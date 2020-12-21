用数据驱动产业智能升级，看百度智能云数据众包如何带你一站“避坑”

如何才能更游刃有余地享用数据和人工智能的价值，完成产业智能化变革？一场不容错过的人工智能数据产业思想碰撞，等你来现场！

150万年前，人类开始用火； 3000年前，人类开始用煤。东汉时期，班固最早记载了石油；到了宋代，沈括则最早提出了石油一词，并在《梦溪笔谈》中预言，“此物后必大行于世”。事实充分证明，他的预言早已成真。人类对能源的不断发现和广泛使用，推动社会从农耕时代走到了工业时代，而人类用智慧创造的科技，则让社会从工业时代又迈进了信息时代。

时至今日，能够带着我们开启下一个时代的最重要“能源”，已经不再来自于现实的自然世界，而来自于虚拟的数字世界。在这个世界，数据被认为是一种“新石油”，人工智能被认为是新的“发动机”，二者的结合，正在推动产业完成新一轮的变革——对内，帮助企业实现精细化管理；对外，赋予企业敏锐洞察；立足未来，成为整个产业实现智能化升级的重要基础。

当然，其前提是，企业可以更大范围地掌握数据，更合理地处理数据和使用数据。但落到操作层面，从数据采集、数据共享、数据清洗、数据标注、数据分析到数据应用，在这个过程中，不仅处处是“坑”，并且往往需要企业投入大量的时间和成本。

正因如此，以数据众包为代表的AI数据行业正在成为人工智能行业的“基建”型业务，为产业的智能化转型提供动能。而与此同时，随着产业智能化升级的步伐加快，行业对AI数据的质量和安全也提出了更高的要求，数据众包作为一个极速发展的产业，同样面临着新的机遇与挑战。

那么，如何才能更游刃有余地享用数据和人工智能的价值，完成产业智能化变革？2020年12月25日，百度智能云数据众包将举办“百度智能云TechDay暨百度技术开放日”活动，以“技术驱动，释放数据要素价值”为主题，集合北京航空航天大学教授、百度资深技术专家，聚焦数据智能驱动产业智能，共话前沿技术分享、未来行业趋势。

一场不容错过的人工智能数据产业思想碰撞，等你来现场！

活动亮点：

覆盖AI开发全生命周期，发布业内首个数据服务与资产管理平台

坚持以开放为原则，全面解析百度智能云数据众包如何成为AI赋能者

聚焦数据与产业智能，与学术、技术专家共话技术前沿与行业趋势

活动信息：