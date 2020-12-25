神结合，K8s+DevOps实践之路

在正确Kubernetes平台的依托下，加快开发与部署流程将不再是梦想，企业的业务目标也将因此成为触手可及的丰硕果实。

如今，越来越多的企业开始全面采用DevOps，借此加快产品上市速度并巩固收入目标，Kubernetes正成为相关实践中的一大有力武器。

凭借不断为敏捷开发与运营团队提供强有力的灵活性助力，DevOps一直保持着稳健的市场拓展速度。根据Grand View Research发布的数据，DevOps市场预计将长期保持高达18%的复合年增长率。Grand View报告指出，“不同规模的组织开始越来越多地部署DevOps工具，借此提高生产力、简化工作流程、缩短产品上市时间、改善软件质量，并尽可能降低与软件开发、交付及维护相关的成本。”

但是，DevOps代表的不仅仅是部署相关技术。其更多代表一种文化与流程层面的变革，需要持续投入时间与精力。它要求开发及运营团队以开源理念为基本思路，更频繁地进行沟通与协作。

然而，DevOps的实施仍然面临挑战。在这方面，正确的Kubernetes平台能够为我们提供帮助。

当DevOps遇上Kubernetes

DevOps之所以快速兴起，离不开容器技术的日益普及。容器能够将应用程序运行所需要的一切打包起来，包括二进制代码、库以及配置文件。由于这些组件与应用程序本体处于同一软件包内，并与其他应用程序隔离开来，开发人员能够以无缝方式编码、测试并运行这些新的、或者经过重新设计的工作负载，且全程不会对其他应用程序造成任何干扰。

但DevOps与容器也面临着自己的挑战，即如何对全部流程及工作流进行管理与编排。尽管开发者们大多具有部署初始容器的专业知识，但却往往没有那么多精力及经验管理生产环境中运行的多个容器。

Kubernetes是一套开源系统，用于容器化应用程序的自动化部署、扩展与管理。它能够编排多种容器任务，涵盖虚拟机集群管理、负载均衡以及网络流量分配等等。为此，Kubernetes提供自动化、集成与自助服务等多项功能。正确的Kubernetes平台提供统一的环境，使开发团队能够跨越公有、私有以及混合云环境，高效管理容器操作并实现应用程序现代化。

选型要注意的几大问题

当然，不同的企业级Kubernetes平台各有差异，在选型过程中，企业应该着重注意这四大核心问题。

第一，可靠性。平台应该提供行业认可的标准化工具与技术，并由非营利性组织云原生计算基金会支持。该基金会将世界各地的顶级开发者汇集起来，共同改进容器技术。

第二，灵活性。随着企业不断扩张以满足新的市场需求，他们需要一套容器开发平台，且平台必须能够在本地或公有、私有或混合云等一切基础设施上进行扩展。

第三，功能全面。正确的Kubernetes平台应该有能力解决全开发阶段内的具体需求，包括构建、测试、运营、部署及监控。它应囊括多种自动化与自助服务工具、可见性指标并内置有持续安全功能。

最后，技术指导。无论企业在开发DevOps及容器策略方面需要协助，还是在部署Kubernetes平台方面需要指导，供应商都应当及时提供支持。

结语

如今的市场对创新速度的要求愈发高涨，这也驱动更多企业转向DevOps与容器技术以推进应用程序的转型与现代化脚步。在正确Kubernetes平台的依托下，加快开发与部署流程将不再是梦想，企业的业务目标也将因此成为触手可及的丰硕果实。