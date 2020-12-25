2020操作系统产业峰会：打造最具活力的openEuler开源生态，推动操作系统产业发展

作为操作系统领域的年度盛会，此次峰会汇聚产业界各方力量，在精彩的观点碰撞中为操作系统产业发展指明了机遇和可行方案。

12月24日，由中国电子技术标准化研究院、中国软件行业协会、绿色计算产业联盟主办，华为、飞腾、麒麟软件、统信软件、普华基础软件、麒麟信安、中科院软件所及拓林思共同协办的操作系统产业峰会成功举行。

作为操作系统领域的年度盛会，此次峰会汇聚产业界各方力量，在精彩的观点碰撞中为操作系统产业发展指明了机遇和可行方案。在峰会上，openEuler社区理事会正式宣布成立、发布了开源软件供应链点亮计划发布，并启动“智能基座”openEuler操作系统合作等产业活动，协同全产业链创新发展，推动操作系统产业生态繁荣发展。



“产学研用”全方位解读产业发展战略



软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的重要增长极，是制造强国和网络强国建设的关键支撑。党的十八大以来，软件产业增速始终位居国民经济各行业的前列，在经济发展中起到了方向标和火车头的作用。

（中国科学院院士、中国计算机学会理事长、绿色计算产业联盟理事长 梅宏）

操作系统作为软件堆栈的基础底座，其重要性更为凸显。而随着人机物不断融合，操作系统作为软件技术发展的根技术将迎来新的发展机遇。中国科学院院士、中国计算机学会理事长、绿色计算产业联盟理事长梅宏认为，在软件定义一切的时代，泛在操作系统的概念将引领下一次操作系统的跨越式发展，面对巨大创新空间，需要加强“产学研用”协同创新，并对我国操作系统的未来发展，提出了如下认识和期望：产业发展，生态先行；应用导向，试点先行；创新模式，开源先行；支撑研发，人才先行；产权保护，“严”字先行。力争形成生态聚合效应，共同谱写软件发展新篇章。

（华为公司副总裁、华为计算产品线总裁 邓泰华）

创新是产业的发展动力，开源是创新的关键途径。华为作为中国信息产业的一员，秉承“硬件开放、软件开源、使能合作伙伴”的计算产业战略，一直致力于推进中国信息产业的发展。华为公司副总裁、华为计算产品线总裁邓泰华强调，华为将坚持研发投入，聚焦内核等关键技术创新，坚持生态建设和人才培养，坚持社区“共建、共享、共治”，让openEuler成为最具活力的开源社区和协同创新平台，推动操作系统产业生态的繁荣与发展。

（openEuler社区理事长、华为鲲鹏计算业务副总裁 江大勇）

openEuler社区理事长、华为鲲鹏计算业务副总裁江大勇表示， 过去一年openEuler通过开源社区实践，汇聚了从硬件、软件、行业应用、研究机构以及高校等的合作，初步完成了产业生态聚合。未来5年，openEuler希望通过持续的投入，扩大生态，发展万级开发者、百万级用户，支撑中国操作系统产业百亿市场空间。

openEuler理事会成立，开启操作系统创新发展新征程

2019年12月31日，openEuler正式开源上线，一年以后再次迎来新发展。openEuler社区理事会副理事长、华为计算操作系统总经理邱成锋宣布，openEuler社区理事会正式成立。社区理事会将严格执行理事会职责，制定社区发展战略，促进社区成员之间的沟通和深入协作，共同推动社区的生态和发展，致力于让openEuler成为最具活力的开源社区。

openEuler社区理事会成员：

华为技术有限公司、北京拓林思软件有限公司、湖南麒麟信安科技股份有限公司、普华基础软件股份有限公司、麒麟软件有限公司、天津飞腾信息技术有限公司、统信软件技术有限公司、中国科学院软件研究所

openEuler助力伙伴商业发行，共建操作系统开源生态

在多样性计算时代，操作系统需要开放支持多种计算架构，充分释放算力潜能，同时面向云原生、AI、边缘计算等场景实现全栈协同创新。操作系统生态需要包括操作系统厂商、芯片厂商、整机厂商、基础软件和应用软件厂商的共同参与。

计算产业发展的成功关键在于完整、完善的生态体系，需要软、硬件的协同发展创新。硬件创新支撑软件的应用，软件创新释放硬件的算力，联合构筑数字经济发展的“基石”。

操作系统创新需求全栈系统性思维，需要统一操作系统技术标准支撑。中国电子技术标准化研究院副院长孙文龙认为，操作系统技术路线众多、产品形态很丰富，对标准提出一个挑战，为避免重复造轮子，避免接口重复适配，需要统一操作系统技术标准，才能攥紧拳头，才能聚集产业发展合力，保证整个生态系统的健康发展。

人才是生态建设的基石

中国科学院软件研究所所长赵琛谈到了当前国内开源软件的一些问题，如开源产业价值不高、开源社区贡献不足、开源生态受制于人等。破解这些问题，开源软件供应链是关键，人才是形成完整供应链的关键一环。同时，“开源软件供应链点亮计划暑期2021”也在本次峰会上宣布正式启动。

9月份 HC大会上，华为宣布联合教育部共同打造“智能基座”产教融合协同育人基地，促进创新人才的培育，助力计算产业的可持续发展。本次产业峰会，“智能基座”openEuler操作系统合作宣布正式启动，校企合力让openEuler走进高校、走进课堂，让更多的学生学习和使用openEuler，为openEuler下一步发展集聚智力资源，为操作系统产业高质量发展奠定人才基础。

当日下午，麒麟、统信、麒麟信安、普华四大分论坛同期举办，与大家共同探讨操作系统的价值应用与未来发展方向。

新基建的浪潮汹涌而来，全国各地加快推动数字经济发展，对多样性算力提出更多需求。操作系统作为计算产业的根，也将在新基建中大有可为。以本次产业峰会为起点，openEuler将在数字时代乘风破浪，聚力全产业链力量，推进中国操作系统生态发展。