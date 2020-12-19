一站式打卡“云原生”时代的高效开发：原来微服务和数据库还能这样玩

12月19日，DevRun开发者沙龙华为云南京云原生专场在南京成功举办，主题直奔当下火热的“云原生”，并结合云原生时代的“微服务”与“数据库”，深入浅出揭开一站式高效开发的秘籍。

这个周末，古都金陵，人文璀璨。一场人气爆满的DevRun开发者沙龙悄然拉开了帷幕。

在这场近90分钟脑力风暴，与近2小时实战修炼中，主题直奔当下火热的“云原生”，并结合云原生时代的“微服务”与“数据库”，深入浅出揭开一站式高效开发的秘籍。

12月19日，DevRun开发者沙龙华为云南京云原生专场在南京成功举办。沙龙上，两位华为云技术专家分别就“华为云微服务架构的沉淀与实践”和“GaussDB(for MySQL)云原生关系型数据库特性揭秘”两大主题分享干货。同时现场还进行了实操演练，当场让“微服务”与“云原生数据库”走出知识理论，走入开发实践。

微服务架构，如何让业务快速创新和敏捷交付

迈入智能时代，全行业激发了共同实践数字化转型的愿望，“上云”成为企业推动业务创新、实现灵活、敏捷管理、降低IT成本，以提高企业发展的整体动力和综合竞争力的最佳路径。

微服务架构是云原生时代的一项热门技术，它可以将庞大的单体应用分解为多个微服务，每个服务独立开发、更新和部署，使业务更快速地响应市场变化。

华为云微服务高级工程师 李昂

任何一项技术都是有发展历史的，微服务也不例外。沙龙现场，华为云微服务高级工程师李昂从宏观角度解读了微服务的发展史，他表示，微服务的架构演进经历了第一代单体架构、第二代SOA 架构、第三代微服务架构。

李昂还表示，微服务是一种服务间松耦合的、每个服务之间高度自治并且使用轻量级协议进行通信的可持续集成部署的分布式架构体系，它是当前和未来的主流架构，为企业带来的核心价值是缩短业务上线周期和保障业务运行高可靠。

但技术毕竟是一把“双刃剑”，在带来便利的同时，也意味着挑战的来临。企业要实现微服务云化改造，从设计应用、开发应用、应用上线、应用运营到应用运维等一系列环节，还将面临以下严苛挑战：微服务业务如何拆分，遗留应用如何迁移；如何基于微服务框架高效开发和上线；在不可预期的流量下如何保证业务高可靠运行；在复杂的微服务系统中如何实现快速定位与恢复。

面对这样的挑战，华为云早就有所准备，从解决实际问题出发，拿出一套全流程的解决方案，即从应用上线到版本迭代到日常维护， 包括ARM支持、灰度发布、限流、熔断、容错、负载均衡等领域的深厚技术沉淀，为企业提供从设计咨询、代码开发、持续集成/持续交付、应用运营以及应用运维的一站式微服务解决方案。

其中，华为云微服务引擎提供高性能微服务框架和服务注册、服务治理、配置管理等全场景能力，能够帮助用户实现微服务应用的快速开发和高可用运维；同时支持多语言、多运行时；支持Spring Cloud、Apache ServiceComb（JavaChassis/GoChassis）框架、Dubbo和Mesher服务网格。它还具有双模开发、标准化、 可靠稳定、开源开放以及专业服务等多重优势。

正如李昂所言，“学一门技能，不止是学，更要意识到它的重要性”。学习微服务就像是学习一种方法论，帮助开发者解决实际问题，赋能企业加速数字化进程。在数字的世界里，华为云将与开发者一起抓住新时代IT技术脉搏，共同成长。

GaussDB(for MySQL)，揭秘“云原生数据库”的关键特性

随着微服务架构思想、产品研发运营模式不断推陈出新，应用设计也变得越来越复杂，这对于开发者而言，意味着要不断学习，强化自身技能，不可避免要层出不穷的新概念拉着走，扯着学。

在数据库概念的演进上亦是如此。在云原生时代，数据库从云化到Cloud-Native（云原生）已成为大势所趋。那么，云数据库，云原生数据库究竟有何特点及区别？答案在华为云数据库解决方案资深架构师张虎的主题演讲中揭晓。

华为云数据库解决方案资深架构师 张虎

张虎在《GaussDB(for MySQL)云原生关系型数据库特性揭秘》中提到，华为云数据库打造了一站式的上云解决方案，可满足全场景业务、全开放生态、安全可信，可实现数据库结构+应用+数据一站式迁移，可达到无缝协同上层应用。

其中，华为云关系型数据库（Relational Database Service，RDS）是一种基于云计算平台的即开即用、稳定可靠、弹性伸缩、安全运行、便捷管理、经济实用的在线关系型数据库服务；完全兼容MySQL生态，并基于MySQL开源数据库做了线程池、Flash Replication、Binlog机制、全量SQL日志等优化，使得华为云RDS for MySQL在性能、安全管理机制、运维可视化、以及ARM架构适配性上得到了一定的提升和优化。

华为云GaussDB(for MySQL)则是计算存储分离、云化架构的企业级云数据库，完全兼容MySQL生态，并且支持主备部署和分布式部署，适用的业务诉求更加广泛，同时它也是一款云原生分布式数据库。

相比于传统开源数据库，GaussDB(for MySQL)云原生数据库在可靠、性能、扩展性、容量、可用上大幅提升，比如在存算分离架构下，计算节点扩容与数据量无关，可以达到秒级扩容计算节点，分钟级扩容存储节点；在华为分布式存储和RDMA高速网络的加持下，极致的软硬协同带来极致性能，1写15只读、并行查询和NDP算子下推也带来了性能上的巨大提升；在容量上单节点最大支持128TB，解决海量数据存储问题。

最后张虎还从开发者视角做了应用解读，目前华为云数据库覆盖全场景，遍布金融政企、能源交通、制造、电商等各大行业，超过500家大客户规模商用。当然，这还只是GaussDB(for MySQL)应用实践的冰山一角，要更近一步认识华为云数据库的特性，接下来就是上手实操环节。

微服务&云数据库，一站式打卡“云原生”高效开发实践

对于开发者而言，实操是检验技能学习成果最好的途径，更是掌握一门技能的不二法门。

在这场以“云原生”为主题的DevRun开发者沙龙上，两位华为云技术专家亲自上阵，一对一指点迷津，包括华为云数据库解决方案架构师徐志洋、华为云微服务高级工程师李昂，让开发者体验一站式微服务云原生应用开发与云原生数据库迁移和开发的便捷性。

华为云数据库解决方案架构师 徐志洋

例如，“基于华为云微服务搭建天气预报应用”的实操环节，是以一个完备、贴近实战的微服务云原生应用做主线，让开发者体验一个产品从想法到实现的全部过程；而“基于华为云数据库的迁移和爬虫开发实践”，则让开发者进一步体验华为云数据库的迁移的便捷性。

华为云微服务高级工程师 李昂

正如“没有人能够熄灭满天星光，每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火”，DevRun开发者沙龙通过“理论学习+实操+总结”的有机结合，将散碎的知识与概念串联起来，让开发者了解真实业务的开发过程、最佳实践，真正将脑中的想法变成可运行的业务代码。

就像华为一直致力于为开发者提供ICT“黑土地”。未来，华为云也将持续在开发者生态建设方面上演“速度与激情”，将DevRun开发者沙龙系列活动带入更多城市，与开发者一起探讨新技术，迎接新变革，共同打造一个欣欣向荣的开发者生态，汇聚属于开发者的“满天星火”。