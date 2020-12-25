边缘计算之争：新的云战场并不在云上

无论结果如何，边缘之战将定义云的未来，这一点越来越明显了。

亚马逊建立的全球电子商务帝国，可以将货物提供给大部分发达国家，在这个过程中，亚马逊探索了分布式计算、机器人和工厂自动化等专业知识领域。

谷歌则为能在亚秒量级上提供搜索查询结果不断地探索，这也促使谷歌在全球240多个巨型互联网交换点和世界各地100多家互连设施上占据了一席之地。

微软和甲骨文多年来向企业组织销售信息技术，使得两家公司成了全球企业数据中心的可信合作伙伴。

所有这些力量现在汇聚在一起，这些公司的云服务部门都在力争边缘计算服务市场的先机，据估计，边缘计算服务市场至2025年将增长到近160亿美元。

近日，亚马逊召开了年度re:Invent线上会议。过去15年来中心模式定义了AWS的运作，但前面的发展之路却不太像中心模式，这是个趋势，AWS长期以来都主张一切搬到云里，而这次发布的许多东西也在锁定这一趋势。

边缘计算是一种分布式架构，边缘计算将大部分智能放置在收集数据的远程网络边缘上。边缘计算的数据处理主要是实时完成的，而且一般只有少量数据经过网络被送到到中心云。边缘计算对于开发延迟敏感的应用潜能是必不可少的，例如协调自动驾驶车辆及规划仓库地板上数百个机器人的路线，这些使用案例用不上1000英里外的数据中心协调。

主导云服务提供商想着怎么利用边缘计算现象赚钱，因而一直在悄悄地但稳步地将旗下的基础架构扩展到区域、当地及客户拥有的数据中心网络，目的就是要扩大自己的影响。云提供商通过构建复杂的边缘网络下注，希望他们可以赢取客户信息科技预算的更大份额及强化自己对付竞争对手的力量。这样做虽然会导致业界对客户绑定的担忧，但许多专家表示这之间的权衡是值得的。

分布式云是趋势之一

分布式云是包含物理位置在内的一种交付服务模型，目前分布式云已初具势头，市场调研机构Gartner今年将分布式云定性为2021年的10个顶级技术趋势之一。Gartner将分布式云定义为横跨多个“分站”（涵括本地、本地化、基于运营商和传统中央云）的一致控制平面。目标是为客户提供类似云的一致性和可扩展性的优点，同时缓解中心模型的结构延迟限制。

分布式云也可以视为更加可管理的混合云替代方案，Gartner表示有证据表明混合云比许多组织预期的更难构建和管理。Gartner研究人员在文章里提到，“构建和支持混合云组合很难。此外，用户通常不会意识到分开操作和维护混合云场景的私有云和公共云部分会影响甚至破坏许多云计算的价值主张”，原因在于客户负责部分的运作，但却不具备公共云提供商的资源或技能等条件。

边缘计算之赛也受到一系列技术因素的驱动。“物联网”的智能端点设备在未来几年内将爆炸性地发展，各组织都在行动起来充分利用从这些数据来源获得的运营效率和见解。根据国际数据（International Data）公司的资料， 2025年生成的数据里有超过30％是实时的，因此计算能力需要更接近数据来源，以减少通过网络输送的数据量。

5G和物联网的组合“改变游戏规则”

与此同时，三个新的无线网络技术（即5G、Wi-Fi 6和公民宽带无线电服务）有望显着提高网络容量和速度。Deloitte咨询公司首席云战略官员David Linthicum表示， “物联网系统将迁入5G，进而可以将几乎无限量的数据传输到更小的低功耗系统里，这会改变游戏规则。”

软件容器便携式环境包含了应用程序和所有依赖软件，软件容器已进入主流，应用程序因此可以在网络的任何位置进行部署、打补丁和更新，即使小如Raspberry Pi的设备里也可以这样做。AWS工程副总裁Bill Vass 表示，“我想把在我的恒温器上部署的东西放在Wavelength或EC2实例上运行。”他说的EC2是AWS云平台的弹性计算云组件。

但要构建分布式基础架构去支持智能边缘这个任务，没几个IT组织想独自解决。Linthicum表示，“我们做过许多关于复杂性增加的研究，边缘计算会放大复杂性。我最担心的是，许多这些事情都实施不了，因为IT组织缺乏相应的技能。”

许多IT高管还记得上个世纪90年代迁移到客户/服务器模式的痛苦，他们现在找云提供商的帮助。该趋势使得Forrester Research Inc.今年早些时候将2020年公共云增长的估测从28％提高到33％。Forrester首席分析师Brian Hopkins表示，“各公司进一步趋向于数字化，最佳选择是公共云。”

最后一英里是战场

大的云提供商在边缘计算上用的办法有些类似，锚点是他们今年开始推出的云基础架构的本地版本。AWS Outposts在客户数据中心构建，也是AWS本地区域（Local Zones）和AWS Wavelength的基础，AWS Wavelength是云巨头AWS技术堆栈的微型版本，装在小型的当地数据中心和电信运营商节点设施里。AWS表示，AWS在构建零售电子商务业务时的经验非常适合边缘计算。

AWS的Vass表示，“我们拥有的物联网设备比任何其他云提供商都多得多。我们必须为自己做到这一点。”他表示，客户可以使用各种AWS产品，如用于物联网设备的AWS GreenGrass、用于存储的AWS Snowball和利用Lambda无服务器函数做用于机器人设备的AWS Robomaker，这些可以置于“节点、本地区域和云里，集中管理及分散执行”。

微软Azure云边缘策略用的也是类似方法。微软今年初推出了边缘区域（Edge Zones），边缘区域基本上就是位于客户内部的小规模Azure数据中心。前Verizon高管Shawn Hakl表示，微软的重点放在与企业IT组织和内部物业数据中心知识的实力上。Hakl今年年初离开Verizon，现在负责微软5G战略。

谷歌全球云涵括24个地域、73个区域和144个网络边缘位置，谷歌的运营商基础架构现代化策略利用旗下的云平台以及谷歌常常提起的实现多云互操作性。今年11月30日，谷歌宣布与英特尔公司合作，开展对企业使用现有内部硬件部署类似云商业模式能力的简化。谷歌电信业解决方案总经理Amol Phadke表示，“边缘计算的成功不是靠一家公司。边缘计算的成功需要全球合作以及一个跨云、跨云解决方案提供商和其他战略软件供应商的生态系统。”

毫秒之外

据VMware公司首席研究官David Tennenhouse说，提供商在尽量接近“离客户数毫秒的距离”，即200英里的物理距离。他表示，“大家可以看到提供商这帮人在挺进旗下电信网里的边缘、5G和容器。然后物联网即刻就凑全了。”

公共云提供商在边缘上具有一些独特的优势，因为他们为了支持旗下的核心业务构建的网络具有鲁棒性。Tennenhouse表示，“有一件事很多人没有认识到，大的云玩家也是大的广域网玩家。这些商家不仅仅是云服务提供商，也是网络服务提供商。”

AWS 的Vass举了个案例：亚马逊建了200个节点支持旗下的零售业务。他表示，“我们还可以在那运行像Lambda这样的处理功能。我们在世界各地都有个网络延迟图，并且与电信商合作推出5G枢纽。”

这些需要的是不同的物理架构，不同于那些到目前为止公共云的物理架构。光在一毫秒里可传输186英里，这意味着要实现五毫秒或更少的响应时间，计算能力需要放在几英里的范围内。很少有客户希望为了支持这种处理功能而构建这么复杂的基础架构，所以会依靠单个可扩展的服务和应用程序接口。Gartners技术和服务提供商部研究总监Craig Lowery表示，“很多设备将被基于公共云基础架构的东西取代。”

竞争者多多

VMware的Tennenhouse表示，大的云提供商也是广域网提供商。

但这并不意味着公共云提供商在边缘计算竞赛里立于不败之地。Forresters Hopkins表示，理由之一，边缘不是一个完整的大系统。Hopkins定义了四种不同类型的边缘计算。客户服务场驱动的操作边缘最受关注，但也存在一些使用案例，托管公司、内容交付网络和运营商相对这些使用案例具有优势。

例如，托管提供商长期以来未收额外费用在物理节点内为客户以有线速度提供数据交换功能，这种做法名为对等互通。内容交付网络供应商（如Akamai Technologies Inc.和CloudFlare Inc.）专门提供负载平衡、缓存和安全性，为客户提供优化信息。Hopkins表示， °他们在世界各地提供你的应用程序代码实例。你不必将实例分配给某个特定的AWS地区。“

电信公司在过去几年里一直在针对基础架构添加类似云的功能进行现代化，并且也在尝试依靠大型基础架构提供商加强实力，也许与其他挑战者合作。Hopkins表示，“内容交付网络去电信那帮人那里对他们说，自己的平台可以部署在电信运营商基础架构里，无需去AWS那。所有这些公司都意识到，云敏捷性不再局限于公共云提供商。这场战斗是为最后一英里而战，电信公司现在拥有最后一英里。”

到目前为止，很少有迹象表明运营商想要与云巨头竞争。谷歌的Phadke表示，°我们的重点是如何点亮那些已经处在通信服务提供商位置上的几千个现存边缘节点，并且真正利用这些节点足迹。”

微软的Hakl在Verizon工作了20年，他同意这一点。他表示，“我看到这些关系更多的是一种合作关系，而不是竞争关系。”

响应不温不火？

Gartner的 Lowery表示，虽然云基础架构公司都不说自己已经发运了多少内部云实例，但有些观察者表示，起初的反响有点不温不火。一开始的承诺是在数据中心提供相当于整个公共云的体验，但是“客户一方面非常兴奋，而在他们体验产品时却对产品的体验感到非常失望，因为产品体验与今天的公共云体验不相匹配。”

一部分原因是本地基础架构无法完全复制大规模云资源，而只是从云区域选择性地提供必要服务的子集。Lowery表示，“这个可能是内部部署，但仍然需要每隔几个小时与母体对话。”。

Deloitte的 Linthicum表示，他的看法是，IT组织正在采用本地云堆栈，主要用于迁移目的。他表示，“大家仍在努力搞清楚怎么样整到一起来。”AWS的 Vass却不同意。他表示，“基于我看到的发出去的产品数量，反响静悄悄的看法不是真实的。”

也有些专家提出，云基础架构提供商的视角是自上而下，这可能限制了云基础架构提供商在网络环境里最佳地分配智能的效果。Forrester的 Hopkins表示，“云供应商策略的毛病在于，他们将边缘视为公共云的延伸，而不是个单独的市场。”他们的目标“仍然是尽可能地回归云，因为云是他们赚钱的地方”。

Vmware的Tennenhouse表示，“对于传统的云提供商而言，他们倾向于将所有内容放在巨大的数据中心里。他们在非常高层上次上会力争一下。”

有些客户可能也会持比较谨慎的态度，自己将整个分布式基础架构交给一个公司，会有被这个供应商俘虏的风险，但如果客户想要将自己的环境标准化，那么一定程度的绑定是不可避免的。Lowery表示，“你必须绑在某个地方。只不过是选择绑在哪里而已。”

红帽产品战略高级总监Brian Gracely表示，“往边缘移动不会改变供应商绑定的态势，用户在选择使用云服务时也存在绑定，一样的。”

Tennenhouse表示，想要互操作性的客户有各种选择。他表示，“对于大型企业来说，更多的是根据不同的优势选择不同的提供商。企业的一切都只选一个玩家，我们早就不会这么做了”

无论结果如何，边缘之战将定义云的未来，这一点越来越明显了。