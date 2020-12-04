大数据公司Cloudera收益超过目标，刺激股价大涨

大数据专业公司Cloudera Inc.近日发布了靓丽的第三季度财务业绩，收入和利润双双超出预期，而且本季度的业绩指导也非常强劲。

大数据专业公司Cloudera Inc.近日发布了靓丽的第三季度财务业绩，收入和利润双双超出预期，而且本季度的业绩指导也非常强劲。

该公司向企业出售数据工程、数据仓库、机器学习和分析软件，根据业绩报告显示，未计入某些成本（例如每股15美分的股票激励），该公司的利润达到每股15美分。收入达到了2.179亿美元，比去年同期增长了10％。

这个成绩要好过预期。华尔街的分析师们此前的平均预期为每股盈利仅为9美分，总收入为2.092亿美元。

Cloudera的首席执行官Rob Bearden（如图）表示，该公司的业绩受益于今年夏天推出的CDP私有云产品，该产品让付费客户增加了40％。

Bearden表示：“现在，随着CDP私有云进入市场，我们的混合多云产品可以由客户实施，并且我们的企业数据云愿景已接近完成。” Bearden表示：“我们相信，Cloudera已经处在了前所未有的好位置，能够在快速增长的数据管理和分析市场中抓住更多的混合多云解决方案的机会。”

Cloudera这一季度的各项成绩都很强大。该公司报告的订阅收入为1.973亿美元，同比增长18％。同时，其年度经常性收入达到7.56亿美元，增长了12％。投资者们一直非常看重ARR，因为它是衡量一家公司进步的指标，并且代表了对未来增长的预测。

SiliconANGLE姐妹市场研究公司Wikibon的首席分析师Dave Vellante表示，这是一个令人印象深刻的季度。他表示：“ Cloudera正在消除围绕着该公司的产品和开源策略的困惑，并且利用CDP建立了非常好的吸引力，该公司正在努力地解决数据科学领域的问题。”

@cloudera表现出色，并实现了收益增长——ARR增长12％，超出了预期，而且整体收入以及以订阅方式租用的用户数量的指导值也都高于大家的共识。营业利润指导值也比市场预期高出20％以上。尽管期望值并不高，但是看起来选择这艘船是正确的。

——Dave Vellante（@dvellante）2020年12月3日

Cloudera表示，截至本季度末，它拥有5.675亿美元的现金和等价物。最后，该公司表示其董事会已批准了追加5亿美元进行股票回购计划。

在本季度中，Cloudera宣布了一项重要的产品更新，为Cloudera Data Platform添加了更多“体验”，让分析和之后的共享结果的数据准备工作变得更加容易。

Constellation Research Inc.的Holger Mueller表示，这个季度的靓丽业绩表现表明Cloudera终于消化了此前收购的Hortonworks Inc.。Hortonworks Inc.以前是该公司在大数据领域的竞争对手，在2018年被Cloudera收购。他表示，他特别高兴看到该公司订阅收入的强劲增长。

另一方面，Mueller表示，一个可能带来麻烦的迹象是Cloudera专业服务收入减少了。然而，这可能仅仅是因为该公司通过与Hortonworks的合并获得了协同效应，并且指出自两家公司合并以来，Cloudera的成本已经降低了8100万美元。

Mueller表示：“无论如何，强劲的季度业绩就是强劲的季度业绩……现在，就要看该公司的管理层在第四季度交出怎样的成绩了，也许这家公司将终于能够扭亏为盈了。”

Cloudera有可能能够做到这一点。对于下一季度，该公司预计每股收益在10至12美分之间，营业收入将在2.19亿美元至2.22亿美元之间。而华尔街此前预计，第四财季每股盈利为10美分，营业收入为2.157亿美元。

在盘后交易时段，Cloudera的股价上涨超过了7％。