CEO：Kyle Carberry和John Andrew Entwistle

总部：美国奥斯丁

Coder提供的开源工具和企业平台旨在简化配置、保护和管理软件开发环境过程，让工程师可以在任何地方开展工作并专注于编写代码。

Coder的Coder Enterprise平台将软件开发移至云端，实现企业组织开发项目的集中化，创建和配置开发环境等手动过程的自动化。开发人员在几秒钟内就能从图像中启动完全配置的开发环境，用户可以从任何位置通过浏览器安全地访问这些环境。基础设施中的所有代码和数据集都是安全的，开发人员可以使用他们喜欢的IDE、工具和语言。Coder Enterprise可以运行在任何公有云或者私有云平台上，也可以部署在虚拟私有云的内部环境中。

Coder的平台也有免费开源版，据称，Coder的软件已经从Docker提取超过2300万次，并在GitHub上获得了36000颗星。

Coder创立于2017年，当时公司的联合创始人Entwistle和Carberry分别只有20岁和21岁，联合创始人兼首席技术官Ammar Bandukwala也才19岁，公司就筹集到了450万美元的种子资金。到目前为止，Coder已经累计融资4300万美元，其中包括在今年4月由美国加州风投公司GGV Capital领投的B轮融资中获得的3000万美元，Redpoint Ventures、Uncork Capital和中央情报局风险投资部门In-Q-Tel也参与了本轮投资。Coder为政府软件开发人员提供了DevSecOps解决方案，客户包括美国空军。

Ermetic

首席执行官：Shai Morag

总部：以色列特拉维夫

Ermetic是一家云身份和访问管理公司，可通过管理身份和访问权限、大规模实施最小特权来帮助企业保护IaaS和PaaS云基础设施。

Ermetic的云安全平台提供了全栈可见性，以及对多云基础设施权限的控制。Ermetic消除了攻击表面的盲点，让企业组织通过分析身份和访问管理策略以及网络、存储和机密资产的配置，在整个云基础设施中实施最低特权。

Ermetic的联合创始人兼首席执行官Shai Morag曾经是以色列公司Secdo（端点检测和响应厂商）的联合创始人兼首席执行官，Palo Alto Networks在2018年收购了Secdo。Ermetic其他联合创始人也曾打造过企业安全公司Aorato（在2014年被微软收购）和Sygnia（在2018年被新加坡投资公司淡马锡收购）。

今年5月Ermetic走出隐身模式，在由美国加州风投公司Accell领投的A轮融资中获得1725万美元，以及种子轮投资方的1000万美元。

Lightspin

首席执行官：Vladi Sandler

总部：以色列特拉维夫

云安全公司Lightspin专注于云安全技术，保护原生环境、Kubernetes和微服务免受风险影响。近日Lightspin走出隐身模式，在种子轮融资中获得400万美元。

Lightspin的创始人曾是前“白帽”黑客，很多全球大型企业付费邀请他们攻击自己的云基础设施以测试安全性。Lightspin联合创始人兼首席执行官Vladi Sandler表示，了解攻击者的想法，是Lightspin的“超级能力”。

Lightspin让企业组织可以在几分钟之内主动映射整个云堆栈，从而检测潜在重大威胁并避免出现配置漏洞，从而比黑客更早抢占先机。SaaS平台使用基于图形的预测工具和算法来提供快速的、深入的云堆栈可视化，分析潜在的攻击路径并检测根本原因。

种子轮融资是由美国丹佛风投公司Ibex Investors领投的。目前Lightspin的员工（包括研究、开发和工程设计）中有一半是女性。

Privacera

首席执行官：Balaji Ganesan

总部：美国加州弗里蒙特

Apache Ranger的创始人曾在2016年创立了Privacera，将Ranger的治理和安全功能从传统大数据环境扩展到云原生服务，以及AWS、微软Azure和Google Cloud Platform等云厂商的主流分析平台，和大数据分析平台开发方Databricks。

Privacera Platform是一套针对公有云中机器学习和分析工作负载的集中化企业数据治理和安全解决方案。今年10月Lightspin发布了最新4.0版本中的新功能，包括用于加速加载和自定义数据访问的访问工作流，扩展了在复杂基础设施环境中无缝数据标记的发现功能，以及用于自动加密和解密功能的加密网关。

今年7月，Lightspin宣布在由美国加州风投公司Accell领投的A轮融资中获得1350万美元，用于支持公司扩张和平台方面的投资。

Privitar

首席执行官：Jason du Preez

总部：英国伦敦

Privita Data Privacy Platform与AWS、微软Azure以及Google Cloud Platform进行了原生集成，以保护和管理敏感数据，同时优化用于分析应用的实用工具。企业可以自动执行数据配置，支持云规模的分析、机器学习、数据科学和其他服务，甚至可以从敏感数据集中获取洞察。

今年6月Privitar在C轮融资中获得700万美元，汇丰银行加入本轮融资，使融资总额达到8700万美元。汇丰银行也在成为Privitar客户的四年之后，成为Privitar的股东。

Privitar在去年12月加入了AWS合作伙伴网络的全球创业计划。近日，Privitar宣布通过了Microsoft One商业合作伙伴计划，获得微软的共同销售认可，并以独立软件提供商的身份加入微软FastTrack for Azure计划。

Sensu

首席执行官：Caleb Hailey

总部：美国俄勒冈州波特兰

Sensu为DevOps和站点可靠性工程团队提供了可观察性的管道，以代码形式提供监控功能。

Sensu的商用软件Sensu Go是专为基于容器和多云的基础设施设计的，基于同名的开源项目。这个基于代理的监控事件管道允许用户收集、过滤和转换监控事件，并将其发送到他们所选的数据库中。Sensu Go为Ansible Tower、Elasticsearch、PagerDuty、ServiceNow和Splunk等工具提供了交钥匙集成方案。

Sensu的企业客户包括Activision、Box.com和Sony。

WireWheel

首席执行官：Justin Antonipillai

总部：美国弗吉尼亚州阿灵顿

WireWheel是一家数据隐私管理软件提供商，提供的SaaS平台可以让隐私程序大规模运行，并利用与云基础设施、本地环境和云数据存储环境的集成。

WireWheel可以在企业组织隐私管理计划的所有阶段提供支持，包括协作和供应商风险管理，和隐私法规遵从，例如欧洲通用数据保护法规（GDPR）、加利福尼亚州消费者隐私法案（CCPA）、加利福尼亚州隐私权利法案（CPRA）等。

WireWheel创立于2016年底，今年3月被《Forrester Wave for Privacy Management Software》报告评为该领域的“表现突出的公司”。

WireWheel公司首席执行官Justin Antonipillai曾在奥巴马政府领导的美国商务部负责经济事务的副部长两年时间。他负责经济和统计署，其中包括首席经济学家办公室，人口普查局和经济分析局，以及围绕隐私和安全性开展的多项国际项目。