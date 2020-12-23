洞悉数据价值，SAP如何赋予企业“整体的商业视角”？

引用《黑客帝国》的电影桥段：在未来的数字世界中，SAP扮演的将是影片中“先知”的角色，凭借自己的业务洞察力和技术实力，帮助企业打通“任督二脉”，兑现数据价值，为业务运营提供指导，为企业数字化转型创新提供赋能。

在电影《黑客帝国》中，机器人为人类创造了一个完全由数据构成的虚拟世界——从一花一草到林立的高楼和横纵的马路，从视觉、触觉到味觉和嗅觉，都只是一串串接入人脑的代码。所以，当主人公Neo历经“九九八十一难”终于蜕变成“The One”之后，所有由计算机创造的事物，在他眼里也就都归为一片“代码雨”。

其实身处如今的数字化商业时代，所有现实世界的事物同样也可以被读取成这样的“代码雨”，然后映射构建出一个对应的虚拟世界。而对企业来说，需要努力的方向，就是拥有一双Neo的眼睛，洞察其中的数据关系——比如，通过预测市场需求，可以提前“排兵布阵”安排生产；再比如，通过了解消费者偏好，还可以实现精准的营销和供货。

获得数据并不难，在企业日常业务运营中，几乎每一个环节都会产生数据，但这不是最终目的，兑现数据价值才是目的。就像Neo一样，最重要的技能不是看到代码，而是看穿代码背后机器人的“把戏”然后逐一“拆招”。所以，在影片中，他先是精通计算机，后又练就了一身好武艺。而于企业而言，在数字化商业世界，则既要精通技术、掌握数据，还要能把数据融汇于业务，才能真正兑现其中的价值。

从数据规模到数据多样性的全方位挑战

目的是明确的，挑战也是必然存在的。

随着信息化、互联网化的发展，数据无论从规模还是多样性方面都出现了爆发式的增长。举例来说，过去企业往往只要管好内部的财务数据、人员数据、供应链数据即可，但是随着企业与市场的互动频度越来越高、关系越来越紧密，包括终端数据、媒体数据、第三方数据等也都被纳入到管理体系中，使得数据类型越来越多样化、复杂化。

这对企业带来两方面的挑战。首先，数据规模不断扩大，意味着企业要支付更高的数据中心管理成本、存储成本和运营成本，才能去采集、存储、管理更多的数据。所以，这也成为近几年来企业上云的步伐越来越快的重要原因。根据Gartner的报告显示，预计到2022年，75%的本地数据库将会被迁移或直接部署到云平台。从而用户能够享用到云带来的弹性灵活，以及按需付费的体验，从而能控制数据管理的投入成本。

此外，数据类别持续增多，这意味着企业要能够根据数据类型，进行差别化管理。企业需要在满足前端业务快速响应市场需求的同时，又要保障后端业务的稳定。通过不同的数据管理方案，能更有利于实现成本的最优化。

那么，如何做到呢？在接受至顶网记者采访时，SAP全球副总裁/大中华区数字平台和智能技术事业部总经理，徐哲多次谈及拥有一个“整体的商业视角”的观点。“从前端到后端，企业想要了解客户、了解自己的员工，同时还要了解市场、了解产品反馈，没有一个统一的、整体的视角是很难做到的。”徐哲表示。而要具备这一能力，就需要企业去收集和打通分散在不同环境、不同平台、不同系统、不同设备中的数据。

SAP全球副总裁/大中华区数字平台和智能技术事业部总经理 徐哲

用云的方式为企业提供“整体的商业视角”

SAP HANA Cloud正是这一需求下的产物。一方面，它以云服务的形式进行交付， 具备了云的各种优势；另一方面，它脱胎于SAP 核心的内存数据库SAP HANA，为提供企业所需的“整体的商业视角”。

据徐哲介绍，SAP HANA Cloud除了可以管理结构化数据，还可以把IoT数据，以及第三方的非结构化数据、流数据整合起来，提供更全方位的数据服务，并且，成本上也更可控。

目前“双平台”的模式被不少客户采用 —— 面向C端，对灵活性要求比较高的应用采用云端部署，而内部核心运营系统仍然倾向于部署在本地。当这种混合模式成为趋势，SAP HANA Cloud的价值就会凸显出来，能够有效地获取SAP ERP系统数据，还能把不同的数据源整合在一起进行分析和管理。

在架构层面，SAP HANA Cloud一个非常重要的特点就是足够开放，这种开放性，确保了它与大量第三方应用能够很好地集成。而在技术层面，SAP HANA Cloud提供的数据虚拟化技术，则允许用户在做数据处理时，不需要把所有数据都拷贝过来，通过虚拟表格进行管理，这大大降低了数据拷贝的数量，减少对容量的需求。同时，还可以更好地保证数据一致性，避免数据分析的偏差。

“很多客户最痛苦的事情就是数据是孤立的，他们基本上每天都奔忙在不同部门，去做不同的报表、不同的分析，然后再做整合，或者把数据再导入到另一个数仓上做数据挖掘。”徐哲告诉至顶网记者，“但是通过SAP HANA Cloud，以前可能需要花一两个月时间做的工作，现在只要几天甚至几个小时就能通过数据分析得出对业务有指导性意见的结果。”

来自于业务洞察与技术实力的底气

事实上，近几年来，几乎每一个云服务商都在推出自己的云数据库。但是，SAP选择在这个时候推出云服务形式的SAP HANA，是让客户能使用上最新的内存数据库技术。

SAP的定位是非常明确的，即“以业务为核心”。作为叱咤管理软件领域多年的软件巨头，其对企业业务的理解自然是不在话下的。诚如文章开篇所说，这也恰恰是眼下企业想要用好数据的关键。从这方面来看，SAP提供的不仅仅是单一的技术和产品，而是一个完整的解决方案。

据徐哲介绍，SAP HANA Cloud只是SAP业务技术平台的一部分，除此之外，SAP业务技术平台还提供SAP Data Warehouse Cloud数据仓库云服务，以及SAP Analytics Cloud数据分析服务等多种服务。其中，SAP Analytics Cloud除了传统的分析功能，还内置了很多预演、计划和预测等功能。并且，这些服务既可以单独订阅，也可以组合使用。

对于SAP HANA Cloud本身而言，它不仅内置了AI、机器学习、预测性算法，可以帮助用户更充分的用好数据。同时，在运维层面，它还可以通过灵活配置选项做到横向扩展和纵向扩展，并且，所有的配搭都在云端实现了统一的管理，相对于传统数据库运维，大大降低了工作量和门槛。

当然，谈及优势，必须强调的是SAP HANA Cloud也提供了SAP HANA最重要特性之一的 —— 内存计算。这意味着，它具有很强大的计算速度优势，可以做更多更复杂的运算，同时也降低了数据的复杂性。举例来说，如果使用非内存数据库，企业想要快速响应市场需求，需要预存中间结果来提高复杂计算的响应速度；但使用内存数据库，就不需要维护中间结果，大大简化了数据架构。这既降低空间来存储容量，节省了数据管理费用，同时还保证数据一致性。

以NHL（国家冰球联盟）为例，其利用SAP HANA Cloud满足了在冰球比赛中的几个主要需求：第一，追踪冰球和球员会产生海量数据，并且进行近乎实时的分析；第二，通过分层功能分层功能将数据置于温数据层，使数据湖在存储海量数据的同时，还具备快速访问功能；第三，将数据分层到冷数据层，以低成本的方式存储长期数据；第四，基于空间、图形和机器学习等功能，并连接到SAP Analytics Cloud，为教练和球迷提供有价值的信息以及可视化展示。

通过联合创新与客户实现共赢

就在上周，SAP HANA Cloud宣布成功落地阿里云，正式进入中国市场。而此前，它已经支持AWS、Azure等公有云，还可被部署到一体机、超融合系统以及虚机等环境中。可以说，它已经能够满足企业在越来越多环境中的数据管理需求。

关于客户群体，徐哲表示：“目前，SAP HANA Cloud最早使用的客户可能会是SAP HANA的客户。我们希望能有效地传达SAP HANA Cloud的价值，让客户体验到低运维、快速业务指导的价值。”

同时基于这样一个开放的，全新交付形式的产品，SAP也会继续拓展不同行业、不同领域的客户。“很多情况下，我们会与客户做联合创新。在前期和他们一起发掘业务应用场景，甚至进行共同开发，在落地后，继续提供后续的服务。这也是SAP现在在很多项目中做的新突破，希望借此帮助客户实现更大价值，与客户实现共赢。”

引用《黑客帝国》的电影桥段作为总结。在未来的数字世界中，SAP扮演的将是影片中“先知”的角色，凭借自己的业务洞察力和技术实力，帮助企业打通“任督二脉”，兑现数据价值，为业务运营提供指导，为企业数字化转型创新提供赋能。