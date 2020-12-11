云原生时代，如何一站式高效开发，这场DevRun开发者沙龙来支招了

12月19日，一场思想力爆棚的DevRun开发者沙龙即将空降南京，主题更是锁定时下火热的“云原生”，两位来自华为云的技术大咖将围绕“微服务”与“数据库”分享云原生时代的高效开发秘籍，并同时开启实操演练，当堂将知识理论转化为动手实践。

自然界有一种“火石”，若发生强有力的碰撞就会产生火花。同样，人类的思想若发生热烈的交流与碰撞，就会迸发出“思想的火花”，而点点火花汇聚到一起，定会成为燎原的星火。

12月19日，一场思想力爆棚的DevRun开发者沙龙即将空降南京，主题更是锁定时下火热的“云原生”，两位来自华为云的技术大咖将围绕“微服务”与“数据库”分享云原生时代的高效开发秘籍，并同时开启实操演练，当堂将知识理论转化为动手实践。

云原生时代的开发，如箭在弦

十年云计算浪潮下，DevOps、容器、微服务等技术飞速发展，云原生成为潮流。如今，越来越多的企业开始拥抱云原生，企业云化从“ON Cloud”走向“IN Cloud”。

最好的说明正是从“云优先”到“云原生优先”。市场调研机构Forrester也表示，云原生是企业数字化转型的基础，企业需要建立云原生优先的战略，构建一体化全栈云原生平台。可见，站在这样一个崭新的时代背景下，云原生已是大势所趋。

就在企业积极求变中，开发者被视为企业创新的动力和产业的灵魂，他们拥有将一个想法完整的转化为一个产品的能力，敢于迎接挑战，并将危机转化为新的转机。而云原生时代下的开发，已是如箭在弦，对于开发者而言，更高效、更敏捷的开发，已成为他们必须掌握的时代技能。

一站式打卡云原生下的高效开发技能

任何行业都会大浪淘沙，开发者同样如此，都2020年了，还不懂云原生，那就真Out了。

如何快速且有效率学习云原生开发，12月19日，这场DevRun开发者沙龙华为云南京云原生专场，你一定不能错过。

这是一次脑力风暴：90分钟全程高能的开发秘籍分享；

还是一场实战修炼：近2小时战力爆表的上手实战练习；

更是一站式打卡“云原生”时代下高效开发的最佳实践。

届时，华为云微服务高级工程师李昂将带来“华为云微服务架构的沉淀与实践”的主题演讲，讲解云原生时代下，开发者如何使用微服务来实现业务的有效管理，全面解读华为云微服务架构与理念。

华为云数据库解决方案资深架构师张虎将以“华为云GaussDB(for MySQL)关系型数据库关键特性揭秘”为主题，带来分布式数据库GaussDB(for MySQL)的干货分享。

理论知识讲解后，两位技术专家还将面对面，一对一指导现场开发者“基于华为云微服务搭建天气预报应用”与“基于华为云数据库的迁移和爬虫开发实践”的上手实操。从理论层学习云原生开发，从实践层运用云原生开发，即便是开发入门者，也能在这场沙龙上快速掌握云原生时代的高效开发技能。

12月19日，定位南京，DevRun开发者沙龙华为云南京云原生专场等你来。

感兴趣的开发者们立即扫码报名吧！