IBM收购芬兰公司Nordcloud 发力混合云市场

IBM正在收购一家总部位于芬兰的专业服务提供商Nordcloud，这次收购将进一步推动其核心业务重新聚焦于混合云市场。

据报道，IBM透露正在收购一家总部位于芬兰的专业服务提供商Nordcloud，该公司可以为企业的云项目提供帮助。IBM没有透露这次交易的财务条款，如果一切按计划进行，收购将在2021年第一季度完成。

根据LinkedIn页面上发布的信息显示，Nordcloud成立于2011年，年收入超过5000万欧元，主要帮助企业组织管理公有云环境、监控工作负载发现问题、优化基础设施的使用情况等，此外还提供培训服务让企业客户的内部IT团队能够熟悉了解主流公有云平台。

IBM还将通过这次收购获得Nordcloud在软件工程方面的专业知识。Nordcloud除了为企业提供云管理方面的帮助之外，还提供了应用开发服务，帮助客户将现有工作负载转移到云端，已经通过了认证可以跨三个主流基础设施即服务平台做各种项目。

IBM全球业务服务部门首席运营官John Granger说：“我们的客户正在采用更全面的方法实现应用现代化，从而让他们能够在传统IT环境、私有云和公有云中进行操作。Nordcloud的云原生工具、方法和人才是一个强烈的信号，说明了IBM致力于为客户实现成功的云计算之旅。”

IBM将通过这次收购进一步推动核心业务重新聚焦于混合云市场。在这项承诺下，IBM今年宣布计划剥离价值190亿美元的托管基础设施服务业务，这项业务主要经营利润率较低的细分市场例如远程网络管理。此前IBM斥资340亿美元收购了Red Hat，Red Hat的OpenShift Kubernetes平台和RHEL Linux发行版广泛用于企业混合云环境。

大型软件收购通常涉及专业服务的部分，因为企业需要软件服务的帮助来实施他们所收购的基础。Nordcloud在云项目方面的专业知识，以及涵盖所有三个主流基础设施即服务平台的认证，意味着Nordcloud可能会成为IBM进一步普及其混合云产品的一个重要举措。

就此次收购之前的大约一个月，IBM宣布了收购Instana，该公司的软件可以轻松检测出故障应用。此前Instana已经累计获得5000万美元的风投资金。