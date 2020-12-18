做好数字化转型领军者角色，烽火发布“1234”数字化战略

随着数字化转型进程的推进，数字化转型开始进入新的阶段，面临的挑战和困难也是越来越多。在这种背景之下，如果继续推进数字化转型势必需要做出更多的努力，也更需要的指导和引领。日前，烽火通信对外发布了自己的数字化战略，旨在利用自己在5G、云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等技术领域的积累，以及多年来在不同行业的深刻积淀，实现信息技术与行业应用的深度融合，助力在数字中国建设和发展已经迈上了新的台阶。

全栈能力赋能“1234”数字化战略

根据烽火通信副总裁蓝海的解释，烽火“1234”数字化战略是指烽火通信致力于塑造“1”个核心标签、强化“2”大支撑、当好“3”大角色、夯实 “4”高能力。

塑造“1”个核心标签：以数据为核心。烽火聚焦政府大数据全生命周期服务，通过持续演进、开放的大数据平台技术和业界成熟的数据治理方法，以丰富的数据集成经验和强大的数据分析团队为保障，打通数据壁垒、挖掘数据价值，提升政府的社会治理、公共服务、科学决策能力。

强化“2”大支撑：行业人才和生态协同。烽火重点培养了一批懂行业、懂客户的专家人才，与业内一流企业联合创新行业解决方案，并与区域资本平台建立资本与技术深度合作。此外，烽火设立了专项产业基金，整合资源抢占新一代信息核心技术，为烽火培育新产品、新业务，增强产业竞争力，形成烽火牵头的ICT领域“国家队”。

当好“3”大角色：成为智慧城市建设主力军、数据应用服务的引领者、自主安全可控的国家队。作为ITU-T“物联网和智慧城市及社区”研究组（SG20）副主席单位，烽火牵头完成了多项国际国内标准，打造了湖北省数字政府、武汉市智慧城市、珠海市高栏港智慧应急指挥系统等多个项目。烽火在全国有24个本地研发中心及5000余人的数据应用专家团队，提供通用+定制化的数据产品和服务。其中，FitData大数据平台成为湖北武汉抗疫的中流砥柱，湖北精准扶贫大数据荣获了国务院脱贫攻坚最高奖。此外，烽火依托深厚技术积累，布局从基础设施到党政应用的系列化自主产品，在湖北落地鲲鹏产业生态。

夯实 “4”高能力：高水平咨询规划能力、高价值解决方案能力、高效率项目管理能力、高标准持续运营能力。烽火在5G通信、云计算、大数据、智慧城市领域拥有顶级技术专家，并与科研院所、咨询机构开展了一系列规划研究；坚持“一切以客户为中心”，在数字政府、智慧应急、智慧城轨、平安城市等领域形成了高价值解决方案；集四大甲级资质于一体，拥有规模领先的安全可靠集成测试实验室；以端到端的质量管理和完善的客户服务体系， 实现高质量交付保障及高水平运营服务。

洞悉市场需求 打造核心数字化解决方案

烽火通信首席架构师陈刚认为，“尽管近年来行业客户需求一直不断变化，但本质上数字化转型之路从未改变，顺势衍生出更多的创新性需求。同时云化、数据化、智能化、国产化趋势交相辉映，为行业数字化转型带来强劲动力。为此，烽火一直以核心技术夯实数字化建设底座，整合优势技术资源，打造了一揽子数字化产品及解决方案。”

烽火FitCloud云计算技术体系是烽火ICT数字化解决方案的核心。 FitCloud满足等保2.0和公安部标双重安全标准，打造五级可靠性保护体系，同时积极引入AI能力，使烽火云实现智能运维、智能预测等能力。此外， FitCloud可适配多种场景，具备云边协同能力，支持灵活定制，帮助用户补齐最后一公里的上云短板。

烽火大数据产品应用广泛，FitData大数据平台可提供从原始数据到数据运营的全业务、全数据、全覆盖的整体解决方案，打造以统一管理调度为基础，以数据处理为中心、以满足用户需求为目标的新型平台，发掘数据的业务价值，大幅提升用户业务的应用能力。

在ICT基础设施方面，烽火服务器产品形态广泛，拥有面向关键业务环境、大数据、人工智能、全国产化、云计算及深度定制的多种服务器产品，满足用户不同场景需求。同时，烽火还可提供开放、智能、安全、灵活的数据中心网络，及绿色数据中心全模块化建设一站式服务。

在不断完善数字化战略、打造数字化解决方案的同时，烽火凭借技术创新及行业实践，成为OIF开源基础设施基金会创始白金会员，同时也是中国应急管理学会常务理事单位、数字政府建设服务联盟副理事长单位， 并成为5G通信、云计算、大数据、数字政府、智慧城市、智慧城轨等行业标准的引领者。

未来， 烽火将围绕“1234”数字化战略， 积极打造全新的数字化解决方案，明确角色定位，汇聚创新技术，整合优势资源，提升服务能力，秉承央企责任担当，建设健康的数字化新生态，为数字中国建设及行业用户数字化转型贡献力量。