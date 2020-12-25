2021年DevOps 的八大趋势

在2021年，DevOps 将会有哪些新的动作？有哪些值得关注的发展趋势？本文我们将探讨明年将撼动Devops的八大技术趋势。

从瀑布式方法到敏捷交付，再到 DevOps，软件开发从未停止前进的步伐，以DevOps 为例，我们可以看到目前DevOps 已经实现了运用技术更快地部署应用，自动化工具趋于成熟，云管理平台的应用范围也得到进一步拓展，迎来新一轮生产力提升。

在2021年，DevOps 将会有哪些新的动作？有哪些值得关注的发展趋势？本文我们将探讨明年将撼动Devops的八大技术趋势。

趋势一 ：基础设施自动化（IA）工具趋于成熟

基础设施自动化工具能够让团队在本地及云端设计并自动交付服务。2021年，DevOps团队将使用IA自动化进一步提升IT基础设施交付、配置与管理流程的规模化与可靠性。

IA工具具备五大优势——支持多云与混合云基础设施流程，支持恒定的可编程基础设施，以自助模式按需创建环境，提高资源供应效率，以及易于实验。未来，我们将看到AI工具与其他管道组件进一步集成。通过将CI/CD概念引入IT基础设施，团队将享受更多的运营灵活性。

2021年，企业或将开始使用企业级IA工具替代原有自定义设置，通过IA工具自动化软件进行部署与配置，帮助企业加快交付速度，部署可重复的一致性基础设施，通过减少手动操作降低成本，跨越所有物理及虚拟基础设施实现可靠设置，借此简化合规性。

同时，预计持续配置自动化（CCA）工具也将有所发展。这类工具能够以代码形式管理并部分地区配置更改功能。CCA工具的范围也将逐渐扩展至网络、容器、合规性与安全性等领域。

趋势二：使用应用程序发布编排（ARO）工具

ARO工具是将管理与环境管理及发布流程结合起来。这类工具具有三大优点：其一，更高的敏捷性，让团队得以更快、更可靠地交付新应用程序、变更与bug修复程序；其二，更高的生产效率，减少手动操作，帮助工作人员专注于处理其他高价值任务；其三，更高可见性，在置备期间，性能瓶颈与等待状态的可见性得到显著提升。

ARO工具将进一步提高交付的质量与速度。企业将能够跨越多个团队、多种方法、多条DevOps管道、流程及工具扩展发布活动。2021年，ARO工具将变得更加普遍。新代码的交付提速，也让企业能够快速响应不断变化的市场需求。

趋势三：更复杂的工具链

DevOps工具链是指一组支持管道活动的工具。精心设计的工具链使得团队成员能够为共同目标而共同努力，同时精确衡量各项指标，并对所有代码变更做出快速反馈。

DevOps工具链正变得越来越复杂且普遍。CI工具与新系统一同发展，新系统的出现让脚本的创建与维护变得更为轻松。管道由此获得新的安全功能。支持打包管理及容器的工具也在迅速发展。企业必须在工具链的使用过程中，尽可能避免重叠、冲突与功能错位以确保其始终保持最佳效果。

2021年，工具链供应商将着手在整个开发及交付周期当中提供更广泛的解决方案。企业将拥有不止一套工具链，用以支持不同的栈及交付平台，如COTS、云、大型机、容器原生程序等。

趋势四：DevSecOps全面崛起

随着企业组织越来越多地应用Kubernetes、无服务器以及其他基于云的技术方案，云原生安全保障也变得更加重要。企业需要新的工具与流程以保护资产，因此我们预计新一年中DevSecOps将全面得以普及。

DevSecOps的实质，是将安全性与合规性测试集成到开发管道当中，无缝集成至生命周期当中，向利益相关方提供透明的结果，同时不影响开发人员的敏捷性，团队无需脱离原有开发环境，并在运行时期间提供安全保护。

DevSecOps的可编程性越来越强，因此新一年内其自动化水平也有望得到提升。未来一年，安全性不再是DevOps管道中的事后考量因素。相反，DevSecOps将快速与标准CI/CD测试工具相集成，借此帮助组织在网络安全性、合规性、规则与协议执行、以及整体IT效率方面迎来改进。

趋势五：应用程序性能监控（APM）软件

在部署过程中，APM负责向开发人员提供快速反馈。APM软件主要分为三类。第一，前端监控，以观察用户交互的性能与行为；第二，应用程序发现、跟踪与诊断，简称ADTD，负责分析Web与应用程序服务器、微服务以及基础设施之间的关系；第三，基于AIOps的分析方案，负责检测整个生命周期中的模式、异常状况与因果关系。

2021年，APM在缩短平均修复时间（MTTR）、保障服务可用性以及改善用户体验方面将发挥至关重要的作用。先进的APN软件能够帮助DevOps团队更好地了解业务流程、为业务运营提供洞见、帮助隔离问题并进行优先级排序。

可以预见，APM供应商将进一步扩展其产品范围，将集成化基础设施监控与分析功能，包括网络、服务器、数据库、日志、容器、微服务以及云服务等纳入进来。

供应商还将不断向APM方案中引入机器学习（ML）元素，借此减少系统噪音、预测并检测异常状况、确定因果关系。对客户体验的日益重视，将推动APM软件提供对客户体验流程的深刻观察。企业将更多依赖于APM软件以保护并理解应用程序运行状态。

趋势六：云管理平台（CMP）的应用范围进一步拓展

云管理平台（CMP）帮助团队管理各类公有、私有以及多云服务与资源。CMP功能既可以是单一产品的结果，也可以由一整套供应商方案共同提供。2021年，组织将使用CMP降低运营成本并保障良好的服务水平。CMP将为企业提供多种功能——置备与编排、服务请求管理、库存与分类、云监控与分析、资源优化、云迁移、备份与灾难恢复、执行策略与合规性要求。

到2021年，CMP能够为开发人员及基础设施与运营（I&O）人员提供重要的服务交付能力，能够在不损害敏捷性的前提下接入开发流程，并允许I&O团队轻松实施置备标准。

企业将更深刻地理解CMP工具能够在哪些问题上起效、起到怎样的效果、无法实现哪些目标等。企业将广泛部署CMP，借此提高DevOps团队的敏捷性。

趋势七：目标与要求的不确定性开始提升

双峰IT运营使I&O团队能够分析用户需求的确定性水平，据此提供服务支持。双峰IT依赖于以下两种工作模式。模式一，团队清晰了解需求，并期望其能够带来可预测的IT服务或产品。模式二，需求不确定且需要持续探索，因此结果很难预测。

模式二将带来更多商机。这些策略在业务与IT层面都涉及大量不确定性因素。企业将为项目及产品团队优先考虑敏捷性与平均价值时间，由此寻求新的策略并改善用户体验。在2021年，I&O团队需要掌握更多技能以提升敏捷性并改进业务产出。此外，现有业务流程也可能发生变化，根据模式二中发现的新机遇总结出更加精简的实施方法。

趋势八：AgileOps进一步增长

AgileOps是指由I&O团队用于改善敏捷性的一组经过验证的敏捷与DevOps方法。AgileOps技术有助于简化其他业务领域中的软件开发及任务。为支持开发工作，I&O团队成员应学习DevOps与敏捷实践，对于不涉及开发的用例，团队成员应掌握Kanban、Gemba Kaizen以及广泛的自动化概念，同时学习scrum、精益流程以及持续改进方法，借此改进I&O的产品管理技能。

2021年，对用户需求做出快速响应的客观压力，将不断推动AgileOps快速增长。I&O团队成员将使用敏捷、精益以及DevOps概念在不涉及应用程序开发的其他广泛领域不断提升敏捷性水平。